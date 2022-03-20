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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Нюрнберг
1:1
Второй тайм: 51'

Стадион:
Динамо Дрезден

Ход матча

12'
Нюрнбергер Фабиан
(Дели Матс Мёллер)
1:0
42'
1:1
Дафернер Кристоф
(Диавуси Агиеманг)
46'
 
Мершель Хайнц
Майер Батиста

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 5
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Динамо Дрезден
1.83
3.80
4.58
Все Коэффициенты
26
Матения
Кристиан
2
Фишер
Килиан
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
6
Темпельман
Лино
15
Нюрнбергер
Фабиан
8
Думан
Тайлан
24
Дели
Матс
Мёллер
36
Шлаймер
Лукас
20
Кёпке
Паскаль
1
Бролль
Кевин
3
Акото
Михаэль
21
Золльбауэр
Михаэль
4
Книппинг
Тим
2
Гиорбелидзе
Гурам
37
Майер
Батиста
5
Штарк
Янник
30
Каде
Юлиус
17
Шретер
Моррис
33
Дафернер
Кристоф
11
Диавуси
Агиеманг
Нюрнберг
4-2-3-1
Динамо Дрезден
4-3-3

История личных встреч

Нюрнберг
Динамо Дрезден

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
1:1
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуранов Эрик 6 0.22
Доведан Никола 5 0.19
Темпельман Лино 4 0.15
Дели Матс Мёллер 3 0.11
Кёпке Паскаль 3 0.11
Нюрнбергер Фабиан 3 0.11
Гайс Йоханнес 3 0.11
Шаффлер Мануэль 3 0.11
Краусс Том 2 0.07
Думан Тайлан 2 0.07
Валентини Энрико 2 (2) 0.07
Хандверкер Тим 1 0.04
Шлаймер Лукас 1 0.04
Шиндлер Кристофер 1 0.04
Борковски Деннис 0 0
Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 12 (2) 0.44
Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 0.15
Мершель Хайнц 3 0.11
Каде Юлиус 2 0.07
Шретер Моррис 1 0.04
Книппинг Тим 1 0.04
Влачодимос Панайотис 1 0.04
Май Себастиан 1 0.04
Лёв Крис 1 0.04
Диавуси Агиеманг 0 0
Штарк Янник 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 10 0
Доведан Никола 5 1
Гайс Йоханнес 4 0
Сёренсен Асгер 4 0
Нюрнбергер Фабиан 4 0
Шиндлер Кристофер 3 0
Матения Кристиан 3 0
Шаффлер Мануэль 1 1
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Думан Тайлан 2 0
Шлаймер Лукас 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Кёпке Паскаль 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Краусс Том 1 0
Фишер Килиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0
Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акото Михаэль 5 1
Золльбауэр Михаэль 6 0
Беккер Робин 4 1
Штарк Янник 5 0
Дафернер Кристоф 5 0
Лёв Крис 4 0
Каде Юлиус 2 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Хосинер Филипп 2 0
Боррьелло Брендон 2 0
Шретер Моррис 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Гиорбелидзе Гурам 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Майер Батиста 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
6
33%
2
20%
46-60
4
22%
4
40%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

16
20
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
19%
5
25%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
6
38%
7
35%
76-90

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
2
9%
0
0%
1-15
6
27%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
5
23%
5
31%
46-60
2
9%
6
38%
61-75
6
27%
1
6%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
4
29%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
1
7%
76-90

Забито

40
26
15 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
4
10%
2
8%
1-15
8
20%
2
8%
16-30
3
8%
4
15%
31-45
11
28%
7
27%
46-60
6
15%
10
38%
61-75
8
20%
1
4%
76-90

Пропущено

32
34
15 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
5
16%
9
26%
1-15
4
13%
6
18%
16-30
6
19%
5
15%
31-45
4
13%
3
9%
46-60
2
6%
3
9%
61-75
11
34%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0
Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7
Динамо Дрезден
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1
Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 27 15 6 6 53 - 37 51
2. Вердер Заявка 27 15 6 6 51 - 36 51
3. Дармштадт Заявка 27 14 6 7 53 - 34 48
4. Шальке 04 Заявка 27 14 5 8 54 - 33 47
5. Нюрнберг 1:1 Заявка 27 13 7 7 40 - 34 46
6. Гамбург Заявка 26 10 12 4 46 - 27 42
7. Хайденхайм Заявка 27 12 6 9 34 - 35 42
8. Падерборн 0:0 Заявка 27 9 11 7 46 - 37 38
9. Карлсруэ Заявка 27 9 10 8 46 - 40 37
10. Ганза Заявка 27 9 7 11 35 - 43 34
11. Ян 0:0 Заявка 27 9 7 11 43 - 39 34
12. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 27 9 7 11 36 - 45 34
13. Фортуна Заявка 27 8 8 11 33 - 34 32
14. Ганновер 96 Заявка 27 8 7 12 25 - 40 31
15. Зандхаузен Заявка 27 7 9 11 30 - 44 30
16. Динамо Дрезден 1:1 Заявка 27 7 7 13 26 - 36 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 26 4 7 15 24 - 51 19
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 27 3 6 18 22 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Шальке 04 Заявка 14 8 2 4 33 - 21 26
4. Вердер Заявка 13 7 4 2 23 - 12 25
5. Нюрнберг 1:1 Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
6. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
7. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
8. Карлсруэ Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
10. Ян 0:0 Заявка 14 5 4 5 27 - 22 19
11. Динамо Дрезден 1:1 Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
12. Фортуна Заявка 14 4 5 5 21 - 18 17
13. Ганновер 96 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн 0:0 Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 13 1 4 8 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 Заявка 13 7 5 1 27 - 15 26
2. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Нюрнберг 1:1 Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
5. Ганза Заявка 14 6 4 4 22 - 22 22
6. Шальке 04 Заявка 13 6 3 4 21 - 12 21
7. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
8. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
9. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Ян 0:0 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
16. Динамо Дрезден 1:1 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 14 2 2 10 13 - 30 8
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Дафернер Кристоф бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Нюрнбергер Фабиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Динамо Дрезден
1.83
3.80
4.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нюрнберг 1:1 Динамо Дрезден онлайн

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