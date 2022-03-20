Получил удар по ногам сейчас Нкунку. Крайне недоволен игрок "Лейпцига", что судья не наказывает его обидчика карточкой желтого цвета.

Анхелиньо в итоге выполнил подачу в штрафную соперника. Пытались партнеры по команде добавить снаряд в ворота, но сделать это им не удалось.

Снова "Лейпциг" оказался со снарядом. Следует потеря и быстрый перевод на Борре, который с правого края пробивает прямо в защитника.

Из офсайда забивает сейчас Нкунку. После передачи с левого края от Анхелиньо на дальней штанге мяч получил Кристофер, который качнул на замахе вратаря, после чего отправил снаряд в сетку. Из офсайда!

И все! Звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло пока не открыт! 0:0.

39' МОМЕНТИЩЕ! Мощный удар фактически с линии штрафной нанес Лаймер. Мяч попал в перекладину и вылетел в поле. Был реальный шанс у него отличиться!

37' Идет в нашей встрече дело к перерыву. Отбивается в эти минуты "Лейпциг". Команда "быков" ждет свой шанс в это противостоянии.

36' Н'Дика за фол в центре поля наказан рефери карточкой желтого цвета. Грубовато, но вполне надежно сыгранно.

35' Успел сейчас Анхелиньо сыграть на подстраховке. Передачу с левого фланга низом он отправляет за пределы футбольного поля. На угловой.

33' Линнстрем снова долго возился с мячом перед штрафной соперника Решился он на удар в тот момент, когда против него в отборе уверенно сыграл защитник.

32' Вышел к кромке поля Тедеско, чтобы что-то высказать главному арбитру встречи. Пока не ясны претензии специалиста, и к какому эпизоду они обращены.

31' Роде рискованно пошел сейчас в отбор и снес соперника на газон. Симакан в данном случае получил повреждение.

29' Ольмо попытался пробить по воротам соперника с дальней дистанции, но слишком сильный и неточный выстрел он нанес. Сфера полетела в сторону трибун!

28' Отличная поддержка сегодня есть у "быков", стоит этот факт признать. Фанаты гонят вперед "Лейпциг", но открыть счет в матче пока не удается.

27' Анхелиньо в атаке нарушил правила против соперника. По ногам игрок обороны "Лейпцига" получил. Без карточки желтого цвета дело обошлось.

25' Ольмо теперь пробивал с линии штрафной по воротам "Айнтрахта", но с близкого расстояния умудрился Дани направить мяч выше ворот!

24' Заброс сейчас пошел в сторону Андре Силвы, которому добраться до снаряда у ворот соперника не удалось. Защитники внимательно играют против него и сферу выбивают.

23' Еще одна передача от Нкунку к воротам соперника. Спокойно на выходе играет голкипер "Айнтрахта", который уверенно в прыжке забирает снаряд в перчатки.

22' Опасно сейчас сфолил в атаке Нкунку. Рефери не мог не отреагировать на этот эпизод. Фол он в данном случае определяет.

20' Лаймер за "накладку" в центре поля получает от рефери карточку желтого цвета тем временем. Заслуженное наказание от арбитра.

19' Силва не смог обыграть один в один кого-то из защитников соперника. В итоге снаряд достается игрокам "Айнтрахта", выбившим сферу в центр поля.

18' Андре Силва попадает в положение "вне игры" тем временем на половине поля соперника. На левой бровке он слишком рано забежал под передачу от партнера.

16' К слову, "Лейпциг" получил себе в соперники "Аталанту" Гасперини, а "Айнтрахт" сыграл против "Барселоны" Хави. Будет очень интересно за этими играми посмотреть.

15' 15 мину отыграли соперники в первом тайме. Совсем скоро оба коллектива будут играть в 1/4 финала Лиги Европы. И "Лейпциг", и "Айнтрахт" пробились в столь позднюю стадию.

14' Как-то тяжело начинают эту встречу "быки". Приходится хозяевам много времени играть в обороне. К матчу оказался готов "Айнтрахт", и это факт.

12' Вот это да! Линнстрем получил мяч сейчас на чужой половине поля. Впору было самому ему решать эпизод в пользу своей команды, однако он отдал сферу на Борре, но в центре штрафной отработали уже защитники "Лейпцига".

11' Борре в ответной атаке "орлов" разгонял атаку своей команды по правой бровке. Последовала подача с правого края на дальнюю штангу, где оказался расторопным Гулачи.

10' Неудачно разыграли тем временем угловой у ворот соперника игроки "Лейпцига". Мяч в свои перчатки сумел забрать голкипер "Айнтрахта".

9' МОМЕНТ! Нкунку! Получил он сферу на левом краю штрафной, двинулся вперед и нанес выстрел в дальнюю правую "девятку". Снаряд полетел выше цели, но только по причине рикошета!

8' Пока "быкам" не удалось у ворот соперника придумать чего интересного. Вполне неплохо "орлы" смотрятся в обороне. Отбиваются они здорово.

6' Тяжко пока в атаке проявлять себя игрокам "Лейпцига". Соперник плотно играет против "быков" и не позволяет ему обострять ситуацию у ворот.

5' Перекатывает снаряд в районе центрального круга "Лейпциг", но до ударов по воротам дело пока не доводит. Мало у "быков" шансов проявить себя.

3' Все, рассеялась дымка, хотя отдельные участки поля все также кажутся туманными. Но играть нужно командам. Так и весь первый тайм могут простоять.

2' Затянула тут же поле дымка от петард. Играть пока нельзя командам. Видимость очень плохая. Задымленность высокая.