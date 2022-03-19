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США: МЛС 2022

2022
Цинциннати
3:1
Конец матча

Стадион:
Интер Майами
0'
1:0
18' Гол
Матаррита Рональд
2:0
24' Гол
Васкес Брэндон
2:1
30' Пенальти
Игуаин Гонсало
33' Желтая карточка
Матаррита Рональд
47' Желтая карточка
Адамс Мохаммед
53' Желтая карточка
Грегоре
56' Желтая карточка
Морено Хуниор
78' Желтая карточка
Лоу Дэмион
2:1
78' Не забитый пенальти
Акоста Лусиано
3:1
82' Гол
Васкес Брэндон
90' Желтая карточка
Канн Алек
90'+7
1
Канн
Алек
4
Хагглунд
Ник
20
Кэмерон
Джефф
24
Блэкетт
Тайлер
2
Пауэлл
Альвас
7
Кубо
Юя
93
Морено
Хуниор
22
Матаррита
Рональд
10
Акоста
Лусиано
14
Баджи
Доминик
19
Васкес
Брэндон
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
4
Маквей
Кристофер
3
Гиббс
Киран
7
Jean
Mota
26
Грегоре
6
Адамс
Мохаммед
16
Тейлор
Роберт
9
Кампана
Леонардо
10
Игуаин
Гонсало
Цинциннати
3-4-1-2
Интер Майами
4-4-2

История личных встреч

Цинциннати
Интер Майами

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
5:1
М
0:1
М
2:3
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 4 1
Матаррита Рональд 1 0.25
Баджи Доминик 0 0
Акоста Лусиано 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 1 (1) 0.25
Кампана Леонардо 1 0.25

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубо Юя 2 0
Блэкетт Тайлер 2 0
Канн Алек 2 0
Морено Хуниор 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Крус Аллан 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 2 0
Лоу Дэмион 2 0
Адамс Мохаммед 2 0
Грегоре 2 0
Шеа Брек 0 1
Игуаин Гонсало 1 0
Jean Mota 1 0
Ласситер Ариэль 1 0
Кинтерос Хайро 1 0
Аскона Эдисон 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
4
40%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2
Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0
Интер Майами
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1
Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Коламбус Кру 3 2 1 0 9 - 4 7
3. Ди Си Юнайтед 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Нью-Йорк Ред Буллз 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Атланта Юнайтед 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Цинциннати 4 2 0 2 5 - 8 6
7. Чикаго Файр 3 1 2 0 2 - 0 5
8. Орландо Сити 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
11. Торонто 0:0 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
13. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0
14. Клёб де Фут Монреаль 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Остин 3 2 0 1 10 - 2 6
4. Колорадо Рэпидс 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Миннесота Юнайтед 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Даллас 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Нэшвилл 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спортинг Канзас-Сити 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 1 2 4 - 8 1
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 1 2 1 - 6 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Атланта Юнайтед 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Ди Си Юнайтед 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Чикаго Файр 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Торонто 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
12. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Нью-Йорк Ред Буллз 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Даллас 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Портленд Тимберс 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лос-Анджелес 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Хьюстон Динамо 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Лос-Анджелес Гэлакси 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Реал Солт-Лейк 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Миннесота Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Ди Си Юнайтед 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Цинциннати 2 1 0 1 2 - 6 3
6. Нью-Инглэнд Революшн 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Орландо Сити 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Коламбус Кру 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Торонто 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
12. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
13. Клёб де Фут Монреаль 2 0 0 2 1 - 6 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 3 1 1 1 2 - 3 4
2. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Портленд Тимберс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сиэтл Саундерс 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Даллас 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Колорадо Рэпидс 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Спортинг Канзас-Сити 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Ванкувер Уайткэпс 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Матаррита Рональд получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Игуаин Гонсало из команды Интер Майами забивает с точки!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Брэндон Васкес бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Матаррита Рональд бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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