США: МЛС 2022
0:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Янки
11' Желтая карточкаКастельянос Валентин
0:1
12' ГолБедойя Алехандро
14' Желтая карточкаКарранса Хулиан
Ход матча
12'
14'
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
- Нападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Talles Magno
|1
|0.25
|Хавьер Тиаго
|1
|0.25
|Калленс Александр
|1
|0.25
|Родригес Сантьяго
|1
|0.25
|Жассон Андрес
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бёрк Кори
|2
|0.5
|Газдаг Даниэль
|2 (1)
|0.5
|Бедойя Алехандро
|1
|0.25
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Карранса Хулиан
|0
|0
|Сантос Сержио II
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моралес Альфредо
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Родригес Сантьяго
|1
|0
|Кастельянос Валентин
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Асеведо Николас
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|1
|1
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Газдаг Даниэль
|1
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Коламбус Кру
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Ди Си Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Цинциннати
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|8.
|Орландо Сити
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|11.
|Интер Майами
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|12.
|Торонто
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|13.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Остин
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|4.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Даллас
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Нэшвилл
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Атланта Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Чикаго Файр
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Цинциннати
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Интер Майами
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Торонто
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Даллас
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Портленд Тимберс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Реал Солт-Лейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Миннесота Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Ди Си Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Цинциннати
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Орландо Сити
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Коламбус Кру
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Нью-Йорк Сити
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Интер Майами
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Портленд Тимберс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Даллас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0