Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Пьер Моруа
История личных встреч
Лилль
Челси
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|3 (1)
|0.43
|Йилмаз Бурак
|2
|0.29
|Иконе Жонатан
|1
|0.14
|Гомес Анхель
|1
|0.14
|Челик Зеки
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|3
|0.43
|Лукаку Ромелу
|2
|0.29
|Хаверц Кай
|2
|0.29
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.29
|Зиеш Хаким
|1
|0.14
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.14
|Кристенсен Андреас
|1
|0.14
|Пулишич Кристиан
|1
|0.14
|Чалоба Трево
|1
|0.14
|Джеймс Рис II
|1
|0.14
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Силва Тьяго
|0
|0
|Рюдигер Антонио
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|Канте Н'Голо
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Шека
|3
|0
|Бамба Джонатан
|3
|0
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|Фонте Жозе
|2
|0
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
|Джало Тьягу
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
4
36%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
5
33%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лилль - Сент-Этьен 0:0 Лилль - Клермон 4:0 Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0
Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1 Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2
Челси
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4 Лутон Таун - Челси 2:3
Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Лилль 2:0 Кристал Пэлас - Челси 0:1 Челси - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Челси 0:1 Челси - Плимут 2:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Брайтон - Челси 1:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лилль - Челси
Исход игры
Лилль
11.6% (5)
Ничья
14% (6)
Челси
74.4% (32)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (23)
Меньше
41.03% (16)
Обе команды забьют
Да
71.79% (28)
Нет
28.21% (11)
Популярный счёт
1:2 Челси
46.5% (20)
0:2 Челси
14% (6)
1:1 Ничья
11.6% (5)
0:1 Челси
9.3% (4)
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