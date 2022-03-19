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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
0:2
Второй тайм: 81'

Стадион:
Цюрих
0'
26' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
45' Желтая карточка
Костадинович Живко
54' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
57' Желтая карточка
Лаупер Сандро
0:1
74' Гол
Крамер Блаж
0:2
80' Гол
Маркезано Антонио
81'

Ход матча

26'
Лустенбергер Фабиан
 
32'
Сьерро Венсан
Ридер Фабиан
 
45'
 
Костадинович Живко
53'
 
Крамер Блаж
Сисей Ассан
54'
 
Крюезиу Мирлинд
57'
Лаупер Сандро
 
64'
Канга Вилфрид
Сибачо Жордан
 
64'
Ниассе Шейх
Фернандес Эдимилсон
 
70'
 
Маркезано Антонио
Чорич Анте
70'
 
Хорншу Марк
Джемаили Блерим
74'
0:1
Крамер Блаж
(Думбия Усман)
80'
0:2
Маркезано Антонио

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 6
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Цюрих
1.62
4.40
5.09
Все Коэффициенты
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
11
Фернандес
Эдимилсон
30
Лаупер
Сандро
32
Ридер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
28
Метс
Кароль
19
Боранияшевич
Никола
20
Думбия
Усман
21
Джемаили
Блерим
6
Алити
Фидан
24
Чорич
Анте
22
Ньонто
Вильфред
9
Сисей
Ассан
Янг Бойз
4-4-2
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Янг Бойз
Цюрих

37 матчей

91.9%
8.1%
34 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.2%
32.4%
5.4%
23 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.5%
8.1%
5.4%
32 победы 3 ничьи 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 12 побед

58 матчей

58.6%
17.2%
24.2%
34 победы 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

39.7%
36.2%
24.1%
23 победы 21 ничья 14 побед

Второй тайм

55.2%
24.1%
20.7%
32 победы 14 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:0
С
4:0
С
1:2
С
4:0
С
1:4
С
2:1
С
0:5
С
3:2
К
4:0
С
0:4
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
3:3
С
4:0
К
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
К
1:3
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:4
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:1
К
3:4
С
4:2
С
2:2
С
1:0
ТМС
3:2
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
3:0
С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 17 (3) 0.63
Фасснахт Кристиан 9 0.33
Канга Вилфрид 8 0.3
Элиа Мешак 6 0.22
Нгамале Муми 4 (2) 0.15
Мамбимби Феликс 3 0.11
Ридер Фабиан 2 0.07
Эбишер Мишель 2 0.07
Гарсия Улиссес 2 0.07
Сулеймани Миралем 1 0.04
Хефти Сильван 1 0.04
Сьерро Венсан 1 0.04
Али Мохамед 1 0.04
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Lewin Blum 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 14 (1) 0.52
Маркезано Антонио 11 (5) 0.41
Ньонто Вильфред 9 0.33
Герреро Адрия 4 0.15
Тосин Айегун 3 0.11
Боранияшевич Никола 3 0.11
Крамер Блаж 3 0.11
Крюезиу Мирлинд 3 0.11
Гогия Акакий 2 0.07
Rodrigo Pollero 2 0.07
Джемаили Блерим 1 0.04
Чорич Анте 1 0.04
Lindrit Kamberi 1 0.04
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Метс Кароль 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Зайлер Штефан 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаупер Сандро 8 0
Мартинс Кристофер 4 2
Сьерро Венсан 6 0
Зесигер Седрик 6 0
Гарсия Улиссес 4 1
Нгамале Муми 5 0
Али Мохамед 5 0
Эбишер Мишель 4 0
Ридер Фабиан 4 0
Масейрас Кентен 2 1
Лефор Жордан 2 0
Элиа Мешак 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 8 0
Крюезиу Мирлинд 8 0
Ньонто Вильфред 7 0
Алити Фидан 6 0
Красничи Бледиан 4 1
Джемаили Блерим 5 0
Герреро Адрия 5 0
Омерагич Бечир 4 0
Маркезано Антонио 3 0
Чорич Анте 3 0
Думбия Усман 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Крамер Блаж 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Гогия Акакий 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Lindrit Kamberi 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
26
9 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 14
5
19%
4
15%
1-15
2
7%
4
15%
16-30
2
7%
6
23%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
7
26%
4
15%
61-75
8
30%
30%
5
19%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
1
6%
1-15
5
31%
3
17%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
6
33%
61-75
4
25%
3
17%
76-90

Забито

31
33
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
6%
9
27%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
4
13%
1
3%
31-45
9
29%
29%
4
12%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
7
23%
10
30%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
11%
3
20%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
37%
3
20%
76-90

Забито

58
59
19 В 1-м тайме 27
39 Во 2-м тайме 32
14 Забивали первыми 15
4 Не забивали 3
7
12%
13
22%
1-15
6
10%
7
12%
16-30
6
10%
7
12%
31-45
12
21%
7
12%
46-60
12
21%
10
17%
61-75
15
26%
15
25%
76-90

Пропущено

35
33
16 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
3
9%
4
12%
1-15
8
23%
4
12%
16-30
5
14%
9
27%
31-45
4
11%
3
9%
46-60
4
11%
7
21%
61-75
11
31%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1
Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0
Цюрих
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2
Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2:0 27 19 5 3 61 - 33 62
2. Базель 26 12 11 3 56 - 31 47
3. Янг Бойз 0:2 27 12 9 6 59 - 36 45
4. Лугано 26 13 3 10 34 - 34 42
5. Санкт-Галлен 27 10 7 10 48 - 49 37
6. Серветт 26 10 5 11 40 - 46 35
7. Сьон 26 8 6 12 33 - 47 30
8. Грасcхоппер 26 6 9 11 40 - 42 27
9. Люцерн 27 4 10 13 30 - 50 22
10. Лозанна-Спорт 26 2 7 17 22 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2:0 13 10 2 1 33 - 15 32
2. Янг Бойз 0:2 14 8 4 2 28 - 17 28
3. Базель 13 6 6 1 31 - 14 24
4. Лугано 13 7 2 4 17 - 17 23
5. Санкт-Галлен 14 5 6 3 26 - 23 21
6. Сьон 13 6 2 5 16 - 15 20
7. Серветт 12 5 3 4 20 - 20 18
8. Грасcхоппер 13 3 5 5 23 - 24 14
9. Люцерн 13 3 2 8 13 - 23 11
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2:0 14 9 3 2 28 - 18 30
2. Базель 13 6 5 2 25 - 17 23
3. Лугано 13 6 1 6 17 - 17 19
4. Серветт 14 5 2 7 20 - 26 17
5. Янг Бойз 0:2 13 4 5 4 31 - 19 17
6. Санкт-Галлен 13 5 1 7 22 - 26 16
7. Грасcхоппер 13 3 4 6 17 - 18 13
8. Люцерн 14 1 8 5 17 - 27 11
9. Сьон 13 2 4 7 17 - 32 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Костадинович Живко получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Фабиан Ридер уходит с поля. Сьерро Венсан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    26'
    Лустенбергер Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Цюрих
1.62
4.40
5.09
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Янг Бойз 0:2 Цюрих онлайн

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