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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл Джетс
4:0
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
4' Желтая карточка
Joshua Laws
35' Желтая карточка
Аль-Таай Мохамед
1:0
51' Гол
Бумаль Оливье
2:0
63' Гол
Бумаль Оливье
3:0
67' Гол
Микелтадзе Бека
74' Желтая карточка
Эллиот Каллан
77' Желтая карточка
Микелтадзе Бека
4:0
83' Гол
Бабаль Эли
90'+4
20
Michael
Weier
3
Хоффман
Джейсон
4
Элси
Джордан
6
Юрман
Мэттью
15
Мурнэйн
Дилан
32
Тергейт
Ангус
14
Аль-Таай
Мохамед
21
Savas
Siatravanis
11
Daniel
Penha
10
Бумаль
Оливье
9
Микелтадзе
Бека
40
Alex
Paulsen
16
Фентон
Луис
4
Вуттон
Скотт
6
Пейн
Тим
5
МакГэрри
Джеймс
7
Walter
Sandoval
13
Nicholas
Pennington
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
88
Хупер
Гэри
11
Сотирио
Джошуа
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

42 матча

31%
14.3%
54.7%
13 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

28.6%
26.2%
45.2%
12 побед 11 ничьих 19 побед

Второй тайм

26.2%
31%
42.8%
11 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

3:2
4:0
0:2
1:2
3:0
2:1
4:1
1:1
2:1
0:1
2:3
3:0
5:0
2:2
2:0
3:2
3:1
1:2
2:2
1:3
4:1
5:0
2:3
0:0
1:2
1:1
0:3
ХАЛ
0:1
ХАЛ
5:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Микелтадзе Бека 8 (4) 0.57
Юл Валентино 4 0.29
Бумаль Оливье 4 0.29
Тергейт Ангус 4 0.29
Daniel Penha 2 0.14
Мурнэйн Дилан 1 0.07
Бабаль Эли 1 0.07
Savas Siatravanis 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 4 (1) 0.29
Хупер Гэри 4 (1) 0.29
Walter Sandoval 3 0.21
Пископо Рено 3 (1) 0.21
Болл Дэвид 2 0.14
Вуттон Скотт 1 0.07
Уэйн Бен 1 0.07
Саттон Сэм 0 0
Руфер Алекс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хоффман Джейсон 3 0
Taylor Regan 1 1
Юрман Мэттью 2 0
Savas Siatravanis 2 0
Данкан Джек 2 0
Элси Джордан 2 0
Микелтадзе Бека 2 0
О'Доэрти Джордан 2 0
Daniel Penha 2 0
Аль-Таай Мохамед 2 0
Мурнэйн Дилан 1 0
Ингем Дэйн 1 0
Тергейт Ангус 1 0
Силвера Самуэл 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 5 0
Руфер Алекс 3 0
Joshua Laws 3 0
Пейн Тим 2 0
Эллиот Каллан 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Саттон Сэм 2 0
Хупер Гэри 1 0
Фентон Луис 1 0
Сэил Оливер 1 0
Walter Sandoval 1 0
Nicholas Pennington 1 0
Пископо Рено 1 0
Уэйн Бен 1 0
Oskar van Hattum 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
2
3 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
5
33%
1
50%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
5
50%
4
27%
46-60
2
20%
4
27%
61-75
1
10%
4
27%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
3
30%
1
6%
46-60
4
40%
5
31%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
3
20%
2
22%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
3
20%
3
33%
76-90

Забито

25
18
6 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
1
4%
4
22%
16-30
5
20%
4
22%
31-45
6
24%
1
6%
46-60
9
36%
6
33%
61-75
4
16%
2
11%
76-90

Пропущено

25
24
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
8%
2
8%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
2
8%
31-45
8
32%
6
25%
46-60
3
12%
7
29%
29%
61-75
4
16%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 2:4 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Сентрал Кост Маринерз - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс - Сентрал Кост Маринерз 0:1
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0
Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 17 9 6 2 38 - 25 33
2. Аделаида Юнайтед 14 5 6 3 23 - 17 21
3. Веллингтон Феникс 14 6 3 5 18 - 24 21
4. Вестерн Юнайтед 12 6 3 3 16 - 13 21
5. Мельбурн Виктори 13 5 4 4 19 - 17 19
6. Ньюкасл Джетс 14 5 3 6 26 - 24 18
7. Макартур 13 4 4 5 17 - 24 16
8. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 3 4 15 - 14 15
9. Сидней 13 3 5 5 16 - 17 14
10. Перт Глори 12 3 3 6 10 - 11 12
11. Брисбен Роар 10 3 1 6 9 - 17 10
12. Сентрал Кост Маринерз 11 2 3 6 15 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Мельбурн Сити 10 5 3 2 20 - 14 18
3. Ньюкасл Джетс 7 4 1 2 16 - 9 13
4. Мельбурн Виктори 7 3 2 2 13 - 10 11
5. Аделаида Юнайтед 8 3 2 3 15 - 12 11
6. Брисбен Роар 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
8. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Перт Глори 5 1 2 2 3 - 4 5
12. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 7 4 3 0 18 - 11 15
2. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 9 - 8 11
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
5. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 6 - 7 8
6. Макартур 8 2 2 4 11 - 17 8
7. Вестерн Сидней Уондерерс 5 2 1 2 9 - 8 7
8. Перт Глори 7 2 1 4 7 - 7 7
9. Ньюкасл Джетс 7 1 2 4 10 - 15 5
10. Сентрал Кост Маринерз 7 1 1 5 8 - 12 4
11. Веллингтон Феникс 5 0 1 4 2 - 15 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Mohamed Al-Taay получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    4'
    Joshua Laws получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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