  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Хераклес
0' 29'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Хераклес
2.23
3.32
3.30
Все Коэффициенты
Новости
1
Малдер
Эрвин
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
3
Ван
Акен
Йост
27
Ван
Эвейк
Милан
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
13
Кайб
Рами
10
Халилович
Тибор
9
Сарр
Амин
20
Ван
Хойдонк
Сидней
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
12
Роскен
Рубен
11
Лаурсен
Николай
6
Киомурцоглу
Орестис
14
Де
ла
Торре
Лука
7
Басачикоглу
Билал
30
Уахим
Анас
9
Бакыш
Синан
Херенвен
3-4-1-2
Хераклес
4-4-2

История личных встреч

Херенвен
Хераклес

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед

29 матчей

31%
20.7%
48.3%
9 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед

История матчей

Э
0:1
Э
1:0
Э
1:2
ТМК
2:3
Э
1:1
Э
0:4
Э
2:1
Э
3:5
Э
1:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
3:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:4
Э
0:1
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:1
Э
6:3
Э
2:4
Э
1:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.26
Верман Йоэй 5 0.19
Халилович Тибор 4 0.15
Стеванович Филип 1 0.04
Баккер Ник 1 0.04
Хаяль Рами 1 0.04
Ван Эвейк Милан 1 0.04
Ван Хойдонк Сидней 1 (1) 0.04
Де Йонг Сим 0 0
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0
Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сирхейс Кай 4 0.15
Бюргзорг Делано 4 0.15
Аззауи Исмаил 3 0.11
Бакыш Синан 3 0.11
Лаурсен Николай 3 0.11
Влут Рай 3 (1) 0.11
Киомурцоглу Орестис 2 0.07
Басачикоглу Билал 1 0.04
Арментерос Самуэль 1 0.04
Де ла Торре Лука 1 0.04
Ренте Марко 1 0.04
Кваглиата Джакомо 0 0
Ханссон Эмиль 0 0
Уахим Анас 0 0
Роскен Рубен 0 0
Сиерра Элиас 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 4 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Хайе Том 3 0
Ван Бик Свен 3 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Ван Хойдонк Сидней 1 0
Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 9 0
Фадига Ноа 6 0
Ренте Марко 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Басачикоглу Билал 3 0
Кнустер Матс 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакбоорд Навайо 3 0
Бакыш Синан 1 1
Киомурцоглу Орестис 2 0
Сирхейс Кай 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Уахим Анас 1 0
Лундинг Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
3
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
3
25%
3
30%
76-90

Пропущено

21
20
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
19%
1
5%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
4
19%
5
25%
46-60
5
24%
4
20%
61-75
3
14%
2
10%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
25%
1
6%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
1
13%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
3
38%
5
28%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
18%
2
14%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
4
24%
5
36%
76-90

Забито

20
28
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
5
25%
2
7%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
4
20%
7
25%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
4
20%
4
14%
61-75
6
30%
8
29%
76-90

Пропущено

38
34
15 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 19
7
18%
3
9%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
4
11%
4
12%
31-45
8
21%
7
21%
46-60
8
21%
7
21%
61-75
7
18%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1
Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2
Хераклес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1
Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 26 17 4 5 59 - 24 55
4. Твенте 26 15 6 5 40 - 30 51
5. АЗ Алкмаар 26 16 3 7 50 - 30 51
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 39 41
7. Утрехт 26 11 7 8 43 - 33 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
10. НЕК Неймеген 26 8 7 11 33 - 43 31
11. Херенвен 0:0 27 7 7 13 22 - 36 28
12. Хераклес 0:0 27 7 7 13 27 - 35 28
13. Гоу Эхед Иглс 26 7 6 13 27 - 43 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 24 4 8 12 20 - 37 20
18. ПЕК Зволле 26 5 5 16 20 - 41 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 13 7 4 2 27 - 14 25
7. Хераклес 0:0 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
9. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
14. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 0:0 14 3 3 8 12 - 21 12
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 13 8 2 3 27 - 12 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Херенвен 0:0 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 0:0 13 0 3 10 8 - 22 3
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Хераклес
2.23
3.32
3.30
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Херенвен 0:0 Хераклес онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 