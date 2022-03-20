США: МЛС 2022
4:1
Второй тайм: 82'
Стадион: Тойота
1:0
26' ГолФеррейра Хесус
2:0
30' ГолФеррейра Хесус
3:0
36' ГолФеррейра Хесус
44' Желтая карточкаAlan Velasco
3:1
61' ГолНезгода Ярослав
76' Желтая карточкаНану Гомеш
4:1
77' ГолАрриола Пол
Ход матча
26'
1:0
30'
2:0
36'
44'
61'
76'
77'
4:1
30
Пас
Мартен
31
Нану
Гомеш
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
31
Ивачич
Альяз
18
Макгро
Зак
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
24
David
Ayala
23
Чара
Йимми
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шен СаболчПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
-
24 David AyalaПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Даллас
Портленд Тимберс
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
28 матчей
35.7%
25%
39.3%
10 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
39.3%
28.6%
32.1%
11 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
6 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|3
|0.75
|Alan Velasco
|1
|0.25
|Обриан Ядер
|1
|0.25
|Хара Франко
|1 (1)
|0.25
|Сервания Брандон
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Арриола Пол
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чара Йимми
|2
|0.5
|Туилома Билл
|1
|0.25
|Асприлья Дайрон
|1
|0.25
|Незгода Ярослав
|1
|0.25
|Бланко Себастьян
|0
|0
|Santiago Moreno
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Помикал Пакстон
|2
|0
|Обриан Ядер
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Серрильо Эдвин
|1
|0
|Alan Velasco
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браво Клаудио III
|2
|1
|Ванранкин Хосе Карлос
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|2
|0
|Чара Диего
|1
|0
|Бланко Себастьян
|1
|0
|Чара Йимми
|1
|0
|Туилома Билл
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Паредес Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1
Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:3 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Остин - Даллас 3:5 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас - Остин 2:0
Портленд Тимберс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Чикаго Файр
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|4.
|Орландо Сити
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Цинциннати
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|9.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Даллас
|4:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Остин
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Нэшвилл
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Портленд Тимберс
|1:4
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Торонто
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|4:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Остин
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Портленд Тимберс
|1:4
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Орландо Сити
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|7.
|Коламбус Кру
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Портленд Тимберс
|1:4
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Даллас
|4:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0