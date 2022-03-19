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США: МЛС 2022

2022
Атланта Юнайтед
1:3
Перерыв

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
4' Желтая карточка
Гутман Эндрю
1:0
6' Гол
Мартинес Хосеф
10' Желтая карточка
Ismael Kone
1:1
28' Гол
Михайлович Джордже
31' Желтая карточка
Миллер Камаль
31' Желтая карточка
Киото Ромель
1:2
37' Гол
Ismael Kone
1:3
42' Пенальти
Киото Ромель

Ход матча

4'
Гутман Эндрю
 
6'
Мартинес Хосеф
1:0
10'
 
Ismael Kone
28'
1:1
Михайлович Джордже
(Ismael Kone)
31'
 
Миллер Камаль
31'
 
Киото Ромель
37'
1:2
Ismael Kone
(Лаппалайнен Ласси)
42'
1:3
Киото Ромель
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
1.85
3.85
4.71
Все Коэффициенты
1
Гузан
Брэд
2
Эрнандес
Рональд
6
Alan
Franco1
12
Робинсон
Майлз
15
Гутман
Эндрю
9
Россетто
Матеус
16
Алонсо
Освальдо
10
Морено
Марселино
28
Вольф
Тайлер
7
Мартинес
Хосеф
11
Леннон
Брукс
1
Бреза
Себастьян
22
Джонстон
Алистер
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
21
Лаппалайнен
Ласси
28
Ismael
Kone
2
Ваньяма
Виктор
16
Уотерман
Джоэль
8
Михайлович
Джордже
10
Торрес
Хоакин
30
Киото
Ромель
Атланта Юнайтед
4-3-3
Клёб де Фут Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Клёб де Фут Монреаль

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
4:1
М
2:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 2 (1) 0.5
Дуайер Доминик 1 0.25
Малрейни Джейк 1 0.25
Араужо Луис 1 0.25
Caleb Wiley 1 0.25
Морено Марселино 0 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ismael Kone 1 0.25
Лаппалайнен Ласси 1 0.25
Михайлович Джордже 1 0.25
Бро-Гийяр Закари 1 0.25
Киото Ромель 1 (1) 0.25

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робинсон Майлз 2 1
Алонсо Освальдо 2 0
Гутман Эндрю 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Дуайер Доминик 1 0
Кэмпбелл Джордж 1 0
Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киото Ромель 1 1
Ваньяма Виктор 2 0
Ismael Kone 2 0
Торрес Хоакин 1 0
Matko Miljevic 1 0
Миллер Камаль 1 0
Уотерман Джоэль 1 0
Зухир Рида 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
4
50%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Коламбус Кру 3 2 1 0 9 - 4 7
3. Орландо Сити 1:0 4 2 1 1 4 - 2 7
4. Нью-Йорк Ред Буллз 3 2 0 1 7 - 3 6
5. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Атланта Юнайтед 1:3 4 2 0 2 6 - 8 6
7. Цинциннати 4 2 0 2 5 - 8 6
8. Чикаго Файр 3 1 2 0 2 - 0 5
9. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 3:1 4 1 0 3 5 - 9 3
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Остин 3 2 0 1 10 - 2 6
4. Колорадо Рэпидс 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Миннесота Юнайтед 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Даллас 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Нэшвилл 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спортинг Канзас-Сити 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 1 2 4 - 8 1
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 1 2 1 - 6 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Атланта Юнайтед 1:3 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 1:0 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Чикаго Файр 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Клёб де Фут Монреаль 3:1 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Нью-Йорк Ред Буллз 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Даллас 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Портленд Тимберс 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лос-Анджелес 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Хьюстон Динамо 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Реал Солт-Лейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Миннесота Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Орландо Сити 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 2 1 0 1 2 - 6 3
7. Клёб де Фут Монреаль 3:1 3 1 0 2 4 - 7 3
8. Нью-Инглэнд Революшн 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Коламбус Кру 1 0 1 0 3 - 3 1
10. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
11. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Атланта Юнайтед 1:3 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 3 1 1 1 2 - 3 4
2. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Портленд Тимберс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сиэтл Саундерс 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Даллас 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Колорадо Рэпидс 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Спортинг Канзас-Сити 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Ванкувер Уайткэпс 2 0 0 2 1 - 6 0
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Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Клёб де Фут Монреаль
1.85
3.85
4.71
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Где смотреть матч Атланта Юнайтед 1:3 Клёб де Фут Монреаль онлайн

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