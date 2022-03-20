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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
1:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Ингольштадт
0'
1:0
38' Пенальти
Мюлинг Александер
44' Желтая карточка
Муслиу Визар
52'

Ход матча

38'
Мюлинг Александер
1:0
44'
 
Муслиу Визар

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Ингольштадт
1.70
4.15
5.07
Все Коэффициенты
21
Дене
Томас
3
Коменда
Марко
5
Тескер
Штефан
19
Лоренц
Симон
7
Арслан
Ахмет
25
Нойман
Фил
8
Мюлинг
Александер
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
20
Арп
Янн-Фите
17
Пихлер
Бенедикт
1
Ендруш
Роберт
22
Гебауэр
Кристиан
5
Антонич
Нико
16
Муслиу
Визар
3
Франке
Доминик
35
Бильбия
Филип
34
Рохль
Мерлин
6
Прайссингер
Рико
26
Пик
Флориан
30
Кутшке
Штефан
7
Эккерт
Айенса
Деннис
Хольштайн Киль
3-1-4-2
Ингольштадт
4-4-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Ингольштадт

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:5
Б2
0:0
Б3
1:0
Б3
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюлинг Александер 7 (4) 0.26
Пихлер Бенедикт 7 (1) 0.26
Бартельс Фин 4 0.15
Меес Джошуа 4 0.15
Порат Финн 3 0.11
Арп Янн-Фите 2 0.07
Скрибски Стивен 2 0.07
Корб Юлиан 2 0.07
Резе Фабиан 1 0.04
Стернер Йонас 1 0.04
Вридт Квази 1 0.04
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Зандер Филипп 0 0
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.19
Кая Фатих 3 (1) 0.11
Эккерт Айенса Деннис 2 0.07
Кутшке Штефан 2 0.07
Гаус Марсель 1 0.04
Рохль Мерлин 1 0.04
Антонич Нико 1 0.04
Пик Флориан 1 0.04
Сулеймани Вальмир 1 0.04
Гебауэр Кристиан 1 0.04
Келлер Томас 1 0.04
Франке Доминик 0 0
Маркс Ян-Хендрик 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 6 0
Нойман Фил 5 0
Холтби Льюис 4 0
Бартельс Фин 3 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Порат Финн 3 0
Арп Янн-Фите 3 0
Бенгер Марсель 3 0
Пихлер Бенедикт 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Вридт Квази 1 0
Дене Томас 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Валь Хауке 1 0
Резе Фабиан 1 0
Лоренц Симон 1 0
Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 7 0
Сарпей Ханс 4 1
Линсмайер Денис 5 0
Гаус Марсель 3 1
Кутшке Штефан 4 0
Франке Доминик 4 0
Келлер Томас 4 0
Рохль Мерлин 4 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Стоянович Деян 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Антонич Нико 2 0
Пик Флориан 2 0
Шмидт Патрик II 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Муслиу Визар 1 0
Курцвег Петер 1 0
Сулеймани Вальмир 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Бильбия Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
6%
1
8%
1-15
4
22%
1
8%
16-30
4
22%
3
23%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Пропущено

21
29
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 11
1
5%
2
7%
1-15
7
33%
3
10%
16-30
6
29%
7
24%
31-45
2
10%
6
21%
46-60
4
19%
8
28%
61-75
1
5%
3
10%
76-90

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 19
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
4
25%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
2
25%
76-90

Пропущено

25
23
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
6
24%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
1
4%
4
17%
46-60
7
28%
6
26%
61-75
7
28%
2
9%
76-90

Забито

34
21
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 6
6 Не забивали 11
3
9%
2
10%
1-15
6
18%
3
14%
16-30
5
15%
4
19%
31-45
5
15%
5
24%
46-60
5
15%
2
10%
61-75
10
29%
29%
5
24%
76-90

Пропущено

46
52
24 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 22
7
15%
6
12%
1-15
7
15%
6
12%
16-30
10
22%
11
21%
31-45
3
7%
10
19%
46-60
11
24%
14
27%
61-75
8
17%
5
10%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2
Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1
Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 27 15 6 6 53 - 37 51
2. Вердер Заявка 27 15 6 6 51 - 36 51
3. Дармштадт Заявка 27 14 6 7 53 - 34 48
4. Шальке 04 Заявка 27 14 5 8 54 - 33 47
5. Нюрнберг 1:1 Заявка 27 13 7 7 40 - 34 46
6. Гамбург Заявка 26 10 12 4 46 - 27 42
7. Хайденхайм Заявка 27 12 6 9 34 - 35 42
8. Падерборн 0:0 Заявка 27 9 11 7 46 - 37 38
9. Карлсруэ Заявка 27 9 10 8 46 - 40 37
10. Ганза Заявка 27 9 7 11 35 - 43 34
11. Ян 0:0 Заявка 27 9 7 11 43 - 39 34
12. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 27 9 7 11 36 - 45 34
13. Фортуна Заявка 27 8 8 11 33 - 34 32
14. Ганновер 96 Заявка 27 8 7 12 25 - 40 31
15. Зандхаузен Заявка 27 7 9 11 30 - 44 30
16. Динамо Дрезден 1:1 Заявка 27 7 7 13 26 - 36 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 26 4 7 15 24 - 51 19
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 27 3 6 18 22 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Шальке 04 Заявка 14 8 2 4 33 - 21 26
4. Вердер Заявка 13 7 4 2 23 - 12 25
5. Нюрнберг 1:1 Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
6. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
7. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
8. Карлсруэ Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
10. Ян 0:0 Заявка 14 5 4 5 27 - 22 19
11. Динамо Дрезден 1:1 Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
12. Фортуна Заявка 14 4 5 5 21 - 18 17
13. Ганновер 96 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн 0:0 Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 13 1 4 8 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 Заявка 13 7 5 1 27 - 15 26
2. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Нюрнберг 1:1 Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
5. Ганза Заявка 14 6 4 4 22 - 22 22
6. Шальке 04 Заявка 13 6 3 4 21 - 12 21
7. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
8. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
9. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Ян 0:0 Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль 1:0 Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
16. Динамо Дрезден 1:1 Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт 0:1 Заявка 14 2 2 10 13 - 30 8
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Муслиу Визар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Мюлинг Александер из команды Хольштайн Киль забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Ингольштадт
1.70
4.15
5.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хольштайн Киль 1:0 Ингольштадт онлайн

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