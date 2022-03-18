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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
0:3
Конец матча

Стадион:
Карлсруэ
0'
28' Желтая карточка
Брайтхаупт Тим
45' Желтая карточка
Гондорф Жером
51' Желтая карточка
О'Шоунесси Даниэль
0:1
54' Гол
Хофманн Филипп
0:2
67' Гол
Ванитцек Марвин
82' Желтая карточка
Хоксхайдт Ян
0:3
85' Гол
Лоренц Марк
85' Желтая карточка
Лоренц Марк
90'+1
25
Клевин
Филипп
24
Штраус
Джон-Патрик
26
Гонтер
Сёрен
21
Какуталуа
Малкольм
23
Барилла
Энтони
30
Шрек
Сэм
5
Фандрих
Клеменс
11
Кюн
Николас
10
Назаров
Дмитрий
II
31
Цолински
Бен
29
Овусу
Принс-Осеи
35
Герсбек
Мариус
4
Ван
Рейн
Рикардо
3
Гордон
Даниэль
5
О'Шоунесси
Даниэль
16
Хайзе
Филип
14
Голлер
Беньямин
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
17
Куэто
Лукас
33
Хофманн
Филипп
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1
Карлсруэ
4-5-1

История личных встреч

Эрцгебирге Ауэ
Карлсруэ

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
4:1
Б2
1:0
Б2
1:1
ПОЗПИВБ2
3:1
ПОЗПИВБ2
0:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 5 0.19
Назаров Дмитрий II 3 (2) 0.12
Кюн Николас 2 0.08
Цолински Бен 2 0.08
Хоксхайдт Ян 2 0.08
Овусу Принс-Осеи 2 0.08
Гуйе Бабакар 2 0.08
Труич Никола 2 0.08
Сиярич Омар 1 0.04
Бюссманн Гаэтен 1 0.04
Барилла Энтони 1 0.04
Хертель Саша 1 0.04
Фандрих Клеменс 0 0
Штраус Джон-Патрик 0 0
Карлсон Дирк 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 15 0.56
Ванитцек Марвин 7 (2) 0.26
Шлойзенер Фабиан 6 0.22
Чой Кён-Рок 5 0.19
Батмаз Малик 3 0.11
Гордон Даниэль 2 0.07
Лоренц Марк 1 0.04
Тиеде Марко 1 0.04
Юнг Себастьян 1 0.04
Кобальд Кристоф 1 0.04
Котер Доминик 1 0.04
О'Шоунесси Даниэль 1 0.04
Голлер Беньямин 1 0.04
Хайзе Филип 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Куэто Лукас 0 0
Гондорф Жером 0 0
Кауфманн Фабио 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мессегем Суфьян 4 2
Назаров Дмитрий II 6 0
Фандрих Клеменс 4 1
Карлсон Дирк 5 0
Гонтер Сёрен 4 0
Цолински Бен 4 0
Овусу Принс-Осеи 4 0
Кюн Николас 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Штраус Джон-Патрик 3 0
Шрек Сэм 3 0
Хоксхайдт Ян 2 0
Бюссманн Гаэтен 2 0
Барилла Энтони 2 0
Ризе Филипп 1 0
Труич Никола 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Манце Антонио 1 0
Сиярич Омар 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гондорф Жером 7 0
Брайтхаупт Тим 7 0
Ванитцек Марвин 5 1
Кобальд Кристоф 6 0
Хайзе Филип 4 0
Хофманн Филипп 4 0
Чой Кён-Рок 2 1
Гордон Даниэль 3 0
Голлер Беньямин 3 0
Тиеде Марко 2 0
О'Шоунесси Даниэль 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Юнг Себастьян 1 0
Лоренц Марк 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
1
8%
3
14%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
4
31%
4
19%
76-90

Пропущено

24
19
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
8%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
3
13%
1
5%
31-45
4
17%
10
53%
46-60
6
25%
3
16%
61-75
5
21%
1
5%
76-90

Забито

13
28
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
0
0%
4
14%
1-15
2
15%
5
18%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
1
8%
4
14%
46-60
5
38%
4
14%
61-75
4
31%
7
25%
76-90

Пропущено

25
18
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
20%
3
17%
1-15
4
16%
5
28%
16-30
4
16%
4
22%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
2
8%
1
6%
61-75
6
24%
4
22%
76-90

Забито

26
49
9 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 12
9 Не забивали 2
1
4%
7
14%
1-15
4
15%
8
16%
16-30
4
15%
7
14%
31-45
2
8%
8
16%
46-60
7
27%
8
16%
61-75
8
31%
11
22%
76-90

Пропущено

49
37
22 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 20
7
14%
5
14%
1-15
8
16%
7
19%
16-30
7
14%
5
14%
31-45
8
16%
11
30%
30%
46-60
8
16%
4
11%
61-75
11
22%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3
Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Карлсруэ - Эрцгебирге Ауэ 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:2
Карлсруэ
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Карлсруэ - Ян 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1
Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Байер Л - Карлсруэ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 27 15 6 6 53 - 37 51
2. Дармштадт Заявка 26 14 6 6 53 - 33 48
3. Вердер Заявка 26 14 6 6 50 - 36 48
4. Нюрнберг Заявка 26 13 6 7 39 - 33 45
5. Шальке 04 Заявка 26 13 5 8 52 - 32 44
6. Хайденхайм Заявка 27 12 6 9 34 - 35 42
7. Гамбург Заявка 25 10 11 4 45 - 26 41
8. Падерборн Заявка 26 9 10 7 46 - 37 37
9. Карлсруэ Заявка 27 9 10 8 46 - 40 37
10. Ян Заявка 26 9 6 11 43 - 39 33
11. Ганза Заявка 26 8 7 11 34 - 43 31
12. Ганновер 96 Заявка 26 8 7 11 24 - 38 31
13. Хольштайн Киль Заявка 26 8 7 11 35 - 45 31
14. Фортуна Заявка 26 8 7 11 32 - 33 31
15. Зандхаузен Заявка 26 7 9 10 30 - 43 30
16. Динамо Дрезден Заявка 26 7 6 13 25 - 35 27
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 26 4 7 15 24 - 51 19
18. Ингольштадт Заявка 26 3 6 17 22 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
5. Шальке 04 Заявка 13 7 2 4 31 - 20 23
6. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
7. Вердер Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
8. Карлсруэ Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Динамо Дрезден Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
12. Ганновер 96 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13. Фортуна Заявка 13 4 4 5 20 - 17 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Зандхаузен Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
18. Ингольштадт Заявка 13 1 4 8 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
5. Шальке 04 Заявка 13 6 3 4 21 - 12 21
6. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
7. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
8. Ганза Заявка 13 5 4 4 21 - 22 19
9. Гамбург Заявка 12 4 5 3 19 - 12 17
10. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Ян Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
12. Ганновер 96 Заявка 13 4 3 6 14 - 22 15
13. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
16. Динамо Дрезден Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Гондорф Жером получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Брайтхаупт Тим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 0:3 Карлсруэ онлайн

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