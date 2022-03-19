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США: МЛС 2022

2022
Торонто
2:1
Конец матча

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
0:1
10' Гол
Каноуз Расселл
1:1
24' Гол
Посуэло Алехандро
47' Желтая карточка
Посуэло Алехандро
49' Желтая карточка
Флорес Эдисон
2:1
53' Гол
Осорио Джонатан
55' Желтая карточка
Осорио Джонатан
72' Желтая карточка
Найяр Энди
77' Желтая карточка
О'Нил Шейн
82' Желтая карточка
Lukas MacNaughton
83' Желтая карточка
Йоу Гриффин
90'+8
25
Боно
Александер
5
Lukas
MacNaughton
3
Сальседо
Карлос
27
О'Нил
Шейн
12
Kadin
Chung
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
38
Luca
Petrasso
10
Посуэло
Алехандро
11
Нельсон
Джейден
9
Хименес
Хесус
28
Хамид
Билл
14
Найяр
Энди
15
Бирнбом
Стив
4
Хайнс-Айк
Брендан
31
Грессель
Юлиан
6
Каноуз
Расселл
13
Sofiane
Djeffal
5
Смит
Брэд
10
Флорес
Эдисон
19
Nigel
Robertha
9
Камара
Ола
Торонто
3-4-2-1
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Торонто
Ди Си Юнайтед

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
68.8%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
25%
13 побед 4 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 15 побед

36 матчей

33.3%
27.8%
38.9%
12 побед 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
10 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

36.1%
22.2%
41.7%
13 побед 8 ничьих 15 побед

История матчей

М
1:3
М
7:1
М
2:2
М
2:2
М
5:1
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
4:4
М
1:1
М
2:0
М
1:2
М
4:1
М
0:1
М
0:0
М
1:2
М
3:0
М
1:2
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
1:2
М
0:1
М
3:1
М
0:2
М
3:3
М
0:3
М
2:3
М
0:1
М
2:0
М
3:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
1:0
М
4:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 2 0.5
Осорио Джонатан 2 0.5
Посуэло Алехандро 1 0.25
Luca Petrasso 0 0
Брэдли Майкл 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 2 (1) 0.5
Эстрада Майкл 2 (1) 0.5
Каноуз Расселл 1 0.25
Nigel Robertha 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
О'Нил Шейн 1 0
Посуэло Алехандро 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Сальседо Карлос 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Нельсон Джейден 1 0
Присо-Мбонге Ральф 1 0
Lukas MacNaughton 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найяр Энди 3 0
Хайнс-Айк Брендан 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Флорес Эдисон 1 0
Смит Брэд 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Drew Skundrich 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
2
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3
Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Цинциннати - Торонто 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Миннесота Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Ди Си Юнайтед 5:2 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Чикаго Файр 1:0 4 2 2 0 3 - 0 8
3. Коламбус Кру 3 2 1 0 9 - 4 7
4. Орландо Сити 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
6. Нью-Йорк Ред Буллз 3 2 0 1 7 - 3 6
7. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Цинциннати 4 2 0 2 5 - 8 6
9. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Остин 3 2 0 1 10 - 2 6
4. Колорадо Рэпидс 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Миннесота Юнайтед 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Даллас 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Нэшвилл 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 4 1 0 3 2 - 6 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 1 2 4 - 8 1
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 1 2 1 - 6 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Чикаго Файр 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Нью-Йорк Ред Буллз 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Даллас 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Портленд Тимберс 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лос-Анджелес 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Хьюстон Динамо 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Спортинг Канзас-Сити 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Реал Солт-Лейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Миннесота Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 1:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Орландо Сити 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 2 1 0 1 2 - 6 3
7. Нью-Инглэнд Революшн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Коламбус Кру 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Клёб де Фут Монреаль 3 0 1 2 4 - 9 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 3 1 1 1 2 - 3 4
2. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Портленд Тимберс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сиэтл Саундерс 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Даллас 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Колорадо Рэпидс 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 2 0 0 2 1 - 6 0
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Посуэло Алехандро бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Каноуз Расселл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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