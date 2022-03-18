Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 17980 болельщиков

95' Ван Эвейк Милан пробует нанести удар издали, но Коэн Бакер держит все под контролем

95' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Кнустер Матс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

92' Хорошую попытку сделал Дрешевич Ибрахим . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Команда Херенвен забила решающий гол в последние минуты игры!

91' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Херенвен будет все-таки засчитан.

89' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

88' Хайе Том из команды Херенвен навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

85' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

83' Фадига Ноа разрезает оборону соперника отличным пасом

83' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Удар от ворот произведет Херенвен

81' Удар от ворот произведет Херенвен

80' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Хорошую попытку сделал Сарр Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Букер Кун взял и забрал мяч на выходе

72' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Басачикоглу Билал - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

66' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Акен Йост получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Ван Акен Йост на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Г О О О О Л - Сарр Амин забивает с левой ноги!

59' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Малдер Эрвин взял и забрал мяч на выходе

57' Игрок Бакыш Синан из команды Хераклес неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

57' Де ла Торре Лука нанес удар, мяч был парирован, но Эрвин Мулдер не удержал его в руках.

57' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Хераклес

55' Халилович Тибор не смог попасть в створ ударом издали

55' Удар от ворот произведет Хераклес

54' Басачикоглу Билал из команды Хераклес сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

53' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' [player1] из команды [team] делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

51' Ван Хойдонк Сидней нанес удар головой, но Коэн Бакер спокойно отбил мяч.

49' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Бакыш Синан из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

49' Басачикоглу Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля