Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
26' Желтая карточкаЛустенбергер Фабиан
45' Желтая карточкаКостадинович Живко
54' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
57' Желтая карточкаЗесигер Седрик
0:1
74' ГолКрамер Блаж
0:2
79' ГолМаркезано Антонио
83' Желтая карточкаМетс Кароль
1:2
90' ГолСьерро Венсан
Ход матча
54'
57'
74'
0:1
79'
0:2
83'
90'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 8
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 11
-
58 Владение мячом, % 42
27
Lewin
Blum
32
Ридер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
25
Бреше
Янник
28
Метс
Кароль
20
Думбия
Усман
24
Чорич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
-
23 Аменда ОрельЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
История личных встреч
Янг Бойз
Цюрих
37 матчей
91.9%
8.1%
34 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.2%
32.4%
5.4%
23 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.5%
8.1%
5.4%
32 победы 3 ничьи 0 побед
21 матч
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
52.4%
47.6%
0 побед 11 ничьих 12 побед
58 матчей
58.6%
17.2%
24.2%
34 победы 10 ничьих 14 побед
Первый тайм
39.7%
36.2%
24.1%
23 победы 21 ничья 14 побед
Второй тайм
55.2%
24.1%
20.7%
32 победы 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|17 (3)
|0.63
|Фасснахт Кристиан
|9
|0.33
|Канга Вилфрид
|8
|0.3
|Элиа Мешак
|6
|0.22
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.15
|Мамбимби Феликс
|3
|0.11
|Ридер Фабиан
|2
|0.07
|Эбишер Мишель
|2
|0.07
|Гарсия Улиссес
|2
|0.07
|Сьерро Венсан
|2
|0.07
|Сулеймани Миралем
|1
|0.04
|Хефти Сильван
|1
|0.04
|Али Мохамед
|1
|0.04
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сисей Ассан
|14 (1)
|0.52
|Маркезано Антонио
|12 (5)
|0.44
|Ньонто Вильфред
|9
|0.33
|Герреро Адрия
|4
|0.15
|Крамер Блаж
|4
|0.15
|Тосин Айегун
|3
|0.11
|Боранияшевич Никола
|3
|0.11
|Крюезиу Мирлинд
|3
|0.11
|Гогия Акакий
|2
|0.07
|Rodrigo Pollero
|2
|0.07
|Джемаили Блерим
|1
|0.04
|Чорич Анте
|1
|0.04
|Lindrit Kamberi
|1
|0.04
|Думбия Усман
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Метс Кароль
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Омерагич Бечир
|0
|0
|Зайлер Штефан
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Лаупер Сандро
|7
|0
|Зесигер Седрик
|7
|0
|Сьерро Венсан
|6
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Нгамале Муми
|5
|0
|Али Мохамед
|5
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Ридер Фабиан
|4
|0
|Масейрас Кентен
|2
|1
|Лефор Жордан
|2
|0
|Элиа Мешак
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисей Ассан
|8
|0
|Крюезиу Мирлинд
|8
|0
|Ньонто Вильфред
|7
|0
|Алити Фидан
|6
|0
|Красничи Бледиан
|4
|1
|Джемаили Блерим
|5
|0
|Герреро Адрия
|5
|0
|Омерагич Бечир
|4
|0
|Маркезано Антонио
|3
|0
|Чорич Анте
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|Метс Кароль
|2
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Lindrit Kamberi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
28
9 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
5
18%
4
14%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
2
7%
6
21%
31-45
3
11%
3
11%
46-60
7
25%
5
18%
61-75
9
32%
6
21%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
1
6%
1
5%
1-15
5
28%
3
16%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
6
32%
61-75
5
28%
4
21%
76-90
Забито
31
33
10 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
2
6%
9
27%
1-15
4
13%
3
9%
16-30
4
13%
1
3%
31-45
9
29%
29%
4
12%
46-60
5
16%
6
18%
61-75
7
23%
10
30%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
11%
3
20%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
7
37%
3
20%
76-90
Забито
59
61
19 В 1-м тайме 27
40 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 16
4 Не забивали 3
7
12%
13
21%
1-15
6
10%
7
11%
16-30
6
10%
7
11%
31-45
12
20%
7
11%
46-60
12
20%
11
18%
61-75
16
27%
16
26%
76-90
Пропущено
37
34
16 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
3
8%
4
12%
1-15
8
22%
4
12%
16-30
5
14%
9
26%
31-45
4
11%
3
9%
46-60
5
14%
7
21%
61-75
12
32%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1
Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0
Цюрих
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2
Сьон - Цюрих 1:1 Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|27
|19
|5
|3
|61 - 34
|62
|2.
|Базель
|26
|12
|11
|3
|56 - 31
|47
|3.
|Янг Бойз
|27
|12
|9
|6
|60 - 36
|45
|4.
|Лугано
|26
|13
|3
|10
|34 - 34
|42
|5.
|Санкт-Галлен
|27
|10
|7
|10
|48 - 49
|37
|6.
|Серветт
|26
|10
|5
|11
|40 - 46
|35
|7.
|Сьон
|26
|8
|6
|12
|33 - 47
|30
|8.
|Грасcхоппер
|26
|6
|9
|11
|40 - 42
|27
|9.
|Люцерн
|27
|4
|10
|13
|30 - 50
|22
|10.
|Лозанна-Спорт
|26
|2
|7
|17
|22 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|10
|2
|1
|33 - 15
|32
|2.
|Янг Бойз
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|3.
|Базель
|13
|6
|6
|1
|31 - 14
|24
|4.
|Лугано
|13
|7
|2
|4
|17 - 17
|23
|5.
|Санкт-Галлен
|14
|5
|6
|3
|26 - 23
|21
|6.
|Сьон
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|7.
|Серветт
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|8.
|Грасcхоппер
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|9.
|Люцерн
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|9
|3
|2
|28 - 19
|30
|2.
|Базель
|13
|6
|5
|2
|25 - 17
|23
|3.
|Лугано
|13
|6
|1
|6
|17 - 17
|19
|4.
|Серветт
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|5.
|Янг Бойз
|13
|4
|5
|4
|31 - 19
|17
|6.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|1
|7
|22 - 26
|16
|7.
|Грасcхоппер
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|8.
|Люцерн
|14
|1
|8
|5
|17 - 27
|11
|9.
|Сьон
|13
|2
|4
|7
|17 - 32
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6