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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Утрехт
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 21221
Гронинген
0'
0:1
4' Пенальти
Эль-Ханкури Мохамед
0:2
10' Гол
Де Леув Михаэль
41' Желтая карточка
Bjorn Meijer
41' Желтая карточка
Те Вирик Мик
48' Желтая карточка
Данкерлёй Дамил
1:2
48' Гол
Рамселар Барт
63' Желтая карточка
Ван Оверем Йорис
1:3
89' Гол
Ларсен Йорген
90'+9

Ход матча

4'
0:1
Эль-Ханкури Мохамед
10'
0:2
Де Леув Михаэль
(Ларсен Йорген)
41'
 
Bjorn Meijer
41'
 
Те Вирик Мик
46'
Алмквист Понтус
Remco Balk
 
46'
Махи Мимаун
Ван де Стрек Сандер
 
48'
 
Данкерлёй Дамил
48'
Рамселар Барт
1:2
63'
Ван Оверем Йорис
 
75'
 
Paulos Abraham
Данкерлёй Дамил
75'
 
Постема Романо
Де Леув Михаэль
75'
 
Богард Мелайро
Суслов Томаш
79'
Силла Мусса
Ван дер Марел Марк
 
79'
Густафссон Симон
Ван Оверем Йорис
 
84'
 
Матута Эммануэль
Дуарте Ларос
89'
1:3
Ларсен Йорген
(Эль-Ханкури Мохамед)
90'
 
Нгонж Сириль
Эль-Ханкури Мохамед

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

16
Де
Кейзер
Фабиан
2
Ван
дер
Марел
Марк
33
Ван
дер
Хорн
Майк
3
Сент
Джейго
Томми
35
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
23
Рамселар
Барт
8
Ван
Оверем
Йорис
27
Тимбер
Квинтен
22
Ван
де
Стрек
Сандер
30
Remco
Balk
9
Дувикас
Анастасиос
1
Леувенбург
Петер
2
Данкерлёй
Дамил
5
Те
Вирик
Мик
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
21
Касанвирджо
Нерайшо
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
8
Де
Леув
Михаэль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Ларсен
Йорген
Утрехт
4-2-3-1
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

Утрехт
Гронинген

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.2%
16.7%
4.1%
19 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

39 матчей

46.2%
28.2%
25.6%
18 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.9%
61.5%
20.6%
7 побед 24 ничьи 8 побед

Второй тайм

48.7%
20.5%
30.8%
19 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Э
0:0
EEP
1:0
Э
2:2
Э
0:0
К
0:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:3
К
1:0
Э
1:5
Э
1:4
К
5:3
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:0
К
3:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
К
2:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамселар Барт 8 (1) 0.3
Дувикас Анастасиос 7 (2) 0.26
Силла Мусса 6 0.22
Махи Мимаун 4 0.15
Ван де Стрек Сандер 3 0.11
Густафссон Симон 3 (2) 0.11
Ван дер Хорн Майк 2 0.07
Янссен Виллем 2 0.07
Тимбер Квинтен 1 0.04
Махер Адам 1 0.04
Вормердам Дьянго 1 0.04
Ван дер Марел Марк 1 0.04
Верман Хенк 1 0.04
Ван Оверем Йорис 1 0.04
Маллахи Мохамед 1 0.04
Загре Артур 1 0.04
Бауссайд Отман 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Моконо Сильян 0 0
Remco Balk 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 11 0.41
Нгонж Сириль 7 0.26
Де Леув Михаэль 4 0.15
Постема Романо 3 0.11
Суслов Томаш 1 0.04
Эль-Ханкури Мохамед 1 (1) 0.04
Дуарте Ларос 1 0.04
Bjorn Meijer 1 0.04
Ирандуст Далехо 1 0.04
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.04
Ван Кам Даниэль 1 0.04
Ван Хинтум Барт 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Paulos Abraham 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Марел Марк 10 0
Махер Адам 10 0
Янссен Виллем 6 0
Вормердам Дьянго 4 0
Тимбер Квинтен 4 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Ван дер Хорн Майк 2 0
Тер Авест Хидде 2 0
Пас Мартен 2 0
Силла Мусса 2 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Керк Джирано 1 0
Бауссайд Отман 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Маллахи Мохамед 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 8 0
Те Вирик Мик 4 2
Касанвирджо Нерайшо 4 1
Ван Хинтум Барт 4 0
Ларсен Йорген 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Дуарте Ларос 3 0
Бёйс Данни 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Постема Романо 2 0
Paulos Abraham 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Сверко Марин 1 0
Матусива Азор 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Каллей Яхья 1 0
Bjorn Meijer 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
21
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
5
18%
4
19%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
5
18%
2
10%
46-60
6
21%
2
10%
61-75
6
21%
5
24%
76-90

Пропущено

17
25
12 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
5
29%
29%
2
8%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
4
24%
7
28%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
3
18%
6
24%
76-90

Забито

16
13
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
3
19%
4
31%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
4
31%
61-75
5
31%
3
23%
76-90

Пропущено

19
13
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
3
16%
4
31%
1-15
3
16%
2
15%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
26%
1
8%
76-90

Забито

44
34
16 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
8
18%
8
24%
1-15
4
9%
7
21%
16-30
4
9%
3
9%
31-45
8
18%
2
6%
46-60
9
20%
6
18%
61-75
11
25%
8
24%
76-90

Пропущено

36
38
22 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
8
22%
6
16%
1-15
6
17%
4
11%
16-30
8
22%
9
24%
31-45
4
11%
6
16%
46-60
2
6%
6
16%
61-75
8
22%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Утрехт - ПСВ 0:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 1:1 Херенвен - Утрехт 1:2 Утрехт - Витесс 1:1
Хераклес - Утрехт 1:0 Утрехт - Камбюр 3:2 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - Аякс 0:3 Утрехт - Твенте 1:1 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 НАК Бреда - Утрехт 3:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 ПСВ - Утрехт 4:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Камбюр - Утрехт 2:1 Витесс - Утрехт 2:1 Утрехт - Виллем II 5:1 СтеДоКо - Утрехт 0:5 Утрехт - Херенвен 2:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1
Гронинген
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 4:3 Фейеноорд - Гронинген 1:1 Гронинген - Виллем II 1:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1
Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 1:2 Гронинген - ПСВ 0:1 Гронинген - Меппен 1:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 27 20 4 3 77 - 11 64
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 0:0 27 17 5 5 59 - 24 56
4. Твенте 27 16 6 5 41 - 30 54
5. АЗ Алкмаар 26 16 3 7 50 - 30 51
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 40 41
7. Утрехт 27 11 7 9 44 - 36 40
8. Гронинген 27 9 9 9 35 - 37 36
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 14 10 2 2 49 - 5 32
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 0:0 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 13 8 4 1 19 - 8 28
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
10. Витесс 12 5 2 5 15 - 24 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
14. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
15. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
16. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 0:0 14 8 3 3 27 - 12 27
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
10. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
11. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Утрехт 1:3 Гронинген онлайн

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