Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Абе Ленстра
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
15
Баккер
Ник
33
Хайе
Том
26
Тахири
Анас
13
Кайб
Рами
26
Букер
Кун
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
12
Роскен
Рубен
30
Уахим
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
13 Кайб РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Маус КсавьеВратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Рас ЯнПолузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ole Tobiasen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
26 Букер КунВратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Уахим АнасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Херенвен
Хераклес
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 15 побед
29 матчей
31%
20.7%
48.3%
9 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.6%
20.7%
51.7%
8 побед 6 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.26
|Верман Йоэй
|5
|0.19
|Халилович Тибор
|4
|0.15
|Стеванович Филип
|1
|0.04
|Баккер Ник
|1
|0.04
|Хаяль Рами
|1
|0.04
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.04
|Ван Хойдонк Сидней
|1 (1)
|0.04
|Де Йонг Сим
|0
|0
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сирхейс Кай
|4
|0.15
|Бюргзорг Делано
|4
|0.15
|Аззауи Исмаил
|3
|0.11
|Бакыш Синан
|3
|0.11
|Лаурсен Николай
|3
|0.11
|Влут Рай
|3 (1)
|0.11
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.07
|Басачикоглу Билал
|1
|0.04
|Арментерос Самуэль
|1
|0.04
|Де ла Торре Лука
|1
|0.04
|Ренте Марко
|1
|0.04
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|Ханссон Эмиль
|0
|0
|Уахим Анас
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|4
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Кайб Рами
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Хайе Том
|3
|0
|Ван Бик Свен
|3
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
|Ван Хойдонк Сидней
|1
|0
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|9
|0
|Фадига Ноа
|6
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Басачикоглу Билал
|3
|0
|Кнустер Матс
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Сирхейс Кай
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Лаурсен Николай
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Уахим Анас
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
10
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
3
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
3
25%
3
30%
76-90
Пропущено
21
20
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
19%
1
5%
1-15
1
5%
5
25%
16-30
4
19%
3
15%
31-45
4
19%
5
25%
46-60
5
24%
4
20%
61-75
3
14%
2
10%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
2
25%
1
6%
1-15
1
13%
2
11%
16-30
1
13%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
13%
2
11%
61-75
3
38%
5
28%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
18%
2
14%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
4
24%
5
36%
76-90
Забито
20
28
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
5
25%
2
7%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
4
20%
7
25%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
4
20%
4
14%
61-75
6
30%
8
29%
76-90
Пропущено
38
34
15 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 19
7
18%
3
9%
1-15
4
11%
6
18%
16-30
4
11%
4
12%
31-45
8
21%
7
21%
46-60
8
21%
7
21%
61-75
7
18%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ваалвейк - Херенвен 0:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Херенвен - Утрехт 1:2 ПСВ - Херенвен 3:1
Херенвен - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 0:1 Твенте - Херенвен 2:0 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2
Хераклес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хераклес - Витесс 0:0 ПСВ - Хераклес 3:1 Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1
Хераклес - Утрехт 1:0 Аякс - Хераклес 3:0 Камбюр - Хераклес 0:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 0:0 Хераклес - Камбюр 1:1 Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|26
|20
|1
|5
|63 - 31
|61
|3.
|Фейеноорд
|26
|17
|4
|5
|59 - 24
|55
|4.
|Твенте
|26
|15
|6
|5
|40 - 30
|51
|5.
|АЗ Алкмаар
|26
|16
|3
|7
|50 - 30
|51
|6.
|Витесс
|25
|12
|5
|8
|32 - 39
|41
|7.
|Утрехт
|26
|11
|7
|8
|43 - 33
|40
|8.
|Гронинген
|26
|8
|9
|9
|32 - 36
|33
|9.
|Камбюр
|26
|10
|3
|13
|43 - 55
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|26
|8
|7
|11
|33 - 43
|31
|11.
|Херенвен
|0:0
|27
|7
|7
|13
|22 - 36
|28
|12.
|Хераклес
|0:0
|27
|7
|7
|13
|27 - 35
|28
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|26
|7
|6
|13
|27 - 43
|27
|14.
|Ваалвейк
|26
|5
|9
|12
|28 - 42
|24
|15.
|Фортуна Ситтард
|25
|6
|4
|15
|26 - 53
|22
|16.
|Виллем II
|26
|6
|4
|16
|21 - 44
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|24
|4
|8
|12
|20 - 37
|20
|18.
|ПЕК Зволле
|26
|5
|5
|16
|20 - 41
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Твенте
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|6.
|Утрехт
|13
|7
|4
|2
|27 - 14
|25
|7.
|Хераклес
|0:0
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|9.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|10.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|13.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|14.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|15.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|16.
|Херенвен
|0:0
|14
|3
|3
|8
|12 - 21
|12
|17.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|13
|10
|1
|2
|28 - 13
|31
|3.
|Фейеноорд
|13
|8
|2
|3
|27 - 12
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Херенвен
|0:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|10.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|13
|3
|1
|9
|11 - 26
|10
|14.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|0:0
|13
|0
|3
|10
|8 - 22
|3