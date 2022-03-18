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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Санкт-Паули
1:0
Конец матча

Стадион:
Хайденхайм
0'
25' Желтая карточка
Кюльветтер Кристиан
33' Желтая карточка
Макиенок Симон
43' Желтая карточка
Бурнич Дженис
51' Желтая карточка
Байфус Марцель
56' Желтая карточка
Гейпль Андреас
1:0
67' Гол
Киере Даниэль-Кофи
90' Желтая карточка
Василь Никола
90'+6
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
15
Байфус
Марцель
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
8
Смит
Эрик
7
Ирвайн
Джексон
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
16
Макиенок
Симон
1
Мюллер
Кевин
5
Хюсинг
Оливер
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
18
Риттмюллер
Марвин
8
Гейпль
Андреас
20
Бурнич
Дженис
30
Тоеркауф
Норман
24
Кюльветтер
Кристиан
9
Шиммер
Штефан
29
Мор
Тобиас
Санкт-Паули
4-1-2-1-2
Хайденхайм
3-4-3

История личных встреч

Санкт-Паули
Хайденхайм

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
2:4
Б2
3:4
Б2
4:2
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 17 (3) 0.63
Киере Даниэль-Кофи 10 0.37
Макиенок Симон 6 0.22
Диттген Макс 4 0.15
Аменийдо Этьенн 3 0.11
Пакарада Леарт 2 0.07
Беккер Финн 2 0.07
Бухтманн Кристофер 2 0.07
Хартель Марсель 1 0.04
Медич Яков 1 0.04
Цандер Лука-Милан 1 0.04
Байфус Марцель 1 0.04
Джигала Адам 1 0.04
Ирвайн Джексон 1 0.04
Матанович Игорь 0 0
Смит Эрик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мор Тобиас 7 (2) 0.26
Кляйндинст Тим 7 0.26
Лайпертц Роберт 6 0.22
Кюльветтер Кристиан 4 0.15
Шиммер Штефан 3 0.11
Майнка Патрик 2 0.07
Хюсинг Оливер 2 0.07
Шёппнер Ян 1 0.04
Шмидт Патрик II 1 0.04
Тоеркауф Норман 0 0
Томалла Денис 0 0
Буш Марнон 0 0
Фёренбах Йонас 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 4 0
Ирвайн Джексон 4 0
Смит Эрик 4 0
Хартель Марсель 4 0
Киере Даниэль-Кофи 4 0
Цандер Лука-Милан 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Медич Яков 3 0
Аремю Афииз 3 0
Цирайс Филипп 1 1
Джигала Адам 2 0
Беккер Финн 2 0
Диттген Макс 1 0
Бенателли Рико 1 0
Макиенок Симон 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Байфус Марцель 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 6 0
Буш Марнон 4 1
Кюльветтер Кристиан 5 0
Тоеркауф Норман 4 0
Гейпль Андреас 4 0
Бурнич Дженис 4 0
Шёппнер Ян 4 0
Лайпертц Роберт 3 0
Фёренбах Йонас 3 0
Мор Тобиас 3 0
Майнка Патрик 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Мэлоун Морис 2 0
Мюллер Кевин 1 0
Сесса Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
15
16 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
7
22%
2
13%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
4
13%
1
7%
31-45
3
9%
1
7%
46-60
7
22%
6
40%
61-75
6
19%
4
27%
76-90

Пропущено

13
21
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
1
8%
7
33%
46-60
6
46%
4
19%
61-75
2
15%
5
24%
76-90

Забито

21
20
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
19%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
6
29%
2
10%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
1
5%
7
35%
76-90

Пропущено

24
13
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 9
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
5
21%
2
15%
31-45
2
8%
6
46%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
3
13%
3
23%
76-90

Забито

53
35
27 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 7
11
21%
5
14%
1-15
8
15%
4
11%
16-30
8
15%
4
11%
31-45
9
17%
3
9%
46-60
10
19%
8
23%
61-75
7
13%
11
31%
76-90

Пропущено

37
34
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 21
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
1
3%
16-30
8
22%
6
18%
31-45
3
8%
13
38%
46-60
12
32%
4
12%
61-75
5
14%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3
Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1
Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 27 15 6 6 53 - 37 51
2. Дармштадт Заявка 26 14 6 6 53 - 33 48
3. Вердер Заявка 26 14 6 6 50 - 36 48
4. Нюрнберг Заявка 26 13 6 7 39 - 33 45
5. Шальке 04 Заявка 26 13 5 8 52 - 32 44
6. Хайденхайм Заявка 27 12 6 9 34 - 35 42
7. Гамбург Заявка 25 10 11 4 45 - 26 41
8. Падерборн Заявка 26 9 10 7 46 - 37 37
9. Карлсруэ Заявка 27 9 10 8 46 - 40 37
10. Ян Заявка 26 9 6 11 43 - 39 33
11. Ганза Заявка 26 8 7 11 34 - 43 31
12. Ганновер 96 Заявка 26 8 7 11 24 - 38 31
13. Хольштайн Киль Заявка 26 8 7 11 35 - 45 31
14. Фортуна Заявка 26 8 7 11 32 - 33 31
15. Зандхаузен Заявка 26 7 9 10 30 - 43 30
16. Динамо Дрезден Заявка 26 7 6 13 25 - 35 27
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 26 4 7 15 24 - 51 19
18. Ингольштадт Заявка 26 3 6 17 22 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
5. Шальке 04 Заявка 13 7 2 4 31 - 20 23
6. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
7. Вердер Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
8. Карлсруэ Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Динамо Дрезден Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
12. Ганновер 96 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
13. Фортуна Заявка 13 4 4 5 20 - 17 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Зандхаузен Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
18. Ингольштадт Заявка 13 1 4 8 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
5. Шальке 04 Заявка 13 6 3 4 21 - 12 21
6. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
7. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
8. Ганза Заявка 13 5 4 4 21 - 22 19
9. Гамбург Заявка 12 4 5 3 19 - 12 17
10. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Ян Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
12. Ганновер 96 Заявка 13 4 3 6 14 - 22 15
13. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
16. Динамо Дрезден Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Бурнич Дженис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Макиенок Симон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Кюльветтер Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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