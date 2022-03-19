США: МЛС 2022
0:2
Конец матча
Стадион: Янки
11' Желтая карточкаЖассон Андрес
0:1
12' ГолБедойя Алехандро
14' Желтая карточкаКарранса Хулиан
0:2
33' ГолГаздаг Даниэль
52' Желтая карточкаРодригес Сантьяго
67' Желтая карточкаГаздаг Даниэль
73' Желтая карточкаКастельянос Валентин
73' Желтая карточкаВагнер Кай
74' Желтая карточкаБёрк Кори
85' Желтая карточкаTalles Magno
Ход матча
11'
12'
14'
33'
0:2
67'
73'
74'
85'
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
- Нападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
58.8%
11.8%
29.4%
10 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Talles Magno
|1
|0.25
|Хавьер Тиаго
|1
|0.25
|Калленс Александр
|1
|0.25
|Родригес Сантьяго
|1
|0.25
|Жассон Андрес
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|3 (1)
|0.75
|Бедойя Алехандро
|2
|0.5
|Бёрк Кори
|2
|0.5
|Карранса Хулиан
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Сантос Сержио II
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Сантьяго
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
|Моралес Альфредо
|1
|0
|Калленс Александр
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Асеведо Николас
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|2
|1
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Сантос Сержио II
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2
Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Коламбус Кру
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Цинциннати
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|7.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|Орландо Сити
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|Торонто
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|13.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Остин
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|4.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Даллас
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Нэшвилл
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Атланта Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Чикаго Файр
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Торонто
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Даллас
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Портленд Тимберс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Реал Солт-Лейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Миннесота Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Орландо Сити
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Коламбус Кру
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Торонто
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Портленд Тимберс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Даллас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0