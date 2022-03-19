Германия: Бундеслига 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: MEWA Arena
1:0
1' ГолБуркардт Джонатан
10' Желтая карточкаКор Доминик
15' Undefined phrase: football_event_Ньякат Мусса
2:0
65' ПенальтиНьякат Мусса
3:0
75' ПенальтиБуркардт Джонатан
4:0
79' ПенальтиИнгвартсен Маркус
Ход матча
1'
10'
15'
65'
2:0
75'
79'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 0
-
6 Угловые 1
-
4 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
24
Белло
Джордж
21
Хак
Робин
10
Ласм
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Рисс ЛассеВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Майнц
Арминия
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|9 (1)
|0.35
|Ли Чхэ-Сон II
|4
|0.15
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.15
|Онисиво Карим
|3
|0.12
|Хак Александер
|3
|0.12
|Ньякат Мусса
|3 (2)
|0.12
|Видмер Сильван
|2
|0.08
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0.08
|Стах Антон
|1
|0.04
|Аарон Мартин
|1
|0.04
|Штёгер Кевин
|1
|0.04
|Салаи Адам
|1
|0.04
|Бель Штефан
|1
|0.04
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.04
|Лукоки Андерсон
|1
|0.04
|Бюргзорг Делано
|1
|0.04
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|8
|0.3
|Виммер Патрик
|3
|0.11
|Клос Фабиан
|3 (2)
|0.11
|Серра Янни
|2
|0.07
|Лаурсен Якоб-Баррет
|2
|0.07
|Ласм Бриан
|2
|0.07
|Кастро Гонсало
|1
|0.04
|Шёпф Алессандро
|1
|0.04
|Крюгер Флориан
|0
|0
|Притль Мануэль
|0
|0
|Бруннер Седрик
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|7
|2
|Бель Штефан
|7
|0
|Хак Александер
|5
|1
|Свенссон Бо
|5
|0
|Стах Антон
|5
|0
|Аарон Мартин
|4
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|7
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Виммер Патрик
|5
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Клос Фабиан
|2
|1
|Шёпф Алессандро
|2
|1
|Нильссон Йоаким
|3
|0
|Притль Мануэль
|3
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Ласм Бриан
|2
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Ортега Штефан
|1
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Де Медина Натан
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Пипер Амос
|1
|0
|Циборра Леннарт
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
10
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
7
26%
1
10%
1-15
3
11%
2
20%
16-30
3
11%
2
20%
31-45
3
11%
2
20%
46-60
3
11%
1
10%
61-75
8
30%
30%
2
20%
76-90
Пропущено
9
21
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
1
11%
5
24%
46-60
4
44%
5
24%
61-75
2
22%
4
19%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
0
0%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
3
25%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
5
29%
29%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
7
33%
2
12%
46-60
5
24%
5
29%
29%
61-75
1
5%
1
6%
76-90
Забито
39
22
18 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
7
18%
3
14%
1-15
6
15%
3
14%
16-30
5
13%
3
14%
31-45
4
10%
6
27%
46-60
5
13%
2
9%
61-75
12
31%
5
23%
76-90
Пропущено
30
38
10 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 20
3
10%
2
5%
1-15
3
10%
9
24%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
8
27%
7
18%
46-60
9
30%
10
26%
61-75
3
10%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1
Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1
Арминия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0
Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|77 - 28
|60
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|66 - 37
|56
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 29
|45
|4.
|Байер Л
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|64 - 41
|45
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|49 - 40
|44
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|57 - 30
|44
|7.
|Кёльн
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 39
|39
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 38
|37
|10.
|Майнц
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|39 - 30
|37
|11.
|Бохум
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|28 - 39
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|29 - 40
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|38 - 51
|30
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 44
|26
|15.
|Герта
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|29 - 60
|26
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|22 - 38
|25
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|24 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|2.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 14
|25
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|33 - 20
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|39 - 16
|29
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|3.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 15
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 33
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
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Прогнозы на матч Майнц 4:0 Арминия
Исход игры
Майнц
86.8% (99)
Ничья
12.3% (14)
Арминия
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.54% (51)
Меньше
54.46% (61)
Обе команды забьют
Да
54.46% (61)
Нет
45.54% (51)
Популярный счёт
2:1 Майнц
38.6% (44)
1:0 Майнц
29.8% (34)
2:0 Майнц
13.2% (15)
1:1 Ничья
8.8% (10)
3:1 Майнц
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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