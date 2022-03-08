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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Лилль
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Лилль
Челси

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 3 (1) 0.43
Йилмаз Бурак 2 0.29
Иконе Жонатан 1 0.14
Гомес Анхель 1 0.14
Челик Зеки 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 3 0.43
Лукаку Ромелу 2 0.29
Хаверц Кай 2 0.29
Жоржиньо II 2 (2) 0.29
Зиеш Хаким 1 0.14
Хадсон-Одои Каллум 1 0.14
Кристенсен Андреас 1 0.14
Пулишич Кристиан 1 0.14
Чалоба Трево 1 0.14
Джеймс Рис II 1 0.14
Аспиликуэта Сесар 0 0
Силва Тьяго 0 0
Рюдигер Антонио 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0
Канте Н'Голо 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иконе Жонатан 4 0
Андре Бенжамин 3 0
Шека 3 0
Бамба Джонатан 3 0
Йилмаз Бурак 2 0
Фонте Жозе 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Грбич Иво 1 0
Язиджи Юсуф 1 0
Челик Зеки 1 0
Джало Тьягу 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Ботман Свен 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Силва Тьяго 1 0
Алонсо Маркос 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
5
33%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0
Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3
Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2
1/8 финала
0 Аякс
0 Бенфика
0 Манчестер Юнайтед
0 Атлетико М
0 Лилль
0 Челси
0 Ювентус
0 Вильярреал
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1/4 финала
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Финал
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 марта 2022, осталось 2 дня 17 часов 31 минуту.



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    • Прогнозы 43
    Лилль 11.6% (5)
    X 14% (6)
    Челси 74.4% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    Челси
    4.60
    3.90
    1.95
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Лилль - Челси

    Исход игры
    Лилль
    11.6% (5)
    Ничья
    14% (6)
    Челси
    74.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    71.79% (28)
    Нет
    28.21% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    46.5% (20)
    0:2 Челси
    14% (6)
    1:1 Ничья
    11.6% (5)
    0:1 Челси
    9.3% (4)
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