Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

46' Рихтер Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Удар от ворот произведет Герта

45' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Герта будет все-таки засчитан.

40' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

39' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

36' Голкипер мог бы сыграть и получше

36' Отличные скиллы показывает Раум Давид , обводя своих соперников

35' Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Боята Дедрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе

28' Рихтер Марко пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

28' Герта выполняет удар от ворот.

26' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Герта

25' Ларсен Якоб-Бруун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Герта выполняет удар от ворот.

22' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

21' Удар от ворот произведет Герта

20' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

19' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Игрок из команды Герта вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

19' Бельфодиль Исхак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Опасность! Платтенхардт Марвин из команды Герта отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

18' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Боята Дедрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Кемпф Марк-Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Раум Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Опасность! Акпогума Кевин из команды Хоффенхайм отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

13' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Штарк Никлас пробует нанести удар издали, но Оливер Бауманн держит все под контролем

12' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Герта выполняет удар от ворот.

10' Крамарич Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

8' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

8' Как он промахнулся? Рихтер Марко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

8' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Штарк Никлас нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

5' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Хоффенхайм выполняет удар от ворот.

3' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Хоффенхайм начинает с центра поля