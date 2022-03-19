США: МЛС 2022
1:3
Перерыв
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
4' Желтая карточкаГутман Эндрю
1:0
6' ГолМартинес Хосеф
10' Желтая карточкаIsmael Kone
1:1
28' ГолМихайлович Джордже
31' Желтая карточкаМиллер Камаль
31' Желтая карточкаКиото Ромель
1:2
37' ГолIsmael Kone
1:3
42' ПенальтиКиото Ромель
Ход матча
4'
6'
1:0
10'
28'
31'
31'
37'
1:2
42'
1:3
15
Гутман
Эндрю
28
Вольф
Тайлер
11
Леннон
Брукс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерНападающий
- Нападающий
-
11 Леннон БруксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Нападающий
-
26 Caleb Wiley
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ismael KoneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Клёб де Фут Монреаль
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|2 (1)
|0.5
|Дуайер Доминик
|1
|0.25
|Малрейни Джейк
|1
|0.25
|Араужо Луис
|1
|0.25
|Caleb Wiley
|1
|0.25
|Морено Марселино
|0
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ismael Kone
|1
|0.25
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.25
|Михайлович Джордже
|1
|0.25
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.25
|Киото Ромель
|1 (1)
|0.25
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робинсон Майлз
|2
|1
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|Гутман Эндрю
|2
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Дуайер Доминик
|1
|0
|Кэмпбелл Джордж
|1
|0
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киото Ромель
|1
|1
|Ваньяма Виктор
|2
|0
|Ismael Kone
|2
|0
|Торрес Хоакин
|1
|0
|Matko Miljevic
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Уотерман Джоэль
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
4
50%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Торонто 1:0 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2
Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Коламбус Кру
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|3.
|Орландо Сити
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Атланта Юнайтед
|1:3
|4
|2
|0
|2
|6 - 8
|6
|7.
|Цинциннати
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|8.
|Чикаго Файр
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:1
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Остин
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|4.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Даллас
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Нэшвилл
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Атланта Юнайтед
|1:3
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Торонто
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Орландо Сити
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Чикаго Файр
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Даллас
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Портленд Тимберс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Миннесота Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Орландо Сити
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|3:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Коламбус Кру
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|10.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Портленд Тимберс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Даллас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0