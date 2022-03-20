За воротами "Аякса" произошёл небольшой пожар. Среагировали на тушение с небольшой задержкой. Матч начался позже намеченного времени.

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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча двадцать седьмого тура Нидерландской Эредивизие, в котором сыграют «Аякс» и «Фейеноорд». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.