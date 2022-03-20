Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
14
Нелсон
Райс
26
Тиль
Гус
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен ТейсВратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аякс
Фейеноорд
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
33 матча
66.7%
24.2%
9.1%
22 победы 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
54.5%
33.3%
12.2%
18 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
51.5%
30.3%
18.2%
17 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|19 (1)
|0.7
|Тадич Душан
|9 (2)
|0.33
|Антони
|7
|0.26
|Бергёйс Стивен
|6
|0.22
|Мазрауи Нуссер
|5
|0.19
|Классен Дэви
|5
|0.19
|Нерес Давид
|3
|0.11
|Тимбер Юррьен
|3
|0.11
|Броббей Брайан
|3
|0.11
|Гравенберх Райан
|2
|0.07
|Альварес Эдсон
|2
|0.07
|Перейра Данило II
|2
|0.07
|Мартинес Лисандро
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Дарами Мохаммед
|1
|0.04
|Тальяфико Николас
|1
|0.04
|Тейлор Кеннет
|1
|0.04
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|Кудус Мохаммед
|1
|0.04
|Шуурс Перр
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиль Гус
|13
|0.48
|Линссен Брайан
|11
|0.41
|Синистерра Луис
|9
|0.33
|Кекчю Оркун
|6 (2)
|0.22
|Дессерс Сириль
|6
|0.22
|Джаханбакш Алиреза
|4
|0.15
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.11
|Сенеси Маркос
|2
|0.07
|Эурснес Фредрик
|1
|0.04
|Маласиа Тирелл
|1
|0.04
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.04
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.04
|Баннис Науфаль
|1
|0.04
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алле Себастьян
|4
|0
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Мартинес Лисандро
|4
|0
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Кекчю Оркун
|5
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Маласиа Тирелл
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|Линссен Брайан
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
46
27
22 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
5
11%
0
0%
1-15
9
20%
4
15%
16-30
8
17%
7
26%
31-45
5
11%
6
22%
46-60
7
15%
3
11%
61-75
12
26%
7
26%
76-90
Пропущено
8
12
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
50%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
27
33
14 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
3
11%
7
21%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
6
22%
6
18%
31-45
2
7%
6
18%
46-60
6
22%
4
12%
61-75
5
19%
7
21%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Забито
73
60
36 В 1-м тайме 27
37 Во 2-м тайме 33
20 Забивали первыми 16
3 Не забивали 2
8
11%
7
12%
1-15
14
19%
7
12%
16-30
14
19%
13
22%
31-45
7
10%
12
20%
46-60
13
18%
7
12%
61-75
17
23%
14
23%
76-90
Пропущено
15
23
4 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
6
26%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
6
40%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
33%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|27
|20
|4
|3
|77 - 11
|64
|2.
|ПСВ
|26
|20
|1
|5
|63 - 31
|61
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|27
|17
|5
|5
|59 - 24
|56
|4.
|Твенте
|27
|16
|6
|5
|41 - 30
|54
|5.
|АЗ Алкмаар
|26
|16
|3
|7
|50 - 30
|51
|6.
|Витесс
|25
|12
|5
|8
|32 - 40
|41
|7.
|Утрехт
|27
|11
|7
|9
|44 - 36
|40
|8.
|Гронинген
|27
|9
|9
|9
|35 - 37
|36
|9.
|Камбюр
|27
|10
|3
|14
|43 - 58
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|27
|8
|8
|11
|33 - 43
|32
|11.
|Херенвен
|27
|8
|6
|13
|24 - 36
|30
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|8
|6
|13
|30 - 43
|30
|13.
|Хераклес
|27
|7
|6
|14
|27 - 37
|27
|14.
|Ваалвейк
|26
|5
|9
|12
|28 - 42
|24
|15.
|Фортуна Ситтард
|25
|6
|4
|15
|26 - 53
|22
|16.
|Виллем II
|26
|6
|4
|16
|21 - 44
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|25
|4
|9
|12
|21 - 37
|21
|18.
|ПЕК Зволле
|27
|5
|5
|17
|20 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|14
|10
|2
|2
|49 - 5
|32
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Твенте
|13
|8
|4
|1
|19 - 8
|28
|6.
|Утрехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 17
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|1
|7
|20 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|10.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 24
|17
|11.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|12.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|13.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|14.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|15.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|16.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|0:0
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|13
|10
|1
|2
|28 - 13
|31
|3.
|Фейеноорд
|0:0
|14
|8
|3
|3
|27 - 12
|27
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|10.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|11.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|13.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|13
|0
|2
|11
|8 - 24
|2
Прогнозы на матч Аякс 0:0 Фейеноорд
Исход игры
Аякс
88.8% (103)
Ничья
9.5% (11)
Фейеноорд
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
75.22% (85)
Меньше
24.78% (28)
Обе команды забьют
Да
80.53% (91)
Нет
19.47% (22)
Популярный счёт
2:1 Аякс
49.1% (57)
3:1 Аякс
12.9% (15)
2:0 Аякс
12.1% (14)
1:1 Ничья
6.9% (8)
1:0 Аякс
5.2% (6)
3:2 Аякс
4.3% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
4:2 Аякс
1.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!