«Гройтер Фюрт» поставил себя в очень непростое положение в первом круге - шансы на спасение остаются,... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|8 (5)
|0.3
|Левелинг Джейми
|5
|0.19
|Нильсен Ховард
|2
|0.07
|Дуджак Джереми
|2
|0.07
|Иттен Седрик
|2
|0.07
|Тильман Тимоти
|1
|0.04
|Гризбек Себастьян
|1
|0.04
|Майерхёфер Марко
|1
|0.04
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Иттер Джанлука
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|7 (4)
|0.26
|Хёлер Лукас
|5
|0.19
|Шаде Кевин
|4
|0.15
|Линхарт Филипп
|4
|0.15
|Шлоттербек Нико
|4
|0.15
|Чон У-Ён
|4
|0.15
|Петерсен Нильс
|3
|0.11
|Хёфлер Николас
|2
|0.07
|Демирович Эрмедин
|2
|0.07
|Хаберер Яник
|2
|0.07
|Шаллаи Роланд
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.04
|Кюблер Лукас
|1
|0.04
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|9
|0
|Гризбек Себастьян
|5
|0
|Виллемс Джетро
|4
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Бауэр Максимилиан
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Иттер Джанлука
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Тильман Тимоти
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|0
|Шлоттербек Нико
|4
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Хаберер Яник
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Чон У-Ён
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|77 - 28
|60
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|66 - 37
|56
|3.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 29
|45
|4.
|Байер Л
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|64 - 41
|45
|5.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|27
|13
|5
|9
|49 - 38
|44
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|57 - 30
|44
|7.
|Кёльн
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 39
|39
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 38
|37
|10.
|Майнц
|1:0 Заявка
|26
|11
|4
|11
|36 - 30
|37
|11.
|Бохум
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|28 - 39
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|29 - 40
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|38 - 51
|30
|14.
|Аугсбург
|2:1 Заявка
|26
|7
|8
|11
|29 - 42
|29
|15.
|Герта
|1:0 Заявка
|27
|7
|5
|15
|27 - 60
|26
|16.
|Арминия
|0:1 Заявка
|27
|5
|10
|12
|22 - 35
|25
|17.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|27
|5
|8
|14
|33 - 50
|23
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|27
|3
|6
|18
|24 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|2.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|3.
|Майнц
|1:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|25 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|5.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|6.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 14
|25
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|33 - 20
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Герта
|1:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 27
|18
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|15.
|Аугсбург
|2:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|16.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|14
|4
|3
|7
|23 - 28
|15
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|0:1 Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|39 - 16
|29
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|3.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|5.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 24
|17
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 15
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Аугсбург
|2:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 23
|13
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|12.
|Арминия
|0:1 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 18
|12
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|14.
|Герта
|1:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 33
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|16.
|Штуттгарт
|1:2 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|17.
|Майнц
|1:0 Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|0:0 Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1