США: МЛС 2022
0:1
Первый тайм: 12'
Стадион: БМО Филд
0:1
11' ГолКаноуз Расселл
Ход матча
11'
0:1
27
О'Нил
Шейн
12
Kadin
Chung
28
Хамид
Билл
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Kadin ChungЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Окелло НоблПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Deandre Kerr
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
-
28 Хамид БиллВратарь
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Полузащитник
-
93 Альфаро ТониПолузащитник
-
22 Йоу ГриффинПолузащитник
-
-
-
-
24 Azaad Liadi
-
Главный тренер: Hernan Losada
История личных встреч
Торонто
Ди Си Юнайтед
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
68.8%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед
36 матчей
33.3%
27.8%
38.9%
12 побед 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
36.1%
22.2%
41.7%
13 побед 8 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|2
|0.5
|Осорио Джонатан
|1
|0.25
|Посуэло Алехандро
|0
|0
|Luca Petrasso
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Ола
|2 (1)
|0.5
|Эстрада Майкл
|2 (1)
|0.5
|Каноуз Расселл
|1
|0.25
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Нельсон Джейден
|1
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найяр Энди
|2
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Смит Брэд
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Drew Skundrich
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
0
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3
Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Коламбус Кру
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|Цинциннати
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|7.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|Орландо Сити
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|Торонто
|0:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|13.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Остин
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|4.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Даллас
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Нэшвилл
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Атланта Юнайтед
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Чикаго Файр
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Торонто
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Даллас
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Портленд Тимберс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Реал Солт-Лейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Миннесота Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Орландо Сити
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Коламбус Кру
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Торонто
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|12.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|13.
|Клёб де Фут Монреаль
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Портленд Тимберс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Даллас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0