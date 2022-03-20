Первый тайм

21' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

20' Томаш Суслов из команды Гронинген делает пас партнеру.

19' Ван Оверем Йорис из команды Утрехт направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Петер Леувенбург держит все под контролем

17' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок Дувикас Анастасиос из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

17' Ремко Балк из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.

17' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

17' Тимбер Квинтен имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

17' Ремко Балк из команды Утрехт делает пас партнеру.

17' Игрок Ларсен Йорген из команды Гронинген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Гронинген выполняет удар от ворот.

10' Ремко Балк из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

10' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

8' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Дувикас Анастасиос из команды Утрехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Тимбер Квинтен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

5' Ремко Балк нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Г О О О О О Л - Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Фабиан де Кейзер прыгнул не в ту сторону.

3' После проверки VAR судья изменил решение - Гронинген пробьет пенальти!

2' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

2' Опасность предотвращена - Фабиан де Кейзер из команды Утрехт вступил в отбор удачно

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Гронинген начинает с центра поля