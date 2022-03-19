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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
4:0
Конец матча

Стадион:
Арминия
0'
1:0
1' Гол
Буркардт Джонатан
10' Желтая карточка
Кор Доминик
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Ньякат Мусса
2:0
65' Пенальти
Ньякат Мусса
3:0
75' Пенальти
Буркардт Джонатан
4:0
79' Пенальти
Ингвартсен Маркус
90'+1

Ход матча

1'
Буркардт Джонатан
(Видмер Сильван)
1:0
10'
Кор Доминик
 
15'
Ньякат Мусса
 
46'
 
Клос Фабиан
Ласм Бриан
46'
 
Притль Мануэль
Василиадис Себастиан
55'
Баррейро Леандро
Jae-Sung Lee
 
65'
Ньякат Мусса
2:0
72'
 
Крюгер Флориан
Окугава Масая
75'
Буркардт Джонатан
3:0
76'
Ингвартсен Маркус
Буркардт Джонатан
 
79'
Ингвартсен Маркус
4:0
82'
Лукоки Андерсон
Аарон Мартин
 
82'
Небель Пауль
Бутьюс Жан-Поль
 
82'
Штёгер Кевин
Кор Доминик
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 1
  • 4 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 114
Майнц 86.8% (99)
X 12.3% (14)
Арминия 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
5
Бутьюс
Жан-Поль
31
Кор
Доминик
7
Ли
Чхэ-Сон
II
3
Аарон
Мартин
29
Буркардт
Джонатан
9
Онисиво
Карим
1
Ортега
Штефан
15
Де
Медина
Натан
2
Пипер
Амос
30
Андраде
Андреас
24
Белло
Джордж
8
Шёпф
Алессандро
39
Василиадис
Себастиан
20
Виммер
Патрик
11
Окугава
Масая
21
Хак
Робин
10
Ласм
Бриан
Майнц
3-5-2
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Арминия

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
1:2
К
3:2
Б
1:1
Б
2:1
ТМС
2:4

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 9 (1) 0.35
Ли Чхэ-Сон II 4 0.15
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.15
Онисиво Карим 3 0.12
Хак Александер 3 0.12
Ньякат Мусса 3 (2) 0.12
Видмер Сильван 2 0.08
Бутьюс Жан-Поль 2 0.08
Стах Антон 1 0.04
Аарон Мартин 1 0.04
Штёгер Кевин 1 0.04
Салаи Адам 1 0.04
Бель Штефан 1 0.04
Сен-Жюст Джеремая 1 0.04
Лукоки Андерсон 1 0.04
Бюргзорг Делано 1 0.04
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 8 0.3
Виммер Патрик 3 0.11
Клос Фабиан 3 (2) 0.11
Серра Янни 2 0.07
Лаурсен Якоб-Баррет 2 0.07
Ласм Бриан 2 0.07
Кастро Гонсало 1 0.04
Шёпф Алессандро 1 0.04
Крюгер Флориан 0 0
Притль Мануэль 0 0
Бруннер Седрик 0 0
Хак Робин 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 7 2
Бель Штефан 7 0
Хак Александер 5 1
Свенссон Бо 5 0
Стах Антон 5 0
Аарон Мартин 4 0
Штёгер Кевин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Небель Пауль 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 7 0
Бруннер Седрик 5 0
Виммер Патрик 5 0
Андраде Андреас 4 0
Клос Фабиан 2 1
Шёпф Алессандро 2 1
Нильссон Йоаким 3 0
Притль Мануэль 3 0
Василиадис Себастиан 3 0
Ласм Бриан 2 0
Хак Робин 2 0
Ортега Штефан 1 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Де Медина Натан 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Пипер Амос 1 0
Циборра Леннарт 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
10
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 4
14 Не забивали 20
7
26%
1
10%
1-15
3
11%
2
20%
16-30
3
11%
2
20%
31-45
3
11%
2
20%
46-60
3
11%
1
10%
61-75
8
30%
30%
2
20%
76-90

Пропущено

9
21
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
1
11%
5
24%
46-60
4
44%
5
24%
61-75
2
22%
4
19%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
0
0%
2
17%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
4
33%
3
25%
76-90

Пропущено

21
17
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
5
29%
29%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
7
33%
2
12%
46-60
5
24%
5
29%
29%
61-75
1
5%
1
6%
76-90

Забито

39
22
18 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
7
18%
3
14%
1-15
6
15%
3
14%
16-30
5
13%
3
14%
31-45
4
10%
6
27%
46-60
5
13%
2
9%
61-75
12
31%
5
23%
76-90

Пропущено

30
38
10 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 22
11 Пропускали первыми 16
18 Не пропускали 20
3
10%
2
5%
1-15
3
10%
9
24%
16-30
4
13%
5
13%
31-45
8
27%
7
18%
46-60
9
30%
10
26%
61-75
3
10%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1
Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1
Арминия
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0
Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Фрайбург - Арминия 2:2 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Арминия - Бохум 2:0 Герта - Арминия 2:0 Арминия - Кёльн 1:1 Бавария - Арминия 1:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Штуттгарт - Арминия 0:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аугсбург - Арминия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 3 4 77 - 28 60
2. Боруссия Д Заявка 26 18 2 6 66 - 37 56
3. Фрайбург Заявка 27 12 9 6 43 - 29 45
4. Байер Л Заявка 26 13 6 7 64 - 41 45
5. Хоффенхайм Заявка 27 13 5 9 49 - 40 44
6. РБ Лейпциг Заявка 26 13 5 8 57 - 30 44
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Унион Берлин Заявка 26 10 8 8 33 - 34 38
9. Айнтрахт Фр Заявка 26 10 7 9 39 - 38 37
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 39 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
15. Герта Заявка 27 7 5 15 29 - 60 26
16. Штуттгарт Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17. Арминия Заявка 27 5 10 12 22 - 38 25
18. Гройтер Фюрт Заявка 27 3 6 18 24 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
2. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
15. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 26 - 19 23
3. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Майнц 86.8% (99)
X 12.3% (14)
Арминия 0.9% (1)
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Прогнозы на матч Майнц 4:0 Арминия

Исход игры
Майнц
86.8% (99)
Ничья
12.3% (14)
Арминия
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.54% (51)
Меньше
54.46% (61)
Обе команды забьют
Да
54.46% (61)
Нет
45.54% (51)
Популярный счёт
2:1 Майнц
38.6% (44)
1:0 Майнц
29.8% (34)
2:0 Майнц
13.2% (15)
1:1 Ничья
8.8% (10)
3:1 Майнц
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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