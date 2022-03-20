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США: МЛС 2022

2022
Хьюстон Динамо
0:1
Второй тайм: 81'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
37' Желтая карточка
Трасти Остон
0:1
42' Гол
Кайе Марк-Энтони
45' Желтая карточка
Розенберри Киган
62' Желтая карточка
Рубио Диего
68' Желтая карточка
Дорси Гриффин
81'
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
2
Стирс
Дэниэл
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
22
Вера
Матиас
20
Карраскилья
Адальберто
11
Бэрд
Кори
23
Кинтеро
Дарвин
10
Пико
Фабрис
9
Carlos
Ferreira
III
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
2
Розенберри
Киган
19
Прайс
Джек
14
Кайе
Марк-Энтони
33
Бейташур
Стивен
12
Барриос
Майкл
11
Рубио
Диего
7
Льюис
Джонатан
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
3-4-3

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Колорадо Рэпидс

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
81.8%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 12 побед

28 матчей

25%
32.1%
42.9%
7 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
57.1%
17.9%
7 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

10.7%
46.4%
42.9%
3 победы 13 ничьих 12 побед

История матчей

М
0:1
М
1:3
М
3:1
М
1:2
М
1:1
М
2:2
М
1:4
М
0:0
М
2:0
М
0:1
М
3:1
М
1:1
М
2:3
М
3:2
М
2:1
ОК
1:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:2
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
1:3
М
0:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кинтеро Дарвин 2 0.5
Carlos Ferreira III 0 0
Бэрд Кори 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 2 0.5
Кайе Марк-Энтони 2 0.5
Льюис Джонатан 1 0.25
Шиньяшики Андре 1 0.25
Эстевес Лукас 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Барриос Майкл 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Матиас 2 0
Кинтеро Дарвин 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Серен Дарвин 1 0
Пико Фабрис 1 0
Карраскилья Адальберто 1 0
Дорси Гриффин 1 0
Thorleif Ulfarsson 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розенберри Киган 2 0
Трасти Остон 2 0
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Кайе Марк-Энтони 1 0
Льюис Джонатан 1 0
Шиньяшики Андре 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0
Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Колорадо Рэпидс - Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Чикаго Файр 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Коламбус Кру 3 2 1 0 9 - 4 7
4. Орландо Сити 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
6. Нью-Йорк Ред Буллз 3 2 0 1 7 - 3 6
7. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Цинциннати 4 2 0 2 5 - 8 6
9. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 1:0 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Миннесота Юнайтед 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Реал Солт-Лейк 1:1 4 2 2 0 5 - 3 8
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Даллас 4:1 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Остин 3 2 0 1 10 - 2 6
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Нэшвилл 1:1 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Портленд Тимберс 1:4 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Хьюстон Динамо 0:1 4 1 1 2 2 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спортинг Канзас-Сити 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 1 3 4 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Нью-Йорк Ред Буллз 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 4:1 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Остин 2 2 0 0 10 - 1 6
3. Колорадо Рэпидс 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Портленд Тимберс 1:4 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лос-Анджелес 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Реал Солт-Лейк 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Хьюстон Динамо 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Орландо Сити 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 2 1 0 1 2 - 6 3
7. Коламбус Кру 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Клёб де Фут Монреаль 3 0 1 2 4 - 9 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 1:1 4 1 2 1 3 - 4 5
2. Реал Солт-Лейк 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Колорадо Рэпидс 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Портленд Тимберс 1:4 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Сиэтл Саундерс 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Ванкувер Уайткэпс 2 0 0 2 1 - 6 0
11. Спортинг Канзас-Сити 3 0 0 3 2 - 8 0
12. Хьюстон Динамо 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Даллас 4:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Розенберри Киган получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Кайе Марк-Энтони бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Трасти Остон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.40
3.44
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс онлайн

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