Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Jahnstadion Regensburg
20' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
55' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
1:0
66' ГолАльберс Андреас
83' Желтая карточкаШтайперманн Марко
Ход матча
20'
55'
66'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
47 Владение мячом, % 53
33
Эльведи
Ян
21
Хут
Янник
19
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кунц КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Гувара ЛеонПолузащитник
-
11 Фабер КонрадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Отто ДавидНападающий
-
27 Звартс ЙоэлНападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ялчин РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Чуни МарвинНападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Ян
Падерборн
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингх Сарприт
|5
|0.19
|Безушков Макс
|5 (1)
|0.19
|Альберс Андреас
|5 (1)
|0.19
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0.15
|Брайткройц Стив
|3
|0.11
|Гимбер Бенедикт
|3
|0.11
|Отто Давид
|3
|0.11
|Макридис Хараламбос
|3
|0.11
|Бухальфа Карло
|3
|0.11
|Кеннеди Скотт
|2
|0.07
|Калисканер Каан
|2
|0.07
|Звартс Йоэл
|2
|0.07
|Векессер Эрик
|1
|0.04
|Саллер Бенедикт
|1
|0.04
|Гувара Леон
|1
|0.04
|Фабер Конрад
|0
|0
|Эльведи Ян
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|14 (1)
|0.52
|Платте Феликс
|8
|0.3
|Прёгер Кай
|4
|0.15
|Шалленберг Рон
|3
|0.11
|Муслия Флоран
|3 (1)
|0.11
|Штайперманн Марко
|3
|0.11
|Србени Деннис
|2
|0.07
|Юстван Юлиан
|1
|0.04
|Коллинс Джамилу
|1
|0.04
|Коррейя Марсель
|1
|0.04
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0.04
|Адеми Кемаль
|1
|0.04
|Мехлем Марсель
|1
|0.04
|Карльс Йонас
|1
|0.04
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.04
|Хеуэр Яннис
|1
|0.04
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Шустер Марко
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|10
|0
|Саллер Бенедикт
|7
|0
|Сингх Сарприт
|5
|0
|Брайткройц Стив
|4
|0
|Векессер Эрик
|4
|0
|Бесте Ян-Никлас
|4
|0
|Бухальфа Карло
|4
|0
|Отто Давид
|1
|1
|Безушков Макс
|2
|0
|Мориц Кристоф
|1
|0
|Нахрайнер Себастьян
|1
|0
|Гувара Леон
|1
|0
|Йылдырым Айгюн
|1
|0
|Майер Александер II
|1
|0
|Кеннеди Скотт
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|7
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Коллинс Джамилу
|4
|1
|Хюнемайер Уве
|5
|0
|Шустер Марко
|5
|0
|Шалленберг Рон
|5
|0
|Мехлем Марсель
|3
|0
|Штайперманн Марко
|2
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Коррейя Марсель
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Анану Фредерик
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
27
11 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
15 Не забивали 18
5
18%
5
19%
1-15
2
7%
8
30%
30%
16-30
4
14%
6
22%
31-45
5
18%
3
11%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
8
29%
3
11%
76-90
Пропущено
22
16
7 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
3
14%
1
6%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
8
36%
4
25%
46-60
2
9%
4
25%
61-75
5
23%
3
19%
76-90
Забито
15
18
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
2
11%
16-30
5
33%
3
17%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
0
0%
6
33%
76-90
Пропущено
18
23
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
0
0%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
4
22%
3
13%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
6
33%
7
30%
61-75
4
22%
5
22%
76-90
Забито
43
45
22 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 20
17 Забивали первыми 13
6 Не забивали 7
8
19%
6
13%
1-15
5
12%
10
22%
16-30
9
21%
9
20%
31-45
6
14%
5
11%
46-60
7
16%
6
13%
61-75
8
19%
9
20%
76-90
Пропущено
40
39
13 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 23
3
8%
3
8%
1-15
3
8%
4
10%
16-30
7
18%
5
13%
31-45
10
25%
8
21%
46-60
8
20%
11
28%
61-75
9
23%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0
Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Зандхаузен - Ян 0:3 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Ян - Вердер 2:3 Хайденхайм - Ян 3:0 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Гамбург - Ян 4:1 Ян - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Ян - Ганза 2:3 Ингольштадт - Ян 0:3 Ян - Ганза 3:3 Ян - Ганновер 96 3:1
Падерборн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0
Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|53 - 37
|51
|2.
|Вердер
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|51 - 36
|51
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|53 - 34
|48
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|54 - 33
|47
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|40 - 34
|46
|6.
|Гамбург
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|46 - 27
|42
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|34 - 35
|42
|8.
|Падерборн
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|46 - 38
|37
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|46 - 40
|37
|10.
|Ян
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 39
|36
|11.
|Ганза
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|35 - 43
|34
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|36 - 45
|34
|13.
|Фортуна
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 34
|32
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|25 - 40
|31
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|30 - 44
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|26 - 36
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 51
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|22 - 52
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 12
|28
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 21
|26
|4.
|Вердер
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 20
|21
|9.
|Ян
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|12.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 16
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|5.
|Ганза
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 22
|22
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 12
|21
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Ян
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8