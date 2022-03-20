  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хольштайн Киль
1:0
Конец матча

Стадион:
Ингольштадт
0'
1:0
38' Пенальти
Мюлинг Александер
44' Желтая карточка
Муслиу Визар
54' Желтая карточка
Прайссингер Рико
68' Желтая карточка
Рохль Мерлин
86' Желтая карточка
Франке Доминик
90' Желтая карточка
Антонич Нико
90' Желтая карточка
Арп Янн-Фите
90'+6

Ход матча

38'
Мюлинг Александер
1:0
44'
 
Муслиу Визар
54'
 
Прайссингер Рико
62'
 
Гаус Марсель
Пик Флориан
68'
 
Рохль Мерлин
69'
 
Сулеймани Вальмир
Прайссингер Рико
71'
Эррас Патрик
Холтби Льюис
 
81'
 
Шмидт Патрик
Бильбия Филип
82'
Игнёвски Александр
Коменда Марко
 
86'
 
Франке Доминик
90'
Вридт Квази
Пихлер Бенедикт
 
90'
 
Антонич Нико
90'
Арп Янн-Фите
 

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 13
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 18
  • 53 Владение мячом, % 47
21
Дене
Томас
3
Коменда
Марко
5
Тескер
Штефан
19
Лоренц
Симон
7
Арслан
Ахмет
25
Нойман
Фил
8
Мюлинг
Александер
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
20
Арп
Янн-Фите
17
Пихлер
Бенедикт
1
Ендруш
Роберт
22
Гебауэр
Кристиан
5
Антонич
Нико
16
Муслиу
Визар
3
Франке
Доминик
35
Бильбия
Филип
34
Рохль
Мерлин
6
Прайссингер
Рико
26
Пик
Флориан
30
Кутшке
Штефан
7
Эккерт
Айенса
Деннис
Хольштайн Киль
3-1-4-2
Ингольштадт
4-4-2

История личных встреч

Хольштайн Киль
Ингольштадт

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:5
Б2
0:0
Б3
1:0
Б3
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюлинг Александер 7 (4) 0.26
Пихлер Бенедикт 7 (1) 0.26
Бартельс Фин 4 0.15
Меес Джошуа 4 0.15
Порат Финн 3 0.11
Арп Янн-Фите 2 0.07
Скрибски Стивен 2 0.07
Корб Юлиан 2 0.07
Резе Фабиан 1 0.04
Стернер Йонас 1 0.04
Вридт Квази 1 0.04
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Зандер Филипп 0 0
Ингольштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.19
Кая Фатих 3 (1) 0.11
Эккерт Айенса Деннис 2 0.07
Кутшке Штефан 2 0.07
Гаус Марсель 1 0.04
Рохль Мерлин 1 0.04
Антонич Нико 1 0.04
Пик Флориан 1 0.04
Сулеймани Вальмир 1 0.04
Гебауэр Кристиан 1 0.04
Келлер Томас 1 0.04
Франке Доминик 0 0
Маркс Ян-Хендрик 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 6 0
Нойман Фил 5 0
Холтби Льюис 4 0
Арп Янн-Фите 4 0
Бартельс Фин 3 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Порат Финн 3 0
Бенгер Марсель 3 0
Пихлер Бенедикт 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Вридт Квази 1 0
Дене Томас 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Валь Хауке 1 0
Резе Фабиан 1 0
Лоренц Симон 1 0
Ингольштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 8 0
Сарпей Ханс 4 1
Линсмайер Денис 5 0
Франке Доминик 5 0
Рохль Мерлин 5 0
Гаус Марсель 3 1
Кутшке Штефан 4 0
Келлер Томас 4 0
Антонич Нико 3 0
Эккерт Айенса Деннис 3 0
Байстер Максимилиан 2 0
Стоянович Деян 2 0
Рёзелер Нильс 2 0
Пик Флориан 2 0
Шмидт Патрик II 2 0
Хоукинс Джален 2 0
Муслиу Визар 1 0
Курцвег Петер 1 0
Сулеймани Вальмир 1 0
Кая Фатих 1 0
Бурджеллаб Нассим 1 0
Бильбия Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
13
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
1
5%
1
8%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
5
26%
3
23%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Пропущено

21
30
14 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
1
5%
2
7%
1-15
7
33%
3
10%
16-30
6
29%
8
27%
31-45
2
10%
6
20%
46-60
4
19%
8
27%
61-75
1
5%
3
10%
76-90

Забито

16
8
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
4
25%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
2
25%
76-90

Пропущено

25
23
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
6
24%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
1
4%
4
17%
46-60
7
28%
6
26%
61-75
7
28%
2
9%
76-90

Забито

35
21
15 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
6 Не забивали 12
3
9%
2
10%
1-15
6
17%
3
14%
16-30
6
17%
4
19%
31-45
5
14%
5
24%
46-60
5
14%
2
10%
61-75
10
29%
5
24%
76-90

Пропущено

46
53
24 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 23
7
15%
6
11%
1-15
7
15%
6
11%
16-30
10
22%
12
23%
31-45
3
7%
10
19%
46-60
11
24%
14
26%
61-75
8
17%
5
9%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2
Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1
Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 27 15 6 6 53 - 37 51
2. Вердер Заявка 27 15 6 6 51 - 36 51
3. Дармштадт Заявка 27 14 6 7 53 - 34 48
4. Шальке 04 Заявка 27 14 5 8 54 - 33 47
5. Нюрнберг Заявка 27 13 7 7 40 - 34 46
6. Гамбург Заявка 26 10 12 4 46 - 27 42
7. Хайденхайм Заявка 27 12 6 9 34 - 35 42
8. Падерборн Заявка 27 9 10 8 46 - 38 37
9. Карлсруэ Заявка 27 9 10 8 46 - 40 37
10. Ян Заявка 27 10 6 11 44 - 39 36
11. Ганза Заявка 27 9 7 11 35 - 43 34
12. Хольштайн Киль Заявка 27 9 7 11 36 - 45 34
13. Фортуна Заявка 27 8 8 11 33 - 34 32
14. Ганновер 96 Заявка 27 8 7 12 25 - 40 31
15. Зандхаузен Заявка 27 7 9 11 30 - 44 30
16. Динамо Дрезден Заявка 27 7 7 13 26 - 36 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 26 4 7 15 24 - 51 19
18. Ингольштадт Заявка 27 3 6 18 22 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Шальке 04 Заявка 14 8 2 4 33 - 21 26
4. Вердер Заявка 13 7 4 2 23 - 12 25
5. Нюрнберг Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
6. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
7. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
8. Карлсруэ Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Ян Заявка 14 6 3 5 28 - 22 21
10. Хольштайн Киль Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
11. Динамо Дрезден Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
12. Фортуна Заявка 14 4 5 5 21 - 18 17
13. Ганновер 96 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
18. Ингольштадт Заявка 13 1 4 8 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
2. Падерборн Заявка 13 7 4 2 27 - 16 25
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Нюрнберг Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
5. Ганза Заявка 14 6 4 4 22 - 22 22
6. Шальке 04 Заявка 13 6 3 4 21 - 12 21
7. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
8. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
9. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Ян Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
16. Динамо Дрезден Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 14 2 2 10 13 - 30 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Муслиу Визар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Мюлинг Александер из команды Хольштайн Киль забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хольштайн Киль 1:0 Ингольштадт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 