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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
0:2
Первый тайм: 21'

Стадион:
Гронинген
0'
0:1
4' Пенальти
Эль-Ханкури Мохамед
0:2
10' Гол
Де Леув Михаэль
21'

Ход матча

4'
0:1
Эль-Ханкури Мохамед
10'
0:2
Де Леув Михаэль
(Ларсен Йорген)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Гронинген
1.94
3.68
4.14
Все Коэффициенты
16
Де
Кейзер
Фабиан
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
3
Сент
Джейго
Томми
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
23
Рамселар
Барт
8
Ван
Оверем
Йорис
27
Тимбер
Квинтен
22
Ван
де
Стрек
Сандер
30
Remco
Balk
9
Дувикас
Анастасиос
1
Леувенбург
Петер
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
2
Данкерлёй
Дамил
7
Суслов
Томаш
6
Дуарте
Ларос
40
Bjorn
Meijer
8
Де
Леув
Михаэль
9
Ларсен
Йорген
11
Эль-Ханкури
Мохамед
Утрехт
4-2-3-1
Гронинген
3-4-3

История личных встреч

Утрехт
Гронинген

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
16.7%
4.1%
19 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

39 матчей

46.2%
28.2%
25.6%
18 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.9%
61.5%
20.6%
7 побед 24 ничьи 8 побед

Второй тайм

48.7%
20.5%
30.8%
19 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:0
EEP
1:0
Э
2:2
Э
0:0
К
0:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:3
К
1:0
Э
1:5
Э
1:4
К
5:3
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:0
К
3:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
К
2:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 7 (2) 0.26
Рамселар Барт 7 (1) 0.26
Силла Мусса 6 0.22
Махи Мимаун 4 0.15
Ван де Стрек Сандер 3 0.11
Густафссон Симон 3 (2) 0.11
Ван дер Хорн Майк 2 0.07
Янссен Виллем 2 0.07
Тимбер Квинтен 1 0.04
Махер Адам 1 0.04
Вормердам Дьянго 1 0.04
Ван дер Марел Марк 1 0.04
Верман Хенк 1 0.04
Ван Оверем Йорис 1 0.04
Маллахи Мохамед 1 0.04
Загре Артур 1 0.04
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 10 0.37
Нгонж Сириль 7 0.26
Де Леув Михаэль 4 0.15
Постема Романо 3 0.11
Суслов Томаш 1 0.04
Дуарте Ларос 1 0.04
Эль-Ханкури Мохамед 1 (1) 0.04
Bjorn Meijer 1 0.04
Ирандуст Далехо 1 0.04
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.04
Ван Кам Даниэль 1 0.04
Ван Хинтум Барт 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 10 0
Махер Адам 10 0
Янссен Виллем 6 0
Вормердам Дьянго 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Силла Мусса 2 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 8 0
Те Вирик Мик 3 2
Касанвирджо Нерайшо 4 1
Ван Хинтум Барт 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 3 0
Бёйс Данни 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Сверко Марин 1 0
Матусива Азор 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Каллей Яхья 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
18
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
5
19%
2
11%
1-15
3
11%
5
28%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
6
22%
4
22%
76-90

Пропущено

14
24
10 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
21%
2
8%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
4
29%
7
29%
29%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
2
14%
6
25%
76-90

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
3
19%
4
31%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
5
31%
3
23%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
16%
4
31%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
26%
1
8%
76-90

Забито

43
31
16 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
8
19%
6
19%
1-15
4
9%
7
23%
16-30
4
9%
3
10%
31-45
7
16%
2
6%
46-60
9
21%
6
19%
61-75
11
26%
7
23%
76-90

Пропущено

33
37
20 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
6
18%
6
16%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
8
24%
9
24%
31-45
4
12%
5
14%
46-60
2
6%
6
16%
61-75
7
21%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1
Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1
Гронинген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1
Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 26 17 4 5 59 - 24 55
4. Твенте 27 16 6 5 41 - 30 54
5. АЗ Алкмаар 26 16 3 7 50 - 30 51
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 40 41
7. Утрехт 0:2 27 11 7 9 43 - 35 40
8. Гронинген 2:0 27 9 9 9 34 - 36 36
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 13 8 4 1 19 - 8 28
6. Утрехт 0:2 14 7 4 3 27 - 16 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 2:0 13 4 6 3 14 - 12 18
10. Витесс 12 5 2 5 15 - 24 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
14. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
15. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
16. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 13 8 2 3 27 - 12 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 2:0 14 5 3 6 20 - 24 18
9. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
10. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
11. Утрехт 0:2 13 4 3 6 16 - 19 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Гронинген
1.94
3.68
4.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Утрехт 0:2 Гронинген онлайн

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