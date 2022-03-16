Ювентус устроит только победа и так как он играет дома ставлю на победу.
Станислав53 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3 (2)
|0.43
|Мората Альваро
|2
|0.29
|Кьеза Федерико
|2
|0.29
|Алекс Сандро
|1
|0.14
|Влахович Душан
|1
|0.14
|Кин Мойзе
|1
|0.14
|Кулушевски Деян
|1
|0.14
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Де Шильо Маттиа
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|4
|0.57
|Капу Этьен
|2
|0.29
|Морено Херард
|1
|0.14
|Парехо Даниэль
|1
|0.14
|Алькасер Пако
|1
|0.14
|Морено Альберто
|1
|0.14
|Тригерос Мануэль
|1
|0.14
|Чуквезе Саму
|1
|0.14
|Пино Йереми
|1
|0.14
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|Рабио Адриен
|2
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пино Йереми
|3
|0
|Коклен Франсис
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Рульи Херонимо
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0