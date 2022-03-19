«Бавария» имеет лучшую атаку в Бундеслиге и наверняка сегодня будет играть в открытый футбол с первых... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|29 (3)
|1.12
|Гнабри Серж
|10
|0.38
|Мюллер Томас
|7
|0.27
|Сане Лерой
|7
|0.27
|Коман Кингсли
|4
|0.15
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0.15
|Киммих Йозуа
|3
|0.12
|Мусиала Джамал
|3
|0.12
|Горецка Леон
|2
|0.08
|Толиссо Корентен
|2
|0.08
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|11 (1)
|0.42
|Крузе Макс
|5 (3)
|0.19
|Прёмель Гриша
|4
|0.15
|Гисельман Нико
|3
|0.12
|Бекер Шеральдо
|2
|0.08
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.08
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.08
|Харагути Генки
|1
|0.04
|Бехренс Кевин
|1
|0.04
|Баумгартль Тимо
|1
|0.04
|Триммель Кристофер
|1
|0.04
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|6
|0
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|6
|0
|Фридрих Марвин
|4
|1
|Кнохе Робин
|5
|0
|Прёмель Гриша
|5
|0
|Еккель Пауль
|4
|0
|Триммель Кристофер
|3
|0
|Гисельман Нико
|3
|0
|Бекер Шеральдо
|3
|0
|Баумгартль Тимо
|3
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Мёхвальд Кевин
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Шефер Андраш
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|77 - 28
|60
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|66 - 37
|56
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 29
|45
|4.
|Байер Л
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|64 - 41
|45
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|49 - 40
|44
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|57 - 30
|44
|7.
|Кёльн
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 39
|39
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 38
|37
|10.
|Майнц
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|39 - 30
|37
|11.
|Бохум
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|28 - 39
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|29 - 40
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|38 - 51
|30
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 44
|26
|15.
|Герта
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|29 - 60
|26
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|22 - 38
|25
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|24 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|2.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 14
|25
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|33 - 20
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|39 - 16
|29
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|3.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 15
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 33
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1