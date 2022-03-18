Австралия: A-Лига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 53'
Стадион: McDonald Jones Stadium
4' Желтая карточкаJoshua Laws
35' Желтая карточкаАль-Таай Мохамед
1:0
51' ГолБумаль Оливье
Ход матча
4'
35'
51'
1:0
11
Daniel
Penha
40
Alex
Paulsen
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
88
Хупер
Гэри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel PenhaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Taylor ReganЗащитник
-
17 Юл ВалентиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Бабаль ЭлиНападающий
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
- Основной состав
-
40 Alex PaulsenВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Joshua LawsПолузащитник
-
19 Саттон СэмПолузащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 George Ott
-
31 Kurtis Mogg
-
30 Henry Gray
-
-
33 Finn Surman
-
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
26 матчей
11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы
Первый тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
42 матча
31%
14.3%
54.7%
13 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
28.6%
26.2%
45.2%
12 побед 11 ничьих 19 побед
Второй тайм
26.2%
31%
42.8%
11 побед 13 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Микелтадзе Бека
|7 (4)
|0.5
|Юл Валентино
|4
|0.29
|Тергейт Ангус
|4
|0.29
|Daniel Penha
|2
|0.14
|Бумаль Оливье
|2
|0.14
|Мурнэйн Дилан
|1
|0.07
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|4 (1)
|0.29
|Хупер Гэри
|4 (1)
|0.29
|Walter Sandoval
|3
|0.21
|Пископо Рено
|3 (1)
|0.21
|Болл Дэвид
|2
|0.14
|Вуттон Скотт
|1
|0.07
|Уэйн Бен
|1
|0.07
|Саттон Сэм
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хоффман Джейсон
|3
|0
|Taylor Regan
|1
|1
|Юрман Мэттью
|2
|0
|Savas Siatravanis
|2
|0
|Данкан Джек
|2
|0
|Элси Джордан
|2
|0
|О'Доэрти Джордан
|2
|0
|Daniel Penha
|2
|0
|Аль-Таай Мохамед
|2
|0
|Мурнэйн Дилан
|1
|0
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|Ингем Дэйн
|1
|0
|Тергейт Ангус
|1
|0
|Силвера Самуэл
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|5
|0
|Руфер Алекс
|3
|0
|Joshua Laws
|3
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Фентон Луис
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|Walter Sandoval
|1
|0
|Nicholas Pennington
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Эллиот Каллан
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
50%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
5
50%
3
27%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
4
40%
5
31%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
15
9
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
3
20%
3
33%
76-90
Забито
21
18
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
1 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
5
24%
4
22%
31-45
5
24%
1
6%
46-60
7
33%
6
33%
61-75
3
14%
2
11%
76-90
Пропущено
25
20
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
8%
2
10%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
8
32%
5
25%
46-60
3
12%
5
25%
61-75
4
16%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|17
|9
|6
|2
|38 - 25
|33
|2.
|Аделаида Юнайтед
|14
|5
|6
|3
|23 - 17
|21
|3.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|14
|6
|3
|5
|18 - 21
|21
|4.
|Вестерн Юнайтед
|12
|6
|3
|3
|16 - 13
|21
|5.
|Мельбурн Виктори
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|6.
|Ньюкасл Джетс
|1:0
|14
|5
|3
|6
|23 - 24
|18
|7.
|Макартур
|13
|4
|4
|5
|17 - 24
|16
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|9.
|Сидней
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|10.
|Перт Глори
|12
|3
|3
|6
|10 - 11
|12
|11.
|Брисбен Роар
|10
|3
|1
|6
|9 - 17
|10
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|2
|3
|6
|15 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Мельбурн Сити
|10
|5
|3
|2
|20 - 14
|18
|3.
|Ньюкасл Джетс
|1:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|4.
|Мельбурн Виктори
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|6.
|Брисбен Роар
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Вестерн Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Перт Глори
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|7
|4
|3
|0
|18 - 11
|15
|2.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|6.
|Макартур
|8
|2
|2
|4
|11 - 17
|8
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|8.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|9.
|Ньюкасл Джетс
|1:0
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|7
|1
|1
|5
|8 - 12
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|5
|0
|1
|4
|2 - 12
|1
|12.
|Брисбен Роар
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0