Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Альянц Стэдиум
История личных встреч
Ювентус
Вильярреал
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|3 (2)
|0.43
|Мората Альваро
|2
|0.29
|Кьеза Федерико
|2
|0.29
|Алекс Сандро
|1
|0.14
|Влахович Душан
|1
|0.14
|Кин Мойзе
|1
|0.14
|Кулушевски Деян
|1
|0.14
|Бернардески Федерико
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Де Шильо Маттиа
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|4
|0.57
|Капу Этьен
|2
|0.29
|Морено Херард
|1
|0.14
|Парехо Даниэль
|1
|0.14
|Алькасер Пако
|1
|0.14
|Морено Альберто
|1
|0.14
|Тригерос Мануэль
|1
|0.14
|Чуквезе Саму
|1
|0.14
|Пино Йереми
|1
|0.14
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Гомес Мойсес
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|Рабио Адриен
|2
|0
|Ремзи Аарон
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Де Лихт Маттайс
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пино Йереми
|3
|0
|Коклен Франсис
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Морено Альберто
|2
|0
|Рульи Херонимо
|2
|0
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Капу Этьен
|1
|0
|Педраса Альфонсо
|1
|0
|Марио Гаспар
|1
|0
|Морено Херард
|1
|0
|Пенья Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
3
60%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
17%
2
15%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
2
33%
6
60%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3
Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0 Ювентус - Дженоа 2:0
Вильярреал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вильярреал - Сельта 1:0 Осасуна - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Эспаньол 5:1 Вильярреал - Ювентус 1:1
Гранада - Вильярреал 1:4 Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Бетис - Вильярреал 0:2 Вильярреал - Мальорка 3:0 Эльче - Вильярреал 1:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Спортинг Хихон - Вильярреал 2:1 Вильярреал - Леванте 5:0 Вильярреал - Алавес 5:2 Реал Сосьедад - Вильярреал 1:3 Атлетико Санлукеньо - Вильярреал 1:7 Вильярреал - Райо Вальекано 2:0 Аталанта - Вильярреал 2:3 Севилья - Вильярреал 1:0 Виктория Ла-Корунья - Вильярреал 0:8 Вильярреал - Барселона 1:3
Прогнозы на матч Ювентус - Вильярреал
Исход игры
Ювентус
100% (39)
Ничья
0% (0)
Вильярреал
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (25)
Меньше
35.9% (14)
Обе команды забьют
Да
61.54% (24)
Нет
38.46% (15)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
56.4% (22)
2:0 Ювентус
30.8% (12)
3:1 Ювентус
5.1% (2)
1:0 Ювентус
5.1% (2)
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