Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Майнц

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Майнц

41' Де Медина Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Джордж Белло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Удар от ворот произведет Майнц

39' Окугава Масая не смог попасть в створ ударом издали

39' Игрок Джордж Белло из команды Арминия неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

39' Игрок команды Арминия делает подачу своему товарищу по команде.

39' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Аарон Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

35' Ласм Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Джордж Белло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Майнц выполняет удар от ворот.

32' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Джордж Белло из команды Арминия делает неудачный навес.

30' Видмер Сильван из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Джордж Белло из команды Арминия в офсайде

27' Хак Робин из команды Арминия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Джордж Белло возвращается на поле.

25' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Джордж Белло получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Джордж Белло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

23' Андраде Андреас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Арминия

20' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кор Доминик и попал в каркас ворот!

19' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Матч возобновится спорным мячом

19' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Майнц , отменен.

16' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

15' Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!

15' Василиадис Себастиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Майнц выполняет удар от ворот.

13' Арминия идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хак Робин пробил со штрафного прямо в стенку

10' Кор Доминик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

9' Шёпф Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Василиадис Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Майнц выполняет удар от ворот.

7' Отличный пас сделал Ласм Бриан из команды Арминия . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

7' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Игрок Буркардт Джонатан из команды Майнц неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

6' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Арминия

3' Ласм Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Аарон Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Г О О О О Л - Буркардт Джонатан забивает с правой ноги!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Майнц начинает с центра поля