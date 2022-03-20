Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Holstein Stadion
1:0
38' ПенальтиМюлинг Александер
44' Желтая карточкаМуслиу Визар
54' Желтая карточкаПрайссингер Рико
68' Желтая карточкаРохль Мерлин
86' Желтая карточкаФранке Доминик
90' Желтая карточкаАнтонич Нико
90' Желтая карточкаАрп Янн-Фите
Ход матча
38'
44'
54'
68'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 13
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 18
-
53 Владение мячом, % 47
21
Дене
Томас
19
Лоренц
Симон
25
Нойман
Фил
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
20
Арп
Янн-Фите
16
Муслиу
Визар
34
Рохль
Мерлин
26
Пик
Флориан
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Полузащитник
-
25 Нойман ФилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
35 Lucas Wolf
-
38 Nico Carrera
-
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пик ФлорианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гаус МарсельПолузащитник
- Нападающий
-
32 Шмидт ПатрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
История личных встреч
Хольштайн Киль
Ингольштадт
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюлинг Александер
|7 (4)
|0.26
|Пихлер Бенедикт
|7 (1)
|0.26
|Бартельс Фин
|4
|0.15
|Меес Джошуа
|4
|0.15
|Порат Финн
|3
|0.11
|Арп Янн-Фите
|2
|0.07
|Скрибски Стивен
|2
|0.07
|Корб Юлиан
|2
|0.07
|Резе Фабиан
|1
|0.04
|Стернер Йонас
|1
|0.04
|Вридт Квази
|1
|0.04
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.19
|Кая Фатих
|3 (1)
|0.11
|Эккерт Айенса Деннис
|2
|0.07
|Кутшке Штефан
|2
|0.07
|Гаус Марсель
|1
|0.04
|Рохль Мерлин
|1
|0.04
|Антонич Нико
|1
|0.04
|Пик Флориан
|1
|0.04
|Сулеймани Вальмир
|1
|0.04
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.04
|Келлер Томас
|1
|0.04
|Франке Доминик
|0
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|6
|0
|Нойман Фил
|5
|0
|Холтби Льюис
|4
|0
|Арп Янн-Фите
|4
|0
|Бартельс Фин
|3
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Порат Финн
|3
|0
|Бенгер Марсель
|3
|0
|Пихлер Бенедикт
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Дене Томас
|1
|0
|Арслан Ахмет
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
Ингольштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|8
|0
|Сарпей Ханс
|4
|1
|Линсмайер Денис
|5
|0
|Франке Доминик
|5
|0
|Рохль Мерлин
|5
|0
|Гаус Марсель
|3
|1
|Кутшке Штефан
|4
|0
|Келлер Томас
|4
|0
|Антонич Нико
|3
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|3
|0
|Байстер Максимилиан
|2
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Рёзелер Нильс
|2
|0
|Пик Флориан
|2
|0
|Шмидт Патрик II
|2
|0
|Хоукинс Джален
|2
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Курцвег Петер
|1
|0
|Сулеймани Вальмир
|1
|0
|Кая Фатих
|1
|0
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
|Бильбия Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
13
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
1
5%
1
8%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
5
26%
3
23%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
3
16%
2
15%
61-75
5
26%
3
23%
76-90
Пропущено
21
30
14 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 12
1
5%
2
7%
1-15
7
33%
3
10%
16-30
6
29%
8
27%
31-45
2
10%
6
20%
46-60
4
19%
8
27%
61-75
1
5%
3
10%
76-90
Забито
16
8
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
16 Не забивали 20
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
4
25%
2
25%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
2
25%
76-90
Пропущено
25
23
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
6
24%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
16%
4
17%
31-45
1
4%
4
17%
46-60
7
28%
6
26%
61-75
7
28%
2
9%
76-90
Забито
35
21
15 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
6 Не забивали 12
3
9%
2
10%
1-15
6
17%
3
14%
16-30
6
17%
4
19%
31-45
5
14%
5
24%
46-60
5
14%
2
10%
61-75
10
29%
5
24%
76-90
Пропущено
46
53
24 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 23
7
15%
6
11%
1-15
7
15%
6
11%
16-30
10
22%
12
23%
31-45
3
7%
10
19%
46-60
11
24%
14
26%
61-75
8
17%
5
9%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2
Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2
Ингольштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Вердер - Ингольштадт 1:1
Ингольштадт - Зандхаузен 0:0 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганза - Ингольштадт 1:1 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Ингольштадт - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Ингольштадт - Ян 0:3 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Ингольштадт 1:0 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:7 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|53 - 37
|51
|2.
|Вердер
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|51 - 36
|51
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|53 - 34
|48
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|54 - 33
|47
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|40 - 34
|46
|6.
|Гамбург
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|46 - 27
|42
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|34 - 35
|42
|8.
|Падерборн
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|46 - 38
|37
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|46 - 40
|37
|10.
|Ян
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|44 - 39
|36
|11.
|Ганза
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|35 - 43
|34
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|36 - 45
|34
|13.
|Фортуна
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 34
|32
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|25 - 40
|31
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|30 - 44
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|26 - 36
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 51
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|22 - 52
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 12
|28
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 21
|26
|4.
|Вердер
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|6.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|7.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 20
|21
|9.
|Ян
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|12.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 16
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|5.
|Ганза
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 22
|22
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 12
|21
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Ян
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8