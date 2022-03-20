США: МЛС 2022
0:1
Второй тайм: 81'
Стадион: PNC Stadium
37' Желтая карточкаТрасти Остон
0:1
42' ГолКайе Марк-Энтони
45' Желтая карточкаРозенберри Киган
62' Желтая карточкаРубио Диего
68' Желтая карточкаДорси Гриффин
Ход матча
37'
42'
0:1
45'
62'
68'
12
Кларк
Стив
22
Вера
Матиас
11
Бэрд
Кори
10
Пико
Фабрис
19
Прайс
Джек
11
Рубио
Диего
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
-
37 Зе КарлосПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Пашер ТайлерНападающий
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Акоста БрианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
81.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед
28 матчей
25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
10.7%
46.4%
42.9%
3 победы 13 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кинтеро Дарвин
|2
|0.5
|Carlos Ferreira III
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|2
|0.5
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0.5
|Льюис Джонатан
|1
|0.25
|Шиньяшики Андре
|1
|0.25
|Эстевес Лукас
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
|Барриос Майкл
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Матиас
|2
|0
|Кинтеро Дарвин
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Серен Дарвин
|1
|0
|Пико Фабрис
|1
|0
|Карраскилья Адальберто
|1
|0
|Дорси Гриффин
|1
|0
|Thorleif Ulfarsson
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розенберри Киган
|2
|0
|Трасти Остон
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0
|Льюис Джонатан
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0
Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Чикаго Файр
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|4.
|Орландо Сити
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Цинциннати
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|9.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Даллас
|4:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Остин
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Нэшвилл
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Портленд Тимберс
|1:4
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Торонто
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|4:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Остин
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Портленд Тимберс
|1:4
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Орландо Сити
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|7.
|Коламбус Кру
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Портленд Тимберс
|1:4
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Даллас
|4:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0