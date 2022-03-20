США: МЛС 2022
1:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Рио Тинто
1:0
2' ГолВуд Бобби
24' Желтая карточкаШмитт Тейт
1:1
25' ГолЦиммерман Уолкер
Ход матча
2'
1:0
24'
25'
1:1
18
Макмат
Зак
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
21
Шмитт
Тейт
16
Чанг
Майкель
15
Миллер
Эрик
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
12
Банбери
Тил
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
20 Холт ЭрикЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шмитт ТейтПолузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
19 Дэвис БодеПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
81 Tomas Gomez
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Нэшвилл
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|2
|0.5
|Глэд Джастин
|1
|0.25
|Кордова Серхио
|1
|0.25
|Шмитт Тейт
|1
|0.25
|Руис Пабло
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Jasper Loeffelsend
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапонг Чарльз
|1
|0.25
|Годой Анибал
|1
|0.25
|Мукхтар Хани
|0
|0
|Леаль Рэндэлл
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Колдуэлл Скотт
|3
|0
|Руис Пабло
|2
|0
|Глэд Джастин
|1
|0
|Холт Эрик
|1
|0
|Jasper Loeffelsend
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|2
|0
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Дэвис Шон II
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Чикаго Файр
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|4.
|Орландо Сити
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Цинциннати
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|9.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Даллас
|4:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Остин
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Нэшвилл
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Портленд Тимберс
|1:4
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Торонто
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|4:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Остин
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Портленд Тимберс
|1:4
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Орландо Сити
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|7.
|Коламбус Кру
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|8.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|1:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|2.
|Реал Солт-Лейк
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Портленд Тимберс
|1:4
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|12.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Даллас
|4:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0