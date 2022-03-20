Второй тайм

99' Сегодняшная посещаемость составляет 21221 болельщиков

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

98' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

97' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

96' Фабиан де Кейзер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

96' Постема Романо наказан за толчок Джевенсио ван дер Куст

95' Удар от ворот произведет Утрехт

94' Должен был быть гол! Постема Романо имел отличный шанс, но Фабиан де Кейзер не дал голу состоятся!

94' Паулос Абрахам из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

94' Игрок Махи Мимаун из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

93' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Томми Сент-Яго из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

92' Удар от ворот произведет Гронинген

91' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Томми Сент-Яго из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

89' Г О О О О Л - Ларсен Йорген из команды Гронинген правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

89' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Томми Сент-Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Паулос Абрахам из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

84' Дувикас Анастасиос нанес удар головой, но Петер Леувенбург спокойно отбил мяч.

83' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Гронинген выполняет удар от ворот.

83' Игрок Тимбер Квинтен из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

82' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

81' Игрок Дувикас Анастасиос из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

81' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Матч возобновлен

80' Ох, нехорошо это выглядит. Те Вирик Мик получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Хорошую попытку сделал Тимбер Квинтен . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Опасность! Рамселар Барт из команды Утрехт отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

77' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Игрок из команды Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Игрок Дувикас Анастасиос из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

76' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Дувикас Анастасиос имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

76' Хорошую попытку сделал Эль-Ханкури Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Матч возобновлен

75' Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Богард Мелайро

75' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

75' Тактическая замена. Данкерлёй Дамил уходит с поля и его заменяет Паулос Абрахам

74' Де Леув Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Почти гол! Дувикас Анастасиос пробил головой по воротам, но Петер Леувенбург спас!

72' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Джевенсио ван дер Куст из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...

70' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Тимбер Квинтен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Игрок Махи Мимаун из команды Утрехт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' Гронинген выполняет удар от ворот.

67' Махи Мимаун из команды Утрехт сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

66' Удар от ворот произведет Гронинген

65' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

63' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Ван Оверем Йорис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

63' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Рамселар Барт пробует нанести удар издали, но Петер Леувенбург держит все под контролем

62' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Утрехт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Дуарте Ларос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Игрок Данкерлёй Дамил из команды Гронинген неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

59' Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Томаш Суслов из команды Гронинген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

57' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Утрехт

56' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

56' Фабиан де Кейзер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Плохо сыграл Томми Сент-Яго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

56' Томаш Суслов из команды Гронинген делает пас партнеру.

55' Томаш Суслов возвращается на поле.

54' Гронинген выполняет удар от ворот.

54' Ох, нехорошо это выглядит. Дувикас Анастасиос получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Ох, нехорошо это выглядит. Томаш Суслов получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Дувикас Анастасиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Отличный пас сделал Махи Мимаун из команды Утрехт . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

52' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Томми Сент-Яго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Ларсен Йорген имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

49' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Г О О О О Л - Рамселар Барт из команды Утрехт забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

48' Голкипер мог бы сыграть и получше

48' Данкерлёй Дамил наказан за толчок Джевенсио ван дер Куст

48' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Глупую желтую получил Данкерлёй Дамил за то, что отбил ногой мяч после свистка

47' Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Утрехт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Гронинген

46' Тактическая замена. Ремко Балк уходит с поля и его заменяет Алмквист Понтус