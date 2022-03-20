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США: МЛС 2022

2022
Реал Солт-Лейк
1:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Нэшвилл
0'
1:0
2' Гол
Вуд Бобби
24' Желтая карточка
Шмитт Тейт
1:1
25' Гол
Циммерман Уолкер
39'

Ход матча

2'
Вуд Бобби
(Мерам Джастин)
1:0
24'
Шмитт Тейт
 
25'
1:1
Циммерман Уолкер
(Мукхтар Хани)
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Нэшвилл
2.65
3.08
2.88
Все Коэффициенты
18
Макмат
Зак
20
Холт
Эрик
15
Глэд
Джастин
4
Каппелхоф
Йохан
2
Броди
Эндрю
6
Руис
Пабло
12
Колдуэлл
Скотт
21
Шмитт
Тейт
16
Чанг
Майкель
9
Мерам
Джастин
7
Вуд
Бобби
1
Уиллис
Джо
15
Миллер
Эрик
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
2
Ловитц
Дэниел
12
Банбери
Тил
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
Реал Солт-Лейк
3-4-2-1
Нэшвилл
3-4-2-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Нэшвилл

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 2 0.5
Глэд Джастин 1 0.25
Кордова Серхио 1 0.25
Шмитт Тейт 1 0.25
Руис Пабло 0 0
Мерам Джастин 0 0
Jasper Loeffelsend 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапонг Чарльз 1 0.25
Годой Анибал 1 0.25
Мукхтар Хани 0 0
Леаль Рэндэлл 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колдуэлл Скотт 3 0
Руис Пабло 2 0
Глэд Джастин 1 0
Холт Эрик 1 0
Jasper Loeffelsend 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 2 0
Сапонг Чарльз 1 0
Леаль Рэндэлл 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Дэвис Шон II 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4
Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 3:4 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1
Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Чикаго Файр - Нэшвилл 0:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Торонто - Нэшвилл 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 3:1 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Чикаго Файр 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Коламбус Кру 3 2 1 0 9 - 4 7
4. Орландо Сити 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
6. Нью-Йорк Ред Буллз 3 2 0 1 7 - 3 6
7. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Цинциннати 4 2 0 2 5 - 8 6
9. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 1:0 4 3 0 1 6 - 3 9
2. Миннесота Юнайтед 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Реал Солт-Лейк 1:1 4 2 2 0 5 - 3 8
4. Лос-Анджелес 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Даллас 4:1 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Остин 3 2 0 1 10 - 2 6
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Нэшвилл 1:1 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Портленд Тимберс 1:4 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Хьюстон Динамо 0:1 4 1 1 2 2 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спортинг Канзас-Сити 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 1 3 4 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Нью-Йорк Ред Буллз 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 4:1 3 2 1 0 7 - 2 7
2. Остин 2 2 0 0 10 - 1 6
3. Колорадо Рэпидс 1:0 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Портленд Тимберс 1:4 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лос-Анджелес 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Реал Солт-Лейк 1:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Хьюстон Динамо 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Орландо Сити 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 2 1 0 1 2 - 6 3
7. Коламбус Кру 1 0 1 0 3 - 3 1
8. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Клёб де Фут Монреаль 3 0 1 2 4 - 9 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 1:1 4 1 2 1 3 - 4 5
2. Реал Солт-Лейк 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Колорадо Рэпидс 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Портленд Тимберс 1:4 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Сиэтл Саундерс 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Ванкувер Уайткэпс 2 0 0 2 1 - 6 0
11. Спортинг Канзас-Сити 3 0 0 3 2 - 8 0
12. Хьюстон Динамо 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Даллас 4:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Нэшвилл
2.65
3.08
2.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 1:1 Нэшвилл онлайн

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