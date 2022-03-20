Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:2
Первый тайм: 21'
Стадион: Галгенваард
0:1
4' ПенальтиЭль-Ханкури Мохамед
0:2
10' ГолДе Леув Михаэль
Ход матча
4'
10'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
30
Remco
Balk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Remco BalkПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Загре АртурЗащитник
-
46 Мейссен РикЗащитник
- Полузащитник
-
11 Махи МимаунПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Bjorn MeijerПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Полдерварт Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Утрехт
Гронинген
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.2%
16.7%
4.1%
19 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
39 матчей
46.2%
28.2%
25.6%
18 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.9%
61.5%
20.6%
7 побед 24 ничьи 8 побед
Второй тайм
48.7%
20.5%
30.8%
19 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|7 (2)
|0.26
|Рамселар Барт
|7 (1)
|0.26
|Силла Мусса
|6
|0.22
|Махи Мимаун
|4
|0.15
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0.11
|Густафссон Симон
|3 (2)
|0.11
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0.07
|Янссен Виллем
|2
|0.07
|Тимбер Квинтен
|1
|0.04
|Махер Адам
|1
|0.04
|Вормердам Дьянго
|1
|0.04
|Ван дер Марел Марк
|1
|0.04
|Верман Хенк
|1
|0.04
|Ван Оверем Йорис
|1
|0.04
|Маллахи Мохамед
|1
|0.04
|Загре Артур
|1
|0.04
|Бауссайд Отман
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Моконо Сильян
|0
|0
|Remco Balk
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|10
|0.37
|Нгонж Сириль
|7
|0.26
|Де Леув Михаэль
|4
|0.15
|Постема Романо
|3
|0.11
|Суслов Томаш
|1
|0.04
|Дуарте Ларос
|1
|0.04
|Эль-Ханкури Мохамед
|1 (1)
|0.04
|Bjorn Meijer
|1
|0.04
|Ирандуст Далехо
|1
|0.04
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.04
|Ван Кам Даниэль
|1
|0.04
|Ван Хинтум Барт
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Paulos Abraham
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Марел Марк
|10
|0
|Махер Адам
|10
|0
|Янссен Виллем
|6
|0
|Вормердам Дьянго
|4
|0
|Тимбер Квинтен
|4
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0
|Ван дер Хорн Майк
|2
|0
|Тер Авест Хидде
|2
|0
|Пас Мартен
|2
|0
|Силла Мусса
|2
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Бауссайд Отман
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Маллахи Мохамед
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|8
|0
|Те Вирик Мик
|3
|2
|Касанвирджо Нерайшо
|4
|1
|Ван Хинтум Барт
|4
|0
|Ларсен Йорген
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Дуарте Ларос
|3
|0
|Бёйс Данни
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Постема Романо
|2
|0
|Paulos Abraham
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
18
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
5
19%
2
11%
1-15
3
11%
5
28%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
6
22%
4
22%
76-90
Пропущено
14
24
10 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
3
21%
2
8%
1-15
3
21%
2
8%
16-30
4
29%
7
29%
29%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
2
14%
6
25%
76-90
Забито
16
13
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
3
19%
4
31%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
5
31%
3
23%
76-90
Пропущено
19
13
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
16%
4
31%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
26%
1
8%
76-90
Забито
43
31
16 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
8
19%
6
19%
1-15
4
9%
7
23%
16-30
4
9%
3
10%
31-45
7
16%
2
6%
46-60
9
21%
6
19%
61-75
11
26%
7
23%
76-90
Пропущено
33
37
20 В 1-м тайме 19
13 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 22
6
18%
6
16%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
8
24%
9
24%
31-45
4
12%
5
14%
46-60
2
6%
6
16%
61-75
7
21%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1
Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1
Гронинген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1
Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|26
|20
|1
|5
|63 - 31
|61
|3.
|Фейеноорд
|26
|17
|4
|5
|59 - 24
|55
|4.
|Твенте
|27
|16
|6
|5
|41 - 30
|54
|5.
|АЗ Алкмаар
|26
|16
|3
|7
|50 - 30
|51
|6.
|Витесс
|25
|12
|5
|8
|32 - 40
|41
|7.
|Утрехт
|0:2
|27
|11
|7
|9
|43 - 35
|40
|8.
|Гронинген
|2:0
|27
|9
|9
|9
|34 - 36
|36
|9.
|Камбюр
|27
|10
|3
|14
|43 - 58
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|27
|8
|8
|11
|33 - 43
|32
|11.
|Херенвен
|27
|8
|6
|13
|24 - 36
|30
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|8
|6
|13
|30 - 43
|30
|13.
|Хераклес
|27
|7
|6
|14
|27 - 37
|27
|14.
|Ваалвейк
|26
|5
|9
|12
|28 - 42
|24
|15.
|Фортуна Ситтард
|25
|6
|4
|15
|26 - 53
|22
|16.
|Виллем II
|26
|6
|4
|16
|21 - 44
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|25
|4
|9
|12
|21 - 37
|21
|18.
|ПЕК Зволле
|27
|5
|5
|17
|20 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Твенте
|13
|8
|4
|1
|19 - 8
|28
|6.
|Утрехт
|0:2
|14
|7
|4
|3
|27 - 16
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|1
|7
|20 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|2:0
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|10.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 24
|17
|11.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|13.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|14.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|15.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|16.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|13
|10
|1
|2
|28 - 13
|31
|3.
|Фейеноорд
|13
|8
|2
|3
|27 - 12
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Гронинген
|2:0
|14
|5
|3
|6
|20 - 24
|18
|9.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|10.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|11.
|Утрехт
|0:2
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|13
|0
|2
|11
|8 - 24
|2