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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Герта
1:0
Перерыв

Стадион:
Хоффенхайм
0'
1:0
39' Гол
Штарк Никлас

Ход матча

39'
Штарк Никлас
(Платтенхардт Марвин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 113
Герта 15% (17)
X 14.2% (16)
Хоффенхайм 70.8% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Хоффенхайм
3.84
4.04
2.03
Все Коэффициенты
Новости
1
Шволов
Александер
2
Пекарик
Петер
4
Боята
Дедрик
20
Кемпф
Марк-Оливер
21
Платтенхардт
Марвин
5
Штарк
Никлас
23
Рихтер
Марко
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
8
Сердар
Суат
14
Бельфодиль
Исхак
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
25
Акпогума
Кевин
7
Ларсен
Якоб-Бруун
13
Штиллер
Анджело
8
Гайгер
Деннис
17
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
33
Рюттер
Жоржиньо
27
Крамарич
Андрей
Герта
4-1-4-1
Хоффенхайм
3-4-1-2

История личных встреч

Герта
Хоффенхайм

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

23 матча

26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
0:3
Б
2:3
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:5
Б
1:1
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
5:1
Б
0:1
Б
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 6 0.22
Рихтер Марко 5 0.19
Эккеленкамп Юрген 3 0.11
Бельфодиль Исхак 2 0.07
Зельке Дейви 2 0.07
Сердар Суат 2 0.07
Дарида Владимир 1 0.04
Маолида Мизиан 1 0.04
Штарк Никлас 1 0.04
Пёнтек Кшиштоф 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Лукебакио Доди 1 (1) 0.04
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Аскасибар Сантьяго 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 7 0.26
Рюттер Жоржиньо 6 0.22
Баумгартнер Кристоф 6 0.22
Крамарич Андрей 4 0.15
Ларсен Якоб-Бруун 4 0.15
Даббур Мунас 3 0.11
Раум Давид 2 0.07
Акпогума Кевин 2 0.07
Гайгер Деннис 2 0.07
Руди Себастьян 2 0.07
Самассеку Диади 2 0.07
Пош Штефан 2 0.07
Кадержабек Павел 1 0.04
Ричардс Крис 1 0.04
Штиллер Анджело 1 0.04
Хюбнер Беньямин 1 0.04
Адамян Саркис 1 0.04
Фогт Кевин 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 6 0
Сердар Суат 6 0
Дарида Владимир 4 0
Рихтер Марко 4 0
Йоветич Стеван 3 0
Штарк Никлас 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Тусар Люка 2 0
Боята Дедрик 0 1
Кемпф Марк-Оливер 0 1
Бельфодиль Исхак 1 0
Шволов Александер 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гриллич Флориан 7 0
Гайгер Деннис 6 0
Руди Себастьян 5 0
Самассеку Диади 5 0
Фогт Кевин 4 0
Даббур Мунас 4 0
Баумгартнер Кристоф 4 0
Раум Давид 4 0
Пош Штефан 4 0
Кадержабек Павел 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Хюбнер Беньямин 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
19
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 18
0
0%
1
5%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
6
38%
1
5%
46-60
4
25%
4
21%
61-75
2
13%
10
53%
76-90

Пропущено

28
25
8 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
5
18%
7
28%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
4
14%
3
12%
46-60
6
21%
6
24%
61-75
10
36%
7
28%
76-90

Забито

9
29
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 14
2
22%
2
7%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
3
33%
7
24%
31-45
0
0%
4
14%
46-60
1
11%
4
14%
61-75
3
33%
7
24%
76-90

Пропущено

33
13
17 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
5
15%
4
31%
1-15
7
21%
2
15%
16-30
5
15%
2
15%
31-45
7
21%
3
23%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
6
18%
1
8%
76-90

Забито

25
48
9 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 8
8 Не забивали 6
2
8%
3
6%
1-15
1
4%
5
10%
16-30
6
24%
10
21%
31-45
6
24%
5
10%
46-60
5
20%
8
17%
61-75
5
20%
17
35%
76-90

Пропущено

61
38
25 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 19
5
8%
4
11%
1-15
12
20%
9
24%
16-30
8
13%
4
11%
31-45
11
18%
6
16%
46-60
9
15%
7
18%
61-75
16
26%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Боруссия М - Герта 2:0 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6
Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хоффенхайм - Бавария 1:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2
Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 3 4 77 - 28 60
2. Боруссия Д Заявка 26 18 2 6 66 - 37 56
3. Фрайбург 0:0 Заявка 27 12 9 6 43 - 29 45
4. Байер Л Заявка 26 13 6 7 64 - 41 45
5. Хоффенхайм 0:1 Заявка 27 13 5 9 49 - 38 44
6. РБ Лейпциг Заявка 26 13 5 8 57 - 30 44
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Унион Берлин Заявка 26 10 8 8 33 - 34 38
9. Айнтрахт Фр Заявка 26 10 7 9 39 - 38 37
10. Майнц 1:0 Заявка 26 11 4 11 36 - 30 37
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 39 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Аугсбург 2:1 Заявка 26 7 8 11 29 - 42 29
15. Герта 1:0 Заявка 27 7 5 15 27 - 60 26
16. Арминия 0:1 Заявка 27 5 10 12 22 - 35 25
17. Штуттгарт 1:2 Заявка 27 5 8 14 33 - 50 23
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 27 3 6 18 24 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
2. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
3. Майнц 1:0 Заявка 14 9 3 2 25 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
5. Хоффенхайм 0:1 Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург 0:0 Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта 1:0 Заявка 14 5 3 6 18 - 27 18
13. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
14. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
15. Аугсбург 2:1 Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
16. Штуттгарт 1:2 Заявка 14 4 3 7 23 - 28 15
17. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия 0:1 Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 26 - 19 23
3. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
5. Фрайбург 0:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. Хоффенхайм 0:1 Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Аугсбург 2:1 Заявка 14 3 4 7 12 - 23 13
11. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
12. Арминия 0:1 Заявка 14 3 3 8 10 - 18 12
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
14. Герта 1:0 Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт 1:2 Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц 1:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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Прогнозы 113
Герта 15% (17)
X 14.2% (16)
Хоффенхайм 70.8% (80)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Хоффенхайм
3.84
4.04
2.03
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Где смотреть матч Герта 1:0 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Герта 1:0 Хоффенхайм

Исход игры
Герта
15% (17)
Ничья
14.2% (16)
Хоффенхайм
70.8% (80)
Тотал 2.5
Больше
63.39% (71)
Меньше
36.61% (41)
Обе команды забьют
Да
77.68% (87)
Нет
22.32% (25)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
49.6% (56)
1:1 Ничья
14.2% (16)
0:1 Хоффенхайм
9.7% (11)
2:1 Герта
7.1% (8)
1:3 Хоффенхайм
6.2% (7)
0:2 Хоффенхайм
5.3% (6)
1:0 Герта
5.3% (6)
2:0 Герта
1.8% (2)
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