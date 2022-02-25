Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Альянц Арена
История личных встреч
Бавария
Унион Берлин
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|29 (3)
|1.12
|Гнабри Серж
|10
|0.38
|Мюллер Томас
|7
|0.27
|Сане Лерой
|7
|0.27
|Коман Кингсли
|4
|0.15
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0.15
|Киммих Йозуа
|3
|0.12
|Мусиала Джамал
|3
|0.12
|Горецка Леон
|2
|0.08
|Толиссо Корентен
|2
|0.08
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|11 (1)
|0.42
|Крузе Макс
|5 (3)
|0.19
|Прёмель Гриша
|4
|0.15
|Гисельман Нико
|3
|0.12
|Бекер Шеральдо
|2
|0.08
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.08
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.08
|Харагути Генки
|1
|0.04
|Бехренс Кевин
|1
|0.04
|Баумгартль Тимо
|1
|0.04
|Триммель Кристофер
|1
|0.04
|Ощипка Бастиан
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|6
|0
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|6
|0
|Фридрих Марвин
|4
|1
|Кнохе Робин
|5
|0
|Прёмель Гриша
|5
|0
|Еккель Пауль
|4
|0
|Триммель Кристофер
|3
|0
|Гисельман Нико
|3
|0
|Бекер Шеральдо
|3
|0
|Баумгартль Тимо
|3
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Мёхвальд Кевин
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Шефер Андраш
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
36
17
15 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
3
8%
2
12%
1-15
8
22%
3
18%
16-30
4
11%
3
18%
31-45
7
19%
4
24%
46-60
7
19%
3
18%
61-75
7
19%
2
12%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
3
21%
4
22%
16-30
4
29%
3
17%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
5
28%
76-90
Забито
38
19
22 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
13 Не забивали 16
7
18%
4
21%
1-15
4
11%
4
21%
16-30
11
29%
3
16%
31-45
3
8%
3
16%
46-60
9
24%
3
16%
61-75
4
11%
2
11%
76-90
Пропущено
17
13
10 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
18%
3
23%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
6
35%
1
8%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
2
12%
4
31%
76-90
Забито
74
36
37 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 17
20 Забивали первыми 14
0 Не забивали 6
10
14%
6
17%
1-15
12
16%
7
19%
16-30
15
20%
6
17%
31-45
10
14%
7
19%
46-60
16
22%
6
17%
61-75
11
15%
4
11%
76-90
Пропущено
31
31
17 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
3
10%
6
19%
1-15
4
13%
7
23%
16-30
10
32%
4
13%
31-45
6
19%
3
10%
46-60
4
13%
2
6%
61-75
4
13%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Хоффенхайм - Бавария 1:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1
Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1
Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|77 - 28
|60
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|66 - 37
|56
|3.
|Байер Л
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|64 - 41
|45
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|49 - 37
|44
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|57 - 30
|44
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|43 - 29
|44
|7.
|Кёльн
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 39
|39
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 38
|37
|10.
|Майнц
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|35 - 30
|34
|11.
|Бохум
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|28 - 37
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|29 - 40
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|36 - 51
|30
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|22 - 34
|25
|16.
|Герта
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 60
|23
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|32 - 48
|23
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|24 - 70
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|2.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|4.
|Майнц
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 8
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 14
|25
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|33 - 20
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|15.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 27
|15
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 26
|15
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 24
|13
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|39 - 16
|29
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|3.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 15
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 33
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
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Прогнозы на матч Бавария - Унион Берлин
Исход игры
Бавария
100% (38)
Ничья
0% (0)
Унион Берлин
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (24)
Меньше
36.84% (14)
Обе команды забьют
Да
39.47% (15)
Нет
60.53% (23)
Популярный счёт
2:0 Бавария
36.8% (14)
3:0 Бавария
21.1% (8)
3:1 Бавария
21.1% (8)
2:1 Бавария
10.5% (4)
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