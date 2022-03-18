Первый тайм

29' Коэн Бакер не дал случится голу! Сарр Амин должен был забивать, но Коэн Бакер сделал отличный сейв

28' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

28' Херенвен выполняет удар от ворот.

28' Басачикоглу Билал из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

27' Херенвен выполняет удар от ворот.

26' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Халилович Тибор из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Роскен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Кнустер Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Кайб Рами из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

23' Матч возобновится спорным мячом

21' Матч приостановлен из-за петард на поле

21' Ван Эвейк Милан из команды Херенвен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

20' Херенвен выполняет удар от ворот.

20' Малдер Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Кайб Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Игрок Лаурсен Николай из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Голкипер мог бы сыграть и получше

14' Букер Кун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Фадига Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Кнустер Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Херенвен выполняет удар от ворот.

4' Хайе Том нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

4' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хераклес выполняет удар от ворот.

2' Роскен Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хераклес начинает с центра поля