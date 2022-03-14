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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
 
Позже

Стадион:
Фейеноорд
Прогнозы 41
Аякс 87.8% (36)
X 12.2% (5)
Фейеноорд 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Фейеноорд
1.50
5.70
7.00
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Новости

История личных встреч

Аякс
Фейеноорд

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.8%
25%
4.2%
17 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

33 матча

66.7%
24.2%
9.1%
22 победы 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

54.5%
33.3%
12.2%
18 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.5%
30.3%
18.2%
17 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:2
Э
0:3
Э
1:0
Э
4:0
К
0:3
Э
6:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
К
1:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:2
К
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
К
1:4
К
2:0
Э
1:1
Э
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 19 (1) 0.73
Тадич Душан 9 (2) 0.35
Антони 7 0.27
Бергёйс Стивен 6 0.23
Мазрауи Нуссер 5 0.19
Классен Дэви 5 0.19
Нерес Давид 3 0.12
Тимбер Юррьен 3 0.12
Броббей Брайан 3 0.12
Гравенберх Райан 2 0.08
Альварес Эдсон 2 0.08
Перейра Данило II 2 0.08
Мартинес Лисандро 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Дарами Мохаммед 1 0.04
Тальяфико Николас 1 0.04
Тейлор Кеннет 1 0.04
Ренсх Девайн 1 0.04
Кудус Мохаммед 1 0.04
Шуурс Перр 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиль Гус 13 0.5
Линссен Брайан 11 0.42
Синистерра Луис 9 0.35
Кекчю Оркун 6 (2) 0.23
Дессерс Сириль 6 0.23
Джаханбакш Алиреза 4 0.15
Тоорнстра Йенс 3 0.12
Сенеси Маркос 2 0.08
Эурснес Фредрик 1 0.04
Маласиа Тирелл 1 0.04
Хендрикс Йоррит 1 0.04
Гертрейда Лютсхарел 1 0.04
Баннис Науфаль 1 0.04
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алле Себастьян 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Мартинес Лисандро 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Антони 3 0
Тадич Душан 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Классен Дэви 1 0
Нерес Давид 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 5 0
Кекчю Оркун 5 0
Сенеси Маркос 4 0
Маласиа Тирелл 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Джаханбакш Алиреза 2 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Гертрейда Лютсхарел 2 0
Слот Арне 1 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

46
27
22 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
5
11%
0
0%
1-15
9
20%
4
15%
16-30
8
17%
7
26%
31-45
5
11%
6
22%
46-60
7
15%
3
11%
61-75
12
26%
7
26%
76-90

Пропущено

8
12
1 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
50%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

27
33
14 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
3
11%
7
21%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
6
22%
6
18%
31-45
2
7%
6
18%
46-60
6
22%
4
12%
61-75
5
19%
7
21%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
4
36%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

73
60
36 В 1-м тайме 27
37 Во 2-м тайме 33
20 Забивали первыми 16
3 Не забивали 2
8
11%
7
12%
1-15
14
19%
7
12%
16-30
14
19%
13
22%
31-45
7
10%
12
20%
46-60
13
18%
7
12%
61-75
17
23%
14
23%
76-90

Пропущено

15
23
4 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
6
26%
16-30
2
13%
6
26%
31-45
6
40%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
33%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Аякс - Бенфика 0:1 Камбюр - Аякс 2:3 Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2
Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фейеноорд - Партизан 3:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:2 Партизан - Фейеноорд 2:5 Фейеноорд - Гронинген 1:1
АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Спарта Роттердам 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:4 Фейеноорд - Витесс 0:1 Херенвен - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 26 20 1 5 63 - 31 61
3. Фейеноорд 26 17 4 5 59 - 24 55
4. Твенте 26 15 6 5 40 - 30 51
5. АЗ Алкмаар 26 16 3 7 50 - 30 51
6. Витесс 25 12 5 8 32 - 39 41
7. Утрехт 26 11 7 8 43 - 33 40
8. Гронинген 26 8 9 9 32 - 36 33
9. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
10. НЕК Неймеген 26 8 7 11 33 - 43 31
11. Херенвен 26 7 6 13 22 - 36 27
12. Гоу Эхед Иглс 26 7 6 13 27 - 43 27
13. Хераклес 26 7 6 13 27 - 35 27
14. Ваалвейк 26 5 9 12 28 - 42 24
15. Фортуна Ситтард 25 6 4 15 26 - 53 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 24 4 8 12 20 - 37 20
18. ПЕК Зволле 26 5 5 16 20 - 41 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 13 7 4 2 27 - 14 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
9. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
10. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
11. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
14. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
15. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
16. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 13 8 2 3 27 - 12 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
10. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аякс - Фейеноорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 3 часа 34 минуты.

    Главный судья: Маккили Дэнни

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Аякс 87.8% (36)
    X 12.2% (5)
    Фейеноорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аякс
    Ничья
    Фейеноорд
    1.50
    5.70
    7.00
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    Где смотреть матч Аякс - Фейеноорд онлайн

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    Прогнозы на матч Аякс - Фейеноорд

    Исход игры
    Аякс
    87.8% (36)
    Ничья
    12.2% (5)
    Фейеноорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    78.05% (32)
    Нет
    21.95% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Аякс
    51.2% (21)
    2:0 Аякс
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    12.2% (5)
    3:1 Аякс
    7.3% (3)
    1:0 Аякс
    7.3% (3)
    3:2 Аякс
    7.3% (3)
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