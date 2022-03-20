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США: МЛС 2022

2022
Даллас
4:1
Второй тайм: 82'

Стадион:
Портленд Тимберс
0'
1:0
26' Гол
Феррейра Хесус
2:0
30' Гол
Феррейра Хесус
3:0
36' Гол
Феррейра Хесус
44' Желтая карточка
Alan Velasco
3:1
61' Гол
Незгода Ярослав
76' Желтая карточка
Нану Гомеш
4:1
77' Гол
Арриола Пол
82'
30
Пас
Мартен
31
Нану
Гомеш
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
19
Помикал
Пакстон
6
Серрильо
Эдвин
18
Сервания
Брандон
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
18
Макгро
Зак
25
Туилома
Билл
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
24
David
Ayala
30
Santiago
Moreno
23
Чара
Йимми
27
Асприлья
Дайрон
11
Незгода
Ярослав
Даллас
4-3-3
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Портленд Тимберс

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

28 матчей

35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
1:0
М
2:1
М
1:2
М
0:0
М
1:1
М
2:0
М
2:2
М
3:1
М
2:1
М
1:3
М
2:2
М
3:1
М
4:1
М
3:1
М
0:2
М
2:2
М
2:1
М
2:1
ОК
2:3
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
5:0
М
4:0
М
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 3 0.75
Alan Velasco 1 0.25
Обриан Ядер 1 0.25
Хара Франко 1 (1) 0.25
Сервания Брандон 0 0
Нану Гомеш 0 0
Арриола Пол 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чара Йимми 2 0.5
Туилома Билл 1 0.25
Асприлья Дайрон 1 0.25
Незгода Ярослав 1 0.25
Бланко Себастьян 0 0
Santiago Moreno 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Помикал Пакстон 2 0
Обриан Ядер 2 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Серрильо Эдвин 1 0
Alan Velasco 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браво Клаудио III 2 1
Ванранкин Хосе Карлос 2 0
Асприлья Дайрон 2 0
Чара Диего 1 0
Бланко Себастьян 1 0
Чара Йимми 1 0
Туилома Билл 1 0
George Fochive 1 0
Паредес Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1
Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Чикаго Файр 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Коламбус Кру 3 2 1 0 9 - 4 7
4. Орландо Сити 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
6. Нью-Йорк Ред Буллз 3 2 0 1 7 - 3 6
7. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Цинциннати 4 2 0 2 5 - 8 6
9. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 1:0 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Миннесота Юнайтед 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Реал Солт-Лейк 1:1 4 2 2 0 5 - 3 8
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Даллас 4:1 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Остин 3 2 0 1 10 - 2 6
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Нэшвилл 1:1 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Портленд Тимберс 1:4 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Хьюстон Динамо 0:1 4 1 1 2 2 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спортинг Канзас-Сити 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 1 3 4 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Нью-Йорк Ред Буллз 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 4:1 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Остин 2 2 0 0 10 - 1 6
3. Колорадо Рэпидс 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Портленд Тимберс 1:4 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лос-Анджелес 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Реал Солт-Лейк 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Хьюстон Динамо 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Орландо Сити 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 2 1 0 1 2 - 6 3
7. Коламбус Кру 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Клёб де Фут Монреаль 3 0 1 2 4 - 9 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 1:1 4 1 2 1 3 - 4 5
2. Реал Солт-Лейк 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Колорадо Рэпидс 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Портленд Тимберс 1:4 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Сиэтл Саундерс 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Ванкувер Уайткэпс 2 0 0 2 1 - 6 0
11. Спортинг Канзас-Сити 3 0 0 3 2 - 8 0
12. Хьюстон Динамо 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Даллас 4:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Алан Веласко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Феррейра Хесус бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Феррейра Хесус бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Феррейра Хесус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Портленд Тимберс
2.06
3.80
4.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас 4:1 Портленд Тимберс онлайн

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