Австралия: A-Лига (мужчины) 2021-2022
0:2
Второй тайм: 73'
Стадион: HBF Park
19' Желтая карточкаФитцджеральд Николас
0:1
40' ГолЛескано Хуан
46' Желтая карточкаNicholas Olsen
0:2
59' ГолЛескано Хуан
Ход матча
40'
0:1
46'
59'
0:2
64'
14
Клисби
Джек
27
Трюин
Кай
13
Henry
Hore
35
Louis
Zabala
26
О'Ши
Джеймс
23
Лескано
Хуан
18
Вада
Риё
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
12 Cameron Cook
-
-
-
Главный тренер: Richard Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Henry HoreПолузащитник
-
35 Louis ZabalaПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лескано ХуанНападающий
-
18 Вада РиёНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Warren Moon
История личных встреч
Перт Глори
Брисбен Роар
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 15 побед
38 матчей
36.8%
23.7%
39.5%
14 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.9%
31.6%
39.5%
11 побед 12 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Stynes
|1
|0.25
|Форнароли Бруно
|1 (1)
|0.25
|Adam Zimarino
|0
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|3
|0.6
|Милеуснич Никола
|3
|0.6
|Акбари Рамат
|1
|0.2
|О'Ши Джеймс
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форнароли Бруно
|2
|0
|Antonee Burke-Gilroy
|2
|0
|Фитцджеральд Николас
|1
|0
|О'Нилл Брэндон
|1
|0
|Mitchell Oxborrow
|1
|0
|Калвер Аарон
|1
|0
|Нийонгабире Пасифик
|1
|0
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браун Кори
|2
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Anton Mlinaric
|1
|0
|Nicholas Olsen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
3
75%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
3
75%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Перт Глори - Сентрал Кост Маринерз 0:0 Перт Глори - Сидней 0:2 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 2:2
Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Сидней - Перт Глори 1:2 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори - Перт Глори 0:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 1:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 1:1 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Макартур 1:1
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0
Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Макартур
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Брисбен Роар
|2:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|5.
|Сидней
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Аделаида Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|7.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|9.
|Перт Глори
|0:2
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Юнайтед
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|4.
|Сидней
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Брисбен Роар
|2:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Мельбурн Виктори
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аделаида Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Перт Глори
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|2.
|Брисбен Роар
|2:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|3.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Сидней
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|Перт Глори
|0:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0