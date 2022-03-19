Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Олимпиаштадион
1:0
39' ГолШтарк Никлас
Ход матча
39'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
23
Рихтер
Марко
29
Тусар
Люка
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Ли Дон-ЧжунНападающий
-
46 Каде АнтонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mark Fotheringham
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
24 Че ДжастинЗащитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Герта
Хоффенхайм
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
23 матча
26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|6
|0.22
|Рихтер Марко
|5
|0.19
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.11
|Бельфодиль Исхак
|2
|0.07
|Зельке Дейви
|2
|0.07
|Сердар Суат
|2
|0.07
|Дарида Владимир
|1
|0.04
|Маолида Мизиан
|1
|0.04
|Штарк Никлас
|1
|0.04
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.04
|Гехтер Линус
|1
|0.04
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.04
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бебу Ила
|7
|0.26
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0.22
|Баумгартнер Кристоф
|6
|0.22
|Крамарич Андрей
|4
|0.15
|Ларсен Якоб-Бруун
|4
|0.15
|Даббур Мунас
|3
|0.11
|Раум Давид
|2
|0.07
|Акпогума Кевин
|2
|0.07
|Гайгер Деннис
|2
|0.07
|Руди Себастьян
|2
|0.07
|Самассеку Диади
|2
|0.07
|Пош Штефан
|2
|0.07
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Ричардс Крис
|1
|0.04
|Штиллер Анджело
|1
|0.04
|Хюбнер Беньямин
|1
|0.04
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|Фогт Кевин
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|6
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Дарида Владимир
|4
|0
|Рихтер Марко
|4
|0
|Йоветич Стеван
|3
|0
|Штарк Никлас
|3
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Тусар Люка
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Кемпф Марк-Оливер
|0
|1
|Бельфодиль Исхак
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Клюнтер Лукас
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Гайгер Деннис
|6
|0
|Руди Себастьян
|5
|0
|Самассеку Диади
|5
|0
|Фогт Кевин
|4
|0
|Даббур Мунас
|4
|0
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0
|Раум Давид
|4
|0
|Пош Штефан
|4
|0
|Кадержабек Павел
|3
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Хюбнер Беньямин
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
19
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
6
38%
1
5%
46-60
4
25%
4
21%
61-75
2
13%
10
53%
76-90
Пропущено
28
25
8 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
5
18%
7
28%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
6
21%
6
24%
61-75
10
36%
7
28%
76-90
Забито
9
29
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 14
2
22%
2
7%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
3
33%
7
24%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
1
11%
4
14%
61-75
3
33%
7
24%
76-90
Пропущено
33
13
17 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
5
15%
4
31%
1-15
7
21%
2
15%
16-30
5
15%
2
15%
31-45
7
21%
3
23%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
6
18%
1
8%
76-90
Забито
25
48
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
2
8%
3
6%
1-15
1
4%
5
10%
16-30
6
24%
10
21%
31-45
6
24%
5
10%
46-60
5
20%
8
17%
61-75
5
20%
17
35%
76-90
Пропущено
61
38
25 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 19
5
8%
4
11%
1-15
12
20%
9
24%
16-30
8
13%
4
11%
31-45
11
18%
6
16%
46-60
9
15%
7
18%
61-75
16
26%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6
Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2
Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|77 - 28
|60
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|66 - 37
|56
|3.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 29
|45
|4.
|Байер Л
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|64 - 41
|45
|5.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|27
|13
|5
|9
|49 - 38
|44
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|57 - 30
|44
|7.
|Кёльн
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 39
|39
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 38
|37
|10.
|Майнц
|1:0 Заявка
|26
|11
|4
|11
|36 - 30
|37
|11.
|Бохум
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|28 - 39
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|29 - 40
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|38 - 51
|30
|14.
|Аугсбург
|2:1 Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 42
|29
|15.
|Герта
|1:0 Заявка
|27
|7
|5
|15
|27 - 60
|26
|16.
|Арминия
|0:1 Заявка
|27
|5
|10
|12
|22 - 35
|25
|17.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|27
|5
|8
|14
|33 - 50
|23
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|27
|3
|6
|18
|24 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|2.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|3.
|Майнц
|1:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|5.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|6.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 14
|25
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|33 - 20
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Герта
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 27
|18
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|15.
|Аугсбург
|2:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|16.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 28
|15
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|0:1 Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|39 - 16
|29
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|3.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|5.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 15
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Аугсбург
|2:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 23
|13
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|12.
|Арминия
|0:1 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 18
|12
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|14.
|Герта
|1:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 33
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|16.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|17.
|Майнц
|1:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
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Прогнозы на матч Герта 1:0 Хоффенхайм
Исход игры
Герта
15% (17)
Ничья
14.2% (16)
Хоффенхайм
70.8% (80)
Тотал 2.5
Больше
63.39% (71)
Меньше
36.61% (41)
Обе команды забьют
Да
77.68% (87)
Нет
22.32% (25)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
49.6% (56)
1:1 Ничья
14.2% (16)
0:1 Хоффенхайм
9.7% (11)
2:1 Герта
7.1% (8)
1:3 Хоффенхайм
6.2% (7)
0:2 Хоффенхайм
5.3% (6)
1:0 Герта
5.3% (6)
2:0 Герта
1.8% (2)
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