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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и испанским "Вильярреалом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.