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США: МЛС 2022

2022
Нью-Йорк Сити
0:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
11' Желтая карточка
Кастельянос Валентин
0:1
12' Гол
Бедойя Алехандро
14' Желтая карточка
Карранса Хулиан
18'

Ход матча

11'
Кастельянос Валентин
 
12'
0:1
Бедойя Алехандро
(Карранса Хулиан)
14'
 
Карранса Хулиан
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Филадельфия Юнион
1.79
3.88
4.50
Все Коэффициенты
1
Джонсон
Шон
21
Жассон
Андрес
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
12
Амундсен
Мальте
55
Паркс
Китон
7
Моралес
Альфредо
20
Родригес
Сантьяго
10
Моралес
Максимильяно
43
Talles
Magno
11
Кастельянос
Валентин
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
17
Сантос
Сержио
II
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:2
М
1:1
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
1:2
М
4:2
М
3:1
М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
2:0
М
1:2
М
1:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Talles Magno 1 0.25
Хавьер Тиаго 1 0.25
Калленс Александр 1 0.25
Родригес Сантьяго 1 0.25
Жассон Андрес 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бёрк Кори 2 0.5
Газдаг Даниэль 2 (1) 0.5
Бедойя Алехандро 1 0.25
Глеснес Якоб 0 0
Карранса Хулиан 0 0
Сантос Сержио II 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Альфредо 1 0
Калленс Александр 1 0
Родригес Сантьяго 1 0
Кастельянос Валентин 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Асеведо Николас 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 1 1
Глеснес Якоб 1 0
Газдаг Даниэль 1 0
Мартинес Хосе Андрес 1 0
Сантос Сержио II 1 0
Харриэль Натан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Коламбус Кру 3 2 1 0 9 - 4 7
3. Нью-Йорк Ред Буллз 3 2 0 1 7 - 3 6
4. Ди Си Юнайтед 3 2 0 1 4 - 2 6
5. Атланта Юнайтед 3 2 0 1 5 - 5 6
6. Чикаго Файр 3 1 2 0 2 - 0 5
7. Цинциннати 0:0 4 1 1 2 2 - 7 4
8. Орландо Сити 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Нью-Йорк Сити 0:1 4 1 1 2 4 - 3 4
11. Интер Майами 0:0 4 0 2 2 1 - 7 2
12. Торонто 3 0 1 2 3 - 7 1
13. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0
14. Клёб де Фут Монреаль 3 0 0 3 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Остин 3 2 0 1 10 - 2 6
4. Колорадо Рэпидс 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Лос-Анджелес Гэлакси 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Миннесота Юнайтед 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Даллас 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Нэшвилл 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спортинг Канзас-Сити 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 1 2 4 - 8 1
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 1 2 1 - 6 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Атланта Юнайтед 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Филадельфия Юнион 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Нью-Йорк Сити 0:1 2 1 0 1 4 - 2 3
5. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Чикаго Файр 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Цинциннати 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Интер Майами 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Нью-Йорк Ред Буллз 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Торонто 1 0 0 1 1 - 4 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Даллас 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Портленд Тимберс 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лос-Анджелес 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Хьюстон Динамо 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Лос-Анджелес Гэлакси 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Реал Солт-Лейк 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Миннесота Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Ди Си Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Цинциннати 0:0 2 1 0 1 2 - 6 3
6. Нью-Инглэнд Революшн 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Орландо Сити 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Коламбус Кру 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Нью-Йорк Сити 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Интер Майами 0:0 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Клёб де Фут Монреаль 2 0 0 2 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 3 1 1 1 2 - 3 4
2. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Портленд Тимберс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сиэтл Саундерс 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Даллас 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Колорадо Рэпидс 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Спортинг Канзас-Сити 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Ванкувер Уайткэпс 2 0 0 2 1 - 6 0
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Филадельфия Юнион
1.79
3.88
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион онлайн

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