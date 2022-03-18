Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion
28' Желтая карточкаБрайтхаупт Тим
45' Желтая карточкаГондорф Жером
51' Желтая карточкаО'Шоунесси Даниэль
0:1
54' ГолХофманн Филипп
0:2
67' ГолВанитцек Марвин
82' Желтая карточкаХоксхайдт Ян
0:3
85' ГолЛоренц Марк
85' Желтая карточкаЛоренц Марк
Ход матча
28'
45'
54'
0:1
67'
0:2
82'
83'
85'
0:3
85'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
50 Владение мячом, % 50
26
Гонтер
Сёрен
30
Шрек
Сэм
11
Кюн
Николас
31
Цолински
Бен
16
Хайзе
Филип
17
Куэто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Маечак ЭрикЗащитник
- Защитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
-
14 Джордж ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Эрцгебирге Ауэ
Карлсруэ
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|5
|0.19
|Назаров Дмитрий II
|3 (2)
|0.12
|Кюн Николас
|2
|0.08
|Цолински Бен
|2
|0.08
|Хоксхайдт Ян
|2
|0.08
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0.08
|Гуйе Бабакар
|2
|0.08
|Труич Никола
|2
|0.08
|Сиярич Омар
|1
|0.04
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.04
|Барилла Энтони
|1
|0.04
|Хертель Саша
|1
|0.04
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Карлсон Дирк
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|15
|0.56
|Ванитцек Марвин
|7 (2)
|0.26
|Шлойзенер Фабиан
|6
|0.22
|Чой Кён-Рок
|5
|0.19
|Батмаз Малик
|3
|0.11
|Гордон Даниэль
|2
|0.07
|Лоренц Марк
|1
|0.04
|Тиеде Марко
|1
|0.04
|Юнг Себастьян
|1
|0.04
|Кобальд Кристоф
|1
|0.04
|Котер Доминик
|1
|0.04
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.04
|Голлер Беньямин
|1
|0.04
|Хайзе Филип
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Карточки
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мессегем Суфьян
|4
|2
|Назаров Дмитрий II
|6
|0
|Фандрих Клеменс
|4
|1
|Карлсон Дирк
|5
|0
|Гонтер Сёрен
|4
|0
|Цолински Бен
|4
|0
|Овусу Принс-Осеи
|4
|0
|Кюн Николас
|4
|0
|Йонжич Антонио
|4
|0
|Штраус Джон-Патрик
|3
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Хоксхайдт Ян
|2
|0
|Бюссманн Гаэтен
|2
|0
|Барилла Энтони
|2
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Труич Никола
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондорф Жером
|7
|0
|Брайтхаупт Тим
|7
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|1
|Кобальд Кристоф
|6
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Хофманн Филипп
|4
|0
|Чой Кён-Рок
|2
|1
|Гордон Даниэль
|3
|0
|Голлер Беньямин
|3
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Батмаз Малик
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Лоренц Марк
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
8%
3
14%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
4
31%
4
19%
76-90
Пропущено
24
19
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
8%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
4
17%
10
53%
46-60
6
25%
3
16%
61-75
5
21%
1
5%
76-90
Забито
13
28
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
0
0%
4
14%
1-15
2
15%
5
18%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
1
8%
4
14%
46-60
5
38%
4
14%
61-75
4
31%
7
25%
76-90
Пропущено
25
18
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
20%
3
17%
1-15
4
16%
5
28%
16-30
4
16%
4
22%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
6
24%
4
22%
76-90
Забито
26
49
9 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 2
1
4%
7
14%
1-15
4
15%
8
16%
16-30
4
15%
7
14%
31-45
2
8%
8
16%
46-60
7
27%
8
16%
61-75
8
31%
11
22%
76-90
Пропущено
49
37
22 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
7
14%
5
14%
1-15
8
16%
7
19%
16-30
7
14%
5
14%
31-45
8
16%
11
30%
30%
46-60
8
16%
4
11%
61-75
11
22%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3
Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2
Карлсруэ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Ян 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1
Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|53 - 37
|51
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|53 - 33
|48
|3.
|Вердер
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|50 - 36
|48
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|39 - 33
|45
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|52 - 32
|44
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|34 - 35
|42
|7.
|Гамбург
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|45 - 26
|41
|8.
|Падерборн
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|46 - 37
|37
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|46 - 40
|37
|10.
|Ян
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|43 - 39
|33
|11.
|Ганза
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 43
|31
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|24 - 38
|31
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 45
|31
|14.
|Фортуна
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 33
|31
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 43
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|25 - 35
|27
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 51
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|22 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 12
|28
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 20
|23
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Вердер
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 20
|21
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 12
|21
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|8.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 22
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Ян
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8