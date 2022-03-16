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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Вильярреал

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 165
Ювентус 84.2% (139)
X 7.9% (13)
Вильярреал 7.9% (13)
+1
выиграет Ювентус, со счетом 1:0
Ювентус устроит только победа и так как он играет дома ставлю на победу.
Станислав53 #
0
выиграет Ювентус, со счетом 2:1
«Ювентус» сейчас на ходу и должен проходить в следующую стадию ЛЧ. Поединок будет не лёгким, но на своём... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Вильярреал
2.16
3.50
4.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
24
Ругани
Даниэле
2
Де
Шильо
Маттиа
11
Куадрадо
Хуан
27
Локателли
Мануэль
5
Мело
Артур
25
Рабио
Адриен
7
Влахович
Душан
9
Мората
Альваро
13
Рульи
Херонимо
25
Орье
Серж
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
12
Эступиньян
Первис
21
Пино
Йереми
5
Парехо
Даниэль
6
Капу
Этьен
14
Тригерос
Мануэль
17
Ло
Чельсо
Джовани
15
Данджума
Арно
Ювентус
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Ювентус
Вильярреал

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:1
ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 3 (2) 0.43
Мората Альваро 2 0.29
Кьеза Федерико 2 0.29
Алекс Сандро 1 0.14
Влахович Душан 1 0.14
Кин Мойзе 1 0.14
Кулушевски Деян 1 0.14
Бернардески Федерико 0 0
Данило Луис 0 0
Де Шильо Маттиа 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 4 0.57
Капу Этьен 2 0.29
Морено Херард 1 0.14
Парехо Даниэль 1 0.14
Алькасер Пако 1 0.14
Морено Альберто 1 0.14
Тригерос Мануэль 1 0.14
Чуквезе Саму 1 0.14
Пино Йереми 1 0.14
Педраса Альфонсо 0 0
Гомес Мойсес 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 2 0
Рабио Адриен 2 0
Ремзи Аарон 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Мело Артур 1 0
Де Лихт Маттайс 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пино Йереми 3 0
Коклен Франсис 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Морено Альберто 2 0
Рульи Херонимо 2 0
Альбиоль Рауль 1 0
Капу Этьен 1 0
Педраса Альфонсо 1 0
Марио Гаспар 1 0
Морено Херард 1 0
Пенья Рубен 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
3
60%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
17%
2
15%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
6
60%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3
Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0
Вильярреал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1
Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3
1/8 финала
2 ПСЖ
3 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
2 Ред Булл Зальцбург
8 Бавария
1 Интер Милан
2 Ливерпуль
1 Вильярреал
1 Ювентус
2 Челси
0 Лилль
3 Бенфика
2 Аякс
2 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
Реал Мадрид
Манчестер Сити
Бавария
Ливерпуль
?
?
Бенфика
Атлетико М
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • До матча
  • Рассудит этот матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Помогать ему на бровках будут Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервным арбитром на этот матч назначен Павел Рачковски. За VAR будут отвечать Томаш Квятковски и Бартош Франковски. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и испанским "Вильярреалом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 марта 2022, осталось 3 минуты.

    Главный судья: Марциняк Шимон

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Где смотреть матч Ювентус - Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Ювентус - Вильярреал

Исход игры
Ювентус
83.8% (140)
Ничья
8.4% (14)
Вильярреал
7.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (66)
Меньше
45.45% (55)
Обе команды забьют
Да
55.37% (67)
Нет
44.63% (54)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
33.5% (56)
1:0 Ювентус
16.2% (27)
2:0 Ювентус
13.8% (23)
3:1 Ювентус
3% (5)
1:1 Ничья
2.4% (4)
3:0 Ювентус
1.8% (3)
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