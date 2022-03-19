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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
 
Позже

Стадион:
Унион Берлин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 118
Бавария 100% (118)
X 0% (0)
Унион Берлин 0% (0)
+1
выиграет Бавария, со счетом 3:1
«Бавария» имеет лучшую атаку в Бундеслиге и наверняка сегодня будет играть в открытый футбол с первых... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Унион Берлин
1.15
9.75
26.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Нойер
Мануэль
44
Станишич
Йосип
23
Ньянзу
Танги
2
Юпамекано
Део
21
Эрнандес
Люка
6
Киммих
Йозуа
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
1
Луте
Андреас
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
6
Рюэрсон
Юлиан
30
Мёхвальд
Кевин
8
Хедира
Рани
24
Харагути
Генки
20
Ощипка
Бастиан
14
Авонийи
Тайво
27
Бекер
Шеральдо
Бавария
4-2-3-1
Унион Берлин
3-5-2

История личных встреч

Бавария
Унион Берлин

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Б
2:5
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:1
ТМС
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 29 (3) 1.12
Гнабри Серж 10 0.38
Мюллер Томас 7 0.27
Сане Лерой 7 0.27
Коман Кингсли 4 0.15
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.15
Киммих Йозуа 3 0.12
Мусиала Джамал 3 0.12
Горецка Леон 2 0.08
Толиссо Корентен 2 0.08
Юпамекано Део 1 0.04
Зюле Никлас 1 0.04
Альфонсо Дэвис 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 11 (1) 0.42
Крузе Макс 5 (3) 0.19
Прёмель Гриша 4 0.15
Гисельман Нико 3 0.12
Бекер Шеральдо 2 0.08
Фогльзаммер Андреас 2 0.08
Рюэрсон Юлиан 2 0.08
Харагути Генки 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Баумгартль Тимо 1 0.04
Триммель Кристофер 1 0.04
Ощипка Бастиан 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 6 0
Павар Бенжамен 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Киммих Йозуа 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Коман Кингсли 1 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 6 0
Фридрих Марвин 4 1
Кнохе Робин 5 0
Прёмель Гриша 5 0
Еккель Пауль 4 0
Триммель Кристофер 3 0
Гисельман Нико 3 0
Бекер Шеральдо 3 0
Баумгартль Тимо 3 0
Луте Андреас 2 0
Мёхвальд Кевин 2 0
Харагути Генки 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Шефер Андраш 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0

Голы по времени матча

Забито

36
17
15 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
3
8%
2
12%
1-15
8
22%
3
18%
16-30
4
11%
3
18%
31-45
7
19%
4
24%
46-60
7
19%
3
18%
61-75
7
19%
2
12%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
4
29%
3
17%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
5
28%
76-90

Забито

38
19
22 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
13 Не забивали 16
7
18%
4
21%
1-15
4
11%
4
21%
16-30
11
29%
3
16%
31-45
3
8%
3
16%
46-60
9
24%
3
16%
61-75
4
11%
2
11%
76-90

Пропущено

17
13
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
18%
3
23%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
6
35%
1
8%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
2
12%
4
31%
76-90

Забито

74
36
37 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 14
0 Не забивали 6
10
14%
6
17%
1-15
12
16%
7
19%
16-30
15
20%
6
17%
31-45
10
14%
7
19%
46-60
16
22%
6
17%
61-75
11
15%
4
11%
76-90

Пропущено

31
31
17 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
3
10%
6
19%
1-15
4
13%
7
23%
16-30
10
32%
4
13%
31-45
6
19%
3
10%
46-60
4
13%
2
6%
61-75
4
13%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1
Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1
Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 3 4 77 - 28 60
2. Боруссия Д Заявка 26 18 2 6 66 - 37 56
3. Фрайбург Заявка 27 12 9 6 43 - 29 45
4. Байер Л Заявка 26 13 6 7 64 - 41 45
5. Хоффенхайм Заявка 27 13 5 9 49 - 40 44
6. РБ Лейпциг Заявка 26 13 5 8 57 - 30 44
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Унион Берлин Заявка 26 10 8 8 33 - 34 38
9. Айнтрахт Фр Заявка 26 10 7 9 39 - 38 37
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 39 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
15. Герта Заявка 27 7 5 15 29 - 60 26
16. Штуттгарт Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17. Арминия Заявка 27 5 10 12 22 - 38 25
18. Гройтер Фюрт Заявка 27 3 6 18 24 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
2. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
15. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 26 - 19 23
3. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители немецкого футбола! Мюнхенская "Бавария" и берлинский "Унион" померятся силами в 27-м туре Бундеслиги. Текстовую трансляцию матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
     
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 марта 2022, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Осмерс Харм

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Прогнозы на матч Бавария - Унион Берлин

Исход игры
Бавария
100% (118)
Ничья
0% (0)
Унион Берлин
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.6% (73)
Меньше
35.4% (40)
Обе команды забьют
Да
41.59% (47)
Нет
58.41% (66)
Популярный счёт
2:0 Бавария
32.2% (38)
3:1 Бавария
24.6% (29)
3:0 Бавария
19.5% (23)
2:1 Бавария
8.5% (10)
4:1 Бавария
3.4% (4)
4:0 Бавария
2.5% (3)
1:0 Бавария
1.7% (2)
3:2 Бавария
1.7% (2)
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