Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Макс-Морлок-Стадион
1:0
12' ГолНюрнбергер Фабиан
1:1
42' ГолДафернер Кристоф
Ход матча
12'
42'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 5
-
55 Владение мячом, % 45
30
Каде
Юлиус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дрхал ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Guerino Capretti
История личных встреч
Нюрнберг
Динамо Дрезден
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуранов Эрик
|6
|0.22
|Доведан Никола
|5
|0.19
|Темпельман Лино
|4
|0.15
|Дели Матс Мёллер
|3
|0.11
|Кёпке Паскаль
|3
|0.11
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0.11
|Гайс Йоханнес
|3
|0.11
|Шаффлер Мануэль
|3
|0.11
|Краусс Том
|2
|0.07
|Думан Тайлан
|2
|0.07
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.07
|Хандверкер Тим
|1
|0.04
|Шлаймер Лукас
|1
|0.04
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.04
|Борковски Деннис
|0
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|12 (2)
|0.44
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4
|0.15
|Мершель Хайнц
|3
|0.11
|Каде Юлиус
|2
|0.07
|Шретер Моррис
|1
|0.04
|Книппинг Тим
|1
|0.04
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.04
|Май Себастиан
|1
|0.04
|Лёв Крис
|1
|0.04
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Штарк Янник
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|10
|0
|Доведан Никола
|5
|1
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Сёренсен Асгер
|4
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|4
|0
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Матения Кристиан
|3
|0
|Шаффлер Мануэль
|1
|1
|Валентини Энрико
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Думан Тайлан
|2
|0
|Шлаймер Лукас
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Кёпке Паскаль
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акото Михаэль
|5
|1
|Золльбауэр Михаэль
|6
|0
|Беккер Робин
|4
|1
|Штарк Янник
|5
|0
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|Лёв Крис
|4
|0
|Каде Юлиус
|2
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Шретер Моррис
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
2
11%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
6
33%
2
20%
46-60
4
22%
4
40%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Пропущено
16
20
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
3
19%
5
25%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
3
19%
3
15%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
3
15%
61-75
6
38%
7
35%
76-90
Забито
22
16
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
2
9%
0
0%
1-15
6
27%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
5
23%
5
31%
46-60
2
9%
6
38%
61-75
6
27%
1
6%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
4
29%
1-15
2
13%
4
29%
16-30
3
19%
2
14%
31-45
3
19%
3
21%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
1
7%
76-90
Забито
40
26
15 В 1-м тайме 8
25 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 10
4 Не забивали 9
4
10%
2
8%
1-15
8
20%
2
8%
16-30
3
8%
4
15%
31-45
11
28%
7
27%
46-60
6
15%
10
38%
61-75
8
20%
1
4%
76-90
Пропущено
32
34
15 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 19
5
16%
9
26%
1-15
4
13%
6
18%
16-30
6
19%
5
15%
31-45
4
13%
3
9%
46-60
2
6%
3
9%
61-75
11
34%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0
Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7
Динамо Дрезден
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1
Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|53 - 37
|51
|2.
|Вердер
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|51 - 36
|51
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|53 - 34
|48
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|54 - 33
|47
|5.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|27
|13
|7
|7
|40 - 34
|46
|6.
|Гамбург
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|46 - 27
|42
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|34 - 35
|42
|8.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|27
|9
|11
|7
|46 - 37
|38
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|46 - 40
|37
|10.
|Ганза
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|35 - 43
|34
|11.
|Ян
|0:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|43 - 39
|34
|12.
|Хольштайн Киль
|1:0 Заявка
|27
|9
|7
|11
|36 - 45
|34
|13.
|Фортуна
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 34
|32
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|25 - 40
|31
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|30 - 44
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|1:1 Заявка
|27
|7
|7
|13
|26 - 36
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 51
|19
|18.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|27
|3
|6
|18
|22 - 52
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 12
|28
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 21
|26
|4.
|Вердер
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 20
|21
|9.
|Хольштайн Киль
|1:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|10.
|Ян
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|27 - 22
|19
|11.
|Динамо Дрезден
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|12.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|18.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|27 - 15
|26
|2.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Нюрнберг
|1:1 Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|5.
|Ганза
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 22
|22
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 12
|21
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Ян
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|1:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|1:1 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|0:1 Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8