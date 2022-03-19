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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
1:0
Перерыв

Стадион:
Арминия
0'
1:0
1' Гол
Буркардт Джонатан
10' Желтая карточка
Кор Доминик
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Ньякат Мусса

Ход матча

1'
Буркардт Джонатан
(Видмер Сильван)
1:0
10'
Кор Доминик
 
15'
Ньякат Мусса
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 114
Майнц 86.8% (99)
X 12.3% (14)
Арминия 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Арминия
1.52
4.47
7.60
Все Коэффициенты
Новости
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
5
Бутьюс
Жан-Поль
31
Кор
Доминик
7
Ли
Чхэ-Сон
II
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
1
Ортега
Штефан
15
Де
Медина
Натан
2
Пипер
Амос
30
Андраде
Андреас
24
Белло
Джордж
8
Шёпф
Алессандро
39
Василиадис
Себастиан
20
Виммер
Патрик
11
Окугава
Масая
21
Хак
Робин
10
Ласм
Бриан
Майнц
3-5-2
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Арминия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
1:2
К
3:2
Б
1:1
Б
2:1
ТМС
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 8 0.31
Ли Чхэ-Сон II 4 0.15
Онисиво Карим 3 0.12
Хак Александер 3 0.12
Ингвартсен Маркус 3 0.12
Видмер Сильван 2 0.08
Бутьюс Жан-Поль 2 0.08
Ньякат Мусса 2 (1) 0.08
Стах Антон 1 0.04
Аарон Мартин 1 0.04
Штёгер Кевин 1 0.04
Салаи Адам 1 0.04
Бель Штефан 1 0.04
Сен-Жюст Джеремая 1 0.04
Лукоки Андерсон 1 0.04
Бюргзорг Делано 1 0.04
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.3
Виммер Патрик 3 0.11
Клос Фабиан 3 (2) 0.11
Серра Янни 2 0.07
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.07
Ласм Бриан 2 0.07
Кастро Гонсало 1 0.04
Шёпф Алессандро 1 0.04
Крюгер Флориан 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 7 2
Бель Штефан 7 0
Хак Александер 5 1
Свенссон Бо 5 0
Стах Антон 5 0
Аарон Мартин 4 0
Штёгер Кевин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Небель Пауль 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 7 0
Бруннер Седрик 5 0
Виммер Патрик 5 0
Андраде Андреас 4 0
Клос Фабиан 2 1
Шёпф Алессандро 2 1
Нильссон Йоаким 3 0
Притль Мануэль 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
10
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
6
26%
1
10%
1-15
3
13%
2
20%
16-30
3
13%
2
20%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
1
4%
1
10%
61-75
7
30%
2
20%
76-90

Пропущено

9
17
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
5
29%
29%
46-60
4
44%
3
18%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
0
0%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
3
25%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
5
29%
29%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
7
33%
2
12%
46-60
5
24%
5
29%
29%
61-75
1
5%
1
6%
76-90

Забито

35
22
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 10
6
17%
3
14%
1-15
6
17%
3
14%
16-30
5
14%
3
14%
31-45
4
11%
6
27%
46-60
3
9%
2
9%
61-75
11
31%
5
23%
76-90

Пропущено

30
34
10 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 19
3
10%
1
3%
1-15
3
10%
9
26%
16-30
4
13%
5
15%
31-45
8
27%
7
21%
46-60
9
30%
8
24%
61-75
3
10%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1
Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1
Арминия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0
Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 3 4 77 - 28 60
2. Боруссия Д Заявка 26 18 2 6 66 - 37 56
3. Фрайбург 0:0 Заявка 27 12 9 6 43 - 29 45
4. Байер Л Заявка 26 13 6 7 64 - 41 45
5. Хоффенхайм 0:1 Заявка 27 13 5 9 49 - 38 44
6. РБ Лейпциг Заявка 26 13 5 8 57 - 30 44
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Унион Берлин Заявка 26 10 8 8 33 - 34 38
9. Айнтрахт Фр Заявка 26 10 7 9 39 - 38 37
10. Майнц 1:0 Заявка 26 11 4 11 36 - 30 37
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 39 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Аугсбург 2:1 Заявка 26 7 8 11 29 - 42 29
15. Герта 1:0 Заявка 27 7 5 15 27 - 60 26
16. Арминия 0:1 Заявка 27 5 10 12 22 - 35 25
17. Штуттгарт 1:2 Заявка 27 5 8 14 33 - 50 23
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 27 3 6 18 24 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
2. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
3. Майнц 1:0 Заявка 14 9 3 2 25 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
5. Хоффенхайм 0:1 Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург 0:0 Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта 1:0 Заявка 14 5 3 6 18 - 27 18
13. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
14. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
15. Аугсбург 2:1 Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
16. Штуттгарт 1:2 Заявка 14 4 3 7 23 - 28 15
17. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия 0:1 Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 26 - 19 23
3. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
5. Фрайбург 0:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. Хоффенхайм 0:1 Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Аугсбург 2:1 Заявка 14 3 4 7 12 - 23 13
11. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
12. Арминия 0:1 Заявка 14 3 3 8 10 - 18 12
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
14. Герта 1:0 Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт 1:2 Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц 1:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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Прогнозы 114
Майнц 86.8% (99)
X 12.3% (14)
Арминия 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Арминия
1.52
4.47
7.60
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Где смотреть матч Майнц 1:0 Арминия онлайн

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Прогнозы на матч Майнц 1:0 Арминия

Исход игры
Майнц
86.8% (99)
Ничья
12.3% (14)
Арминия
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.54% (51)
Меньше
54.46% (61)
Обе команды забьют
Да
54.46% (61)
Нет
45.54% (51)
Популярный счёт
2:1 Майнц
38.6% (44)
1:0 Майнц
29.8% (34)
2:0 Майнц
13.2% (15)
1:1 Ничья
8.8% (10)
3:1 Майнц
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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