США: МЛС 2022
3:1
Конец матча
Стадион: TQL Stadium
1:0
18' ГолМатаррита Рональд
2:0
24' ГолВаскес Брэндон
2:1
30' ПенальтиИгуаин Гонсало
33' Желтая карточкаМатаррита Рональд
47' Желтая карточкаАдамс Мохаммед
53' Желтая карточкаГрегоре
56' Желтая карточкаМорено Хуниор
78' Желтая карточкаЛоу Дэмион
2:1
78' Не забитый пенальтиАкоста Лусиано
3:1
82' ГолВаскес Брэндон
90' Желтая карточкаКанн Алек
Ход матча
18'
24'
30'
2:1
47'
53'
56'
78'
78'
2:1
82'
90'
7
Кубо
Юя
31
Лоу
Дэмион
26
Грегоре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
32 Ian Murphy
-
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
12 Aime Mabika
-
-
32 Noah Allen
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Цинциннати
Интер Майами
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|4
|1
|Матаррита Рональд
|1
|0.25
|Баджи Доминик
|0
|0
|Акоста Лусиано
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|1 (1)
|0.25
|Кампана Леонардо
|1
|0.25
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубо Юя
|2
|0
|Блэкетт Тайлер
|2
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Морено Хуниор
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Крус Аллан
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йедлин Деандре
|2
|0
|Лоу Дэмион
|2
|0
|Адамс Мохаммед
|2
|0
|Грегоре
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Игуаин Гонсало
|1
|0
|Jean Mota
|1
|0
|Ласситер Ариэль
|1
|0
|Кинтерос Хайро
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2
Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0
Интер Майами
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Коламбус Кру
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Цинциннати
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|7.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|Орландо Сити
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|Торонто
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|13.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Остин
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|4.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Даллас
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Нэшвилл
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Атланта Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Чикаго Файр
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Торонто
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Даллас
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Портленд Тимберс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Реал Солт-Лейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Миннесота Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Орландо Сити
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Коламбус Кру
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Торонто
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Портленд Тимберс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Даллас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0