Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Millerntor Stadion
25' Желтая карточкаКюльветтер Кристиан
33' Желтая карточкаМакиенок Симон
43' Желтая карточкаБурнич Дженис
51' Желтая карточкаБайфус Марцель
56' Желтая карточкаГейпль Андреас
1:0
67' ГолКиере Даниэль-Кофи
90' Желтая карточкаВасиль Никола
Ход матча
33'
43'
51'
56'
67'
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
57 Владение мячом, % 43
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Мор ТобиасНападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
-
25 Штарк ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Санкт-Паули
Хайденхайм
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|17 (3)
|0.63
|Киере Даниэль-Кофи
|10
|0.37
|Макиенок Симон
|6
|0.22
|Диттген Макс
|4
|0.15
|Аменийдо Этьенн
|3
|0.11
|Пакарада Леарт
|2
|0.07
|Беккер Финн
|2
|0.07
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.07
|Хартель Марсель
|1
|0.04
|Медич Яков
|1
|0.04
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.04
|Байфус Марцель
|1
|0.04
|Джигала Адам
|1
|0.04
|Ирвайн Джексон
|1
|0.04
|Матанович Игорь
|0
|0
|Смит Эрик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мор Тобиас
|7 (2)
|0.26
|Кляйндинст Тим
|7
|0.26
|Лайпертц Роберт
|6
|0.22
|Кюльветтер Кристиан
|4
|0.15
|Шиммер Штефан
|3
|0.11
|Майнка Патрик
|2
|0.07
|Хюсинг Оливер
|2
|0.07
|Шёппнер Ян
|1
|0.04
|Шмидт Патрик II
|1
|0.04
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Томалла Денис
|0
|0
|Буш Марнон
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Ирвайн Джексон
|4
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Хартель Марсель
|4
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|4
|0
|Цандер Лука-Милан
|3
|0
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Цирайс Филипп
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Беккер Финн
|2
|0
|Диттген Макс
|1
|0
|Бенателли Рико
|1
|0
|Макиенок Симон
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|6
|0
|Буш Марнон
|4
|1
|Кюльветтер Кристиан
|5
|0
|Тоеркауф Норман
|4
|0
|Гейпль Андреас
|4
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Шёппнер Ян
|4
|0
|Лайпертц Роберт
|3
|0
|Фёренбах Йонас
|3
|0
|Мор Тобиас
|3
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
15
16 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
7
22%
2
13%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
4
13%
1
7%
31-45
3
9%
1
7%
46-60
7
22%
6
40%
61-75
6
19%
4
27%
76-90
Пропущено
13
21
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
4
19%
31-45
1
8%
7
33%
46-60
6
46%
4
19%
61-75
2
15%
5
24%
76-90
Забито
21
20
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
4
19%
3
15%
1-15
3
14%
3
15%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
6
29%
2
10%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
1
5%
7
35%
76-90
Пропущено
24
13
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 1
13 Не пропускали 9
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
5
21%
2
15%
31-45
2
8%
6
46%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
3
13%
3
23%
76-90
Забито
53
35
27 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 16
5 Не забивали 7
11
21%
5
14%
1-15
8
15%
4
11%
16-30
8
15%
4
11%
31-45
9
17%
3
9%
46-60
10
19%
8
23%
61-75
7
13%
11
31%
76-90
Пропущено
37
34
17 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 21
4
11%
2
6%
1-15
5
14%
1
3%
16-30
8
22%
6
18%
31-45
3
8%
13
38%
46-60
12
32%
4
12%
61-75
5
14%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3
Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1
Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|53 - 37
|51
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|53 - 33
|48
|3.
|Вердер
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|50 - 36
|48
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|39 - 33
|45
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|52 - 32
|44
|6.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|34 - 35
|42
|7.
|Гамбург
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|45 - 26
|41
|8.
|Падерборн
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|46 - 37
|37
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|46 - 40
|37
|10.
|Ян
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|43 - 39
|33
|11.
|Ганза
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 43
|31
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|24 - 38
|31
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 45
|31
|14.
|Фортуна
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 33
|31
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 43
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|25 - 35
|27
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 51
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|22 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 12
|28
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 20
|23
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Вердер
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 20
|21
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 12
|21
|6.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|8.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 22
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Ян
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8