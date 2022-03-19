  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Гройтер Фюрт
0:0
Перерыв

Стадион:
Фрайбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 115
Гройтер Фюрт 8.7% (10)
X 12.2% (14)
Фрайбург 79.1% (91)
-1
выиграет Фрайбург, со счетом 1:3
«Гройтер Фюрт» поставил себя в очень непростое положение в первом круге - шансы на спасение остаются,... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Фрайбург
5.35
4.15
1.73
Все Коэффициенты
26
Линде
Андреас
2
Аста
Симон
4
Бауэр
Максимилиан
24
Виргевер
Ник
18
Майерхёфер
Марко
20
Рашль
Тобиас
22
Гризбек
Себастьян
13
Кристиансен
Макс
21
Тильман
Тимоти
40
Левелинг
Джейми
10
Хргота
Бранимир
26
Флеккен
Марк
7
Шмид
Жонатан
5
Гульде
Мануэль
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
19
Хаберер
Яник
8
Эггештайн
Максимилиан
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
11
Демирович
Эрмедин
Гройтер Фюрт
4-3-3
Фрайбург
4-4-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Фрайбург

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Б
3:1
Б2
2:3
Б2
5:2
Б
1:2
Б
1:0
Б2
0:0
Б2
1:1
Б2
3:2
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 8 (5) 0.3
Левелинг Джейми 5 0.19
Нильсен Ховард 2 0.07
Дуджак Джереми 2 0.07
Иттен Седрик 2 0.07
Тильман Тимоти 1 0.04
Гризбек Себастьян 1 0.04
Майерхёфер Марко 1 0.04
Зегуйн Пауль 0 0
Иттер Джанлука 0 0
Абиама Диксон 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 7 (4) 0.26
Хёлер Лукас 5 0.19
Шаде Кевин 4 0.15
Линхарт Филипп 4 0.15
Шлоттербек Нико 4 0.15
Чон У-Ён 4 0.15
Петерсен Нильс 3 0.11
Хёфлер Николас 2 0.07
Демирович Эрмедин 2 0.07
Хаберер Яник 2 0.07
Шаллаи Роланд 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 0.04
Кюблер Лукас 1 0.04
Гюнтер Кристиан 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 9 0
Гризбек Себастьян 5 0
Виллемс Джетро 4 0
Кристиансен Макс 4 0
Бауэр Максимилиан 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Иттер Джанлука 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Абиама Диксон 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Стефан Леитл 1 0
Виргевер Ник 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Тильман Тимоти 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 0
Шлоттербек Нико 4 0
Демирович Эрмедин 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Хаберер Яник 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Чон У-Ён 1 0
Кристиан Штрайх 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
19
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
21%
6
32%
1-15
1
7%
6
32%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
21%
1
5%
46-60
5
36%
2
11%
61-75
2
14%
2
11%
76-90

Пропущено

23
15
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
9%
1
7%
1-15
1
4%
4
27%
16-30
7
30%
3
20%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
6
26%
3
20%
76-90

Забито

13
22
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 15
1
8%
5
23%
1-15
1
8%
2
9%
16-30
5
38%
4
18%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
3
23%
3
14%
61-75
2
15%
5
23%
76-90

Пропущено

44
16
15 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
5
11%
1
6%
1-15
4
9%
1
6%
16-30
6
14%
7
44%
31-45
9
20%
2
13%
46-60
9
20%
1
6%
61-75
11
25%
4
25%
76-90

Забито

27
41
11 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
8 Не забивали 6
4
15%
11
27%
1-15
2
7%
8
20%
16-30
5
19%
6
15%
31-45
4
15%
4
10%
46-60
8
30%
30%
5
12%
61-75
4
15%
7
17%
76-90

Пропущено

67
31
25 В 1-м тайме 17
42 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 18
7
10%
2
6%
1-15
5
7%
5
16%
16-30
13
19%
10
32%
31-45
12
18%
3
10%
46-60
13
19%
4
13%
61-75
17
25%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1
Гройтер Фюрт - Герта 2:1 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1
Фрайбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Вольфсбург 3:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0
Аугсбург - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 3 4 77 - 28 60
2. Боруссия Д Заявка 26 18 2 6 66 - 37 56
3. Фрайбург 0:0 Заявка 27 12 9 6 43 - 29 45
4. Байер Л Заявка 26 13 6 7 64 - 41 45
5. Хоффенхайм 0:1 Заявка 27 13 5 9 49 - 38 44
6. РБ Лейпциг Заявка 26 13 5 8 57 - 30 44
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Унион Берлин Заявка 26 10 8 8 33 - 34 38
9. Айнтрахт Фр Заявка 26 10 7 9 39 - 38 37
10. Майнц 1:0 Заявка 26 11 4 11 36 - 30 37
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 39 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Аугсбург 2:1 Заявка 26 7 8 11 29 - 42 29
15. Герта 1:0 Заявка 27 7 5 15 27 - 60 26
16. Арминия 0:1 Заявка 27 5 10 12 22 - 35 25
17. Штуттгарт 1:2 Заявка 27 5 8 14 33 - 50 23
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 27 3 6 18 24 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
2. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
3. Майнц 1:0 Заявка 14 9 3 2 25 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
5. Хоффенхайм 0:1 Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург 0:0 Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта 1:0 Заявка 14 5 3 6 18 - 27 18
13. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
14. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
15. Аугсбург 2:1 Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
16. Штуттгарт 1:2 Заявка 14 4 3 7 23 - 28 15
17. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия 0:1 Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 26 - 19 23
3. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
5. Фрайбург 0:0 Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. Хоффенхайм 0:1 Заявка 14 5 2 7 21 - 24 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Аугсбург 2:1 Заявка 14 3 4 7 12 - 23 13
11. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
12. Арминия 0:1 Заявка 14 3 3 8 10 - 18 12
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
14. Герта 1:0 Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт 1:2 Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц 1:0 Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportpark Ronhof Thomas Sommer. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Гройтер Фюрт 8.7% (10)
X 12.2% (14)
Фрайбург 79.1% (91)
-1
выиграет Фрайбург, со счетом 1:3
«Гройтер Фюрт» поставил себя в очень непростое положение в первом круге - шансы на спасение остаются,... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Фрайбург
5.35
4.15
1.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гройтер Фюрт 0:0 Фрайбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Гройтер Фюрт 0:0 Фрайбург

Исход игры
Гройтер Фюрт
8.7% (10)
Ничья
12.2% (14)
Фрайбург
79.1% (91)
Тотал 2.5
Больше
60.18% (68)
Меньше
39.82% (45)
Обе команды забьют
Да
69.91% (79)
Нет
30.09% (34)
Популярный счёт
1:2 Фрайбург
43.5% (50)
0:1 Фрайбург
13.9% (16)
0:2 Фрайбург
10.4% (12)
1:1 Ничья
10.4% (12)
1:3 Фрайбург
7% (8)
2:1 Гройтер Фюрт
5.2% (6)
1:0 Гройтер Фюрт
2.6% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 