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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
1:2
Конец матча

Стадион:
Цюрих
0'
26' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
45' Желтая карточка
Костадинович Живко
54' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
57' Желтая карточка
Зесигер Седрик
0:1
74' Гол
Крамер Блаж
0:2
79' Гол
Маркезано Антонио
83' Желтая карточка
Метс Кароль
1:2
90' Гол
Сьерро Венсан
90'+6
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
11
Фернандес
Эдимилсон
30
Лаупер
Сандро
32
Ридер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
28
Метс
Кароль
19
Боранияшевич
Никола
20
Думбия
Усман
21
Джемаили
Блерим
6
Алити
Фидан
24
Чорич
Анте
22
Ньонто
Вильфред
9
Сисей
Ассан
Янг Бойз
4-4-2
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Янг Бойз
Цюрих

37 матчей

91.9%
8.1%
34 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.2%
32.4%
5.4%
23 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.5%
8.1%
5.4%
32 победы 3 ничьи 0 побед

21 матч

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 12 побед

58 матчей

58.6%
17.2%
24.2%
34 победы 10 ничьих 14 побед

Первый тайм

39.7%
36.2%
24.1%
23 победы 21 ничья 14 побед

Второй тайм

55.2%
24.1%
20.7%
32 победы 14 ничьих 12 побед

История матчей

С
1:0
С
4:0
С
1:2
С
4:0
С
1:4
С
2:1
С
0:5
С
3:2
К
4:0
С
0:4
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
3:3
С
4:0
К
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
К
1:3
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:4
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:1
К
3:4
С
4:2
С
2:2
С
1:0
ТМС
3:2
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
3:0
С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 17 (3) 0.63
Фасснахт Кристиан 9 0.33
Канга Вилфрид 8 0.3
Элиа Мешак 6 0.22
Нгамале Муми 4 (2) 0.15
Мамбимби Феликс 3 0.11
Ридер Фабиан 2 0.07
Эбишер Мишель 2 0.07
Гарсия Улиссес 2 0.07
Сьерро Венсан 2 0.07
Сулеймани Миралем 1 0.04
Хефти Сильван 1 0.04
Али Мохамед 1 0.04
Фернандес Эдимилсон 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Lewin Blum 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 14 (1) 0.52
Маркезано Антонио 12 (5) 0.44
Ньонто Вильфред 9 0.33
Герреро Адрия 4 0.15
Крамер Блаж 4 0.15
Тосин Айегун 3 0.11
Боранияшевич Никола 3 0.11
Крюезиу Мирлинд 3 0.11
Гогия Акакий 2 0.07
Rodrigo Pollero 2 0.07
Джемаили Блерим 1 0.04
Чорич Анте 1 0.04
Lindrit Kamberi 1 0.04
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Метс Кароль 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Зайлер Штефан 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 2
Лаупер Сандро 7 0
Зесигер Седрик 7 0
Сьерро Венсан 6 0
Гарсия Улиссес 4 1
Нгамале Муми 5 0
Али Мохамед 5 0
Эбишер Мишель 4 0
Ридер Фабиан 4 0
Масейрас Кентен 2 1
Лефор Жордан 2 0
Элиа Мешак 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Бюрги Николас 1 0
Мамбимби Феликс 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 8 0
Крюезиу Мирлинд 8 0
Ньонто Вильфред 7 0
Алити Фидан 6 0
Красничи Бледиан 4 1
Джемаили Блерим 5 0
Герреро Адрия 5 0
Омерагич Бечир 4 0
Маркезано Антонио 3 0
Чорич Анте 3 0
Думбия Усман 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Крамер Блаж 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Метс Кароль 2 0
Гогия Акакий 1 0
Костадинович Живко 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Lindrit Kamberi 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
28
9 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
5
18%
4
14%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
2
7%
6
21%
31-45
3
11%
3
11%
46-60
7
25%
5
18%
61-75
9
32%
6
21%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
1
5%
1-15
5
28%
3
16%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
6
32%
61-75
5
28%
4
21%
76-90

Забито

31
33
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
6%
9
27%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
4
13%
1
3%
31-45
9
29%
29%
4
12%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
7
23%
10
30%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
11%
3
20%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
37%
3
20%
76-90

Забито

59
61
19 В 1-м тайме 27
40 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
7
12%
13
21%
1-15
6
10%
7
11%
16-30
6
10%
7
11%
31-45
12
20%
7
11%
46-60
12
20%
11
18%
61-75
16
27%
16
26%
76-90

Пропущено

37
34
16 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
3
8%
4
12%
1-15
8
22%
4
12%
16-30
5
14%
9
26%
31-45
4
11%
3
9%
46-60
5
14%
7
21%
61-75
12
32%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1
Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0
Цюрих
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2
Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 27 19 5 3 61 - 34 62
2. Базель 26 12 11 3 56 - 31 47
3. Янг Бойз 27 12 9 6 60 - 36 45
4. Лугано 26 13 3 10 34 - 34 42
5. Санкт-Галлен 27 10 7 10 48 - 49 37
6. Серветт 26 10 5 11 40 - 46 35
7. Сьон 26 8 6 12 33 - 47 30
8. Грасcхоппер 26 6 9 11 40 - 42 27
9. Люцерн 27 4 10 13 30 - 50 22
10. Лозанна-Спорт 26 2 7 17 22 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 10 2 1 33 - 15 32
2. Янг Бойз 14 8 4 2 29 - 17 28
3. Базель 13 6 6 1 31 - 14 24
4. Лугано 13 7 2 4 17 - 17 23
5. Санкт-Галлен 14 5 6 3 26 - 23 21
6. Сьон 13 6 2 5 16 - 15 20
7. Серветт 12 5 3 4 20 - 20 18
8. Грасcхоппер 13 3 5 5 23 - 24 14
9. Люцерн 13 3 2 8 13 - 23 11
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 9 3 2 28 - 19 30
2. Базель 13 6 5 2 25 - 17 23
3. Лугано 13 6 1 6 17 - 17 19
4. Серветт 14 5 2 7 20 - 26 17
5. Янг Бойз 13 4 5 4 31 - 19 17
6. Санкт-Галлен 13 5 1 7 22 - 26 16
7. Грасcхоппер 13 3 4 6 17 - 18 13
8. Люцерн 14 1 8 5 17 - 27 11
9. Сьон 13 2 4 7 17 - 32 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Костадинович Живко получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Фабиан Ридер уходит с поля. Сьерро Венсан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    26'
    Лустенбергер Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Янг Бойз 1:2 Цюрих онлайн

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