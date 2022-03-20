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  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Фейеноорд
0' 5'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 116
Аякс 88.8% (103)
X 9.5% (11)
Фейеноорд 1.7% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Фейеноорд
1.51
5.25
6.72
Все Коэффициенты
Новости
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
2
Тимбер
Юррьен
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
21
Марсиано
Офир
3
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
28
Тоорнстра
Йенс
14
Нелсон
Райс
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
33
Дессерс
Сириль
Аякс
4-2-3-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
Фейеноорд

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

33 матча

66.7%
24.2%
9.1%
22 победы 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

54.5%
33.3%
12.2%
18 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.5%
30.3%
18.2%
17 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:2
Э
0:3
Э
1:0
Э
4:0
К
0:3
Э
6:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
К
1:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:2
К
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
К
1:4
К
2:0
Э
1:1
Э
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 19 (1) 0.7
Тадич Душан 9 (2) 0.33
Антони 7 0.26
Бергёйс Стивен 6 0.22
Мазрауи Нуссер 5 0.19
Классен Дэви 5 0.19
Нерес Давид 3 0.11
Тимбер Юррьен 3 0.11
Броббей Брайан 3 0.11
Гравенберх Райан 2 0.07
Альварес Эдсон 2 0.07
Перейра Данило II 2 0.07
Мартинес Лисандро 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Дарами Мохаммед 1 0.04
Тальяфико Николас 1 0.04
Тейлор Кеннет 1 0.04
Ренсх Девайн 1 0.04
Кудус Мохаммед 1 0.04
Шуурс Перр 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 13 0.48
Линссен Брайан 11 0.41
Синистерра Луис 9 0.33
Кекчю Оркун 6 (2) 0.22
Дессерс Сириль 6 0.22
Джаханбакш Алиреза 4 0.15
Тоорнстра Йенс 3 0.11
Сенеси Маркос 2 0.07
Эурснес Фредрик 1 0.04
Маласиа Тирелл 1 0.04
Хендрикс Йоррит 1 0.04
Гертрейда Лютсхарел 1 0.04
Баннис Науфаль 1 0.04
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алле Себастьян 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Мартинес Лисандро 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Антони 3 0
Тадич Душан 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Классен Дэви 1 0
Нерес Давид 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Сенеси Маркос 4 0
Маласиа Тирелл 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

46
27
22 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
5
11%
0
0%
1-15
9
20%
4
15%
16-30
8
17%
7
26%
31-45
5
11%
6
22%
46-60
7
15%
3
11%
61-75
12
26%
7
26%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
50%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

27
33
14 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
3
11%
7
21%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
6
22%
6
18%
31-45
2
7%
6
18%
46-60
6
22%
4
12%
61-75
5
19%
7
21%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

73
60
36 В 1-м тайме 27
37 Во 2-м тайме 33
20 Забивали первыми 16
3 Не забивали 2
8
11%
7
12%
1-15
14
19%
7
12%
16-30
14
19%
13
22%
31-45
7
10%
12
20%
46-60
13
18%
7
12%
61-75
17
23%
14
23%
76-90

Пропущено

15
23
4 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
6
26%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
6
40%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
33%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 27 20 4 3 77 - 11 64
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 0:0 27 17 5 5 59 - 24 56
4. Твенте 27 16 6 5 41 - 30 54
5. АЗ Алкмаар 26 16 3 7 50 - 30 51
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 40 41
7. Утрехт 27 11 7 9 44 - 36 40
8. Гронинген 27 9 9 9 35 - 37 36
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 14 10 2 2 49 - 5 32
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 0:0 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 13 8 4 1 19 - 8 28
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
10. Витесс 12 5 2 5 15 - 24 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
14. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
15. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
16. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 0:0 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 0:0 14 8 3 3 27 - 12 27
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
10. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
11. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    7'
    Маласиа на фланге снёс Антони.
  • 6'
    Эурснес справа навесил к дальней штанге, где Синистерра в падении головой пробил рядом со стойкой.
  • Угловой
    5'
    Гости исполнили угловой удар. От ворот мяч выбил Марзауи.
  • 4'
    Удар Дессерса слева из пределов штрафной площади заблокировал Мартинес.
  • Фол, нарушение
    3'
    Антони на правом фланге атаки нарушил правила в борьбе с Маласиа.
  • 2'
    "Аякс" играет в бело-красной форме, "Фейеноорд" - в зелёной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Йохан Кройф Арене"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аякс 0:0 Фейеноорд онлайн

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Прогнозы на матч Аякс 0:0 Фейеноорд

Исход игры
Аякс
88.8% (103)
Ничья
9.5% (11)
Фейеноорд
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
75.22% (85)
Меньше
24.78% (28)
Обе команды забьют
Да
80.53% (91)
Нет
19.47% (22)
Популярный счёт
2:1 Аякс
49.1% (57)
3:1 Аякс
12.9% (15)
2:0 Аякс
12.1% (14)
1:1 Ничья
6.9% (8)
1:0 Аякс
5.2% (6)
3:2 Аякс
4.3% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
4:2 Аякс
1.7% (2)
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