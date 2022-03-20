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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ян
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Падерборн
0'
20' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
52'

Ход матча

20'
Саллер Бенедикт
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Падерборн
2.46
3.64
2.90
Все Коэффициенты
1
Майер
Александер
II
6
Саллер
Бенедикт
33
Эльведи
Ян
24
Кеннеди
Скотт
13
Векессер
Эрик
5
Гимбер
Бенедикт
7
Безушков
Макс
4
Бесте
Ян-Никлас
22
Бухальфа
Карло
26
Макридис
Хараламбос
19
Альберс
Андреас
21
Хут
Янник
3
Анану
Фредерик
25
Коррейя
Марсель
2
Хюнемайер
Уве
29
Коллинс
Джамилу
8
Шалленберг
Рон
18
Србени
Деннис
5
Мехлем
Марсель
30
Муслия
Флоран
36
Платте
Феликс
19
Адеми
Кемаль
Ян
4-2-3-1
Падерборн
4-1-3-2

История личных встреч

Ян
Падерборн

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
2:0
Б3
0:2
Б3
3:0
Б2
0:0
Б2
0:2
Б3
0:4
Б3
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингх Сарприт 5 0.19
Безушков Макс 5 (1) 0.19
Бесте Ян-Никлас 4 0.15
Альберс Андреас 4 (1) 0.15
Брайткройц Стив 3 0.11
Гимбер Бенедикт 3 0.11
Отто Давид 3 0.11
Макридис Хараламбос 3 0.11
Бухальфа Карло 3 0.11
Кеннеди Скотт 2 0.07
Калисканер Каан 2 0.07
Звартс Йоэл 2 0.07
Векессер Эрик 1 0.04
Саллер Бенедикт 1 0.04
Гувара Леон 1 0.04
Фабер Конрад 0 0
Эльведи Ян 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 14 (1) 0.52
Платте Феликс 8 0.3
Прёгер Кай 4 0.15
Шалленберг Рон 3 0.11
Муслия Флоран 3 (1) 0.11
Штайперманн Марко 3 0.11
Србени Деннис 2 0.07
Юстван Юлиан 1 0.04
Коллинс Джамилу 1 0.04
Коррейя Марсель 1 0.04
Овусу Принс-Осеи 1 0.04
Адеми Кемаль 1 0.04
Мехлем Марсель 1 0.04
Карльс Йонас 1 0.04
Тальхаммер Максимилиан 1 0.04
Хеуэр Яннис 1 0.04
Хюнемайер Уве 0 0
Шустер Марко 0 0
Ялчин Робин 0 0
Клемент Филипп 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 9 0
Саллер Бенедикт 7 0
Сингх Сарприт 5 0
Брайткройц Стив 4 0
Векессер Эрик 4 0
Бесте Ян-Никлас 4 0
Бухальфа Карло 4 0
Отто Давид 1 1
Безушков Макс 2 0
Мориц Кристоф 1 0
Нахрайнер Себастьян 1 0
Гувара Леон 1 0
Йылдырым Айгюн 1 0
Майер Александер II 1 0
Кеннеди Скотт 1 0
Калисканер Каан 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 4 1
Хюнемайер Уве 5 0
Шустер Марко 5 0
Шалленберг Рон 5 0
Мехлем Марсель 3 0
Ялчин Робин 2 0
Србени Деннис 2 0
Платте Феликс 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Штайперманн Марко 1 0
Коррейя Марсель 1 0
Карльс Йонас 1 0
Анану Фредерик 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Клемент Филипп 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Хеуэр Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
27
11 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
5
19%
5
19%
1-15
2
7%
8
30%
30%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
5
19%
3
11%
46-60
3
11%
2
7%
61-75
8
30%
30%
3
11%
76-90

Пропущено

22
15
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
8
36%
4
27%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
5
23%
3
20%
76-90

Забито

15
18
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
5
33%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
0
0%
6
33%
76-90

Пропущено

18
23
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
6
33%
7
30%
61-75
4
22%
5
22%
76-90

Забито

42
45
22 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 20
16 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
8
19%
6
13%
1-15
5
12%
10
22%
16-30
9
21%
9
20%
31-45
6
14%
5
11%
46-60
6
14%
6
13%
61-75
8
19%
9
20%
76-90

Пропущено

40
38
13 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 22
3
8%
3
8%
1-15
3
8%
4
11%
16-30
7
18%
5
13%
31-45
10
25%
8
21%
46-60
8
20%
10
26%
61-75
9
23%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0
Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1
Падерборн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0
Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 27 15 6 6 53 - 37 51
2. Вердер Заявка 27 15 6 6 51 - 36 51
3. Дармштадт Заявка 27 14 6 7 53 - 34 48
4. Шальке 04 Заявка 27 14 5 8 54 - 33 47
5. Нюрнберг 1:1 Заявка 27 13 7 7 40 - 34 46
6. Гамбург Заявка 26 10 12 4 46 - 27 42
7. Хайденхайм Заявка 27 12 6 9 34 - 35 42
8. Падерборн 0:0 Заявка 27 9 11 7 46 - 37 38
9. Карлсруэ Заявка 27 9 10 8 46 - 40 37
10. Ганза Заявка 27 9 7 11 35 - 43 34
11. Ян 0:0 Заявка 27 9 7 11 43 - 39 34
12. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 27 9 7 11 36 - 45 34
13. Фортуна Заявка 27 8 8 11 33 - 34 32
14. Ганновер 96 Заявка 27 8 7 12 25 - 40 31
15. Зандхаузен Заявка 27 7 9 11 30 - 44 30
16. Динамо Дрезден 1:1 Заявка 27 7 7 13 26 - 36 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 26 4 7 15 24 - 51 19
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 27 3 6 18 22 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Шальке 04 Заявка 14 8 2 4 33 - 21 26
4. Вердер Заявка 13 7 4 2 23 - 12 25
5. Нюрнберг 1:1 Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
6. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
7. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
8. Карлсруэ Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
10. Ян 0:0 Заявка 14 5 4 5 27 - 22 19
11. Динамо Дрезден 1:1 Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
12. Фортуна Заявка 14 4 5 5 21 - 18 17
13. Ганновер 96 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн 0:0 Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 13 1 4 8 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 Заявка 13 7 5 1 27 - 15 26
2. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Нюрнберг 1:1 Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
5. Ганза Заявка 14 6 4 4 22 - 22 22
6. Шальке 04 Заявка 13 6 3 4 21 - 12 21
7. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
8. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
9. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Ян 0:0 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
16. Динамо Дрезден 1:1 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 14 2 2 10 13 - 30 8
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Саллер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ян
Ничья
Падерборн
2.46
3.64
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ян 0:0 Падерборн онлайн

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