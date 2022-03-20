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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
0:0
Перерыв

Стадион:
Айнтрахт Фр
0'
19' Желтая карточка
Лаймер Конрад
35' Желтая карточка
Н'Дика Эван

Ход матча

19'
Лаймер Конрад
 
35'
 
Н'Дика Эван

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 117
РБ Лейпциг 89.7% (105)
X 6.8% (8)
Айнтрахт Фр 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Айнтрахт Фр
1.40
5.55
8.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
27
Лаймер
Конрад
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
33
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
17
Роде
Себастьян
6
Якич
Кристиян
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
РБ Лейпциг
3-4-1-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
К
3:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 15 (1) 0.56
Андре Силва 10 (3) 0.37
Форсберг Эмиль 5 (3) 0.19
Поульсен Юссуф 5 0.19
Собослаи Доминик 4 0.15
Хенрихс Бенджамин 3 0.11
Айдара Амаду 3 0.11
Анхелиньо Хосе 2 0.07
Ольмо Дани 2 0.07
Лаймер Конрад 2 0.07
Гвардиол Йошко 2 0.07
Орбан Вилли 1 0.04
Мукиэле Норди 1 0.04
Симакан Мохамед 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 7 0.26
Линнстрем Йеспер 5 0.19
Костич Филип 3 0.11
Н'Дика Эван 3 0.11
Камада Даити 3 0.11
Тута 3 0.11
Соу Джибриль 2 0.07
Хёуге Йенс 2 0.07
Хрустиц Айдин 2 0.07
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.07
Роде Себастьян 1 0.04
Хинтереггер Мартин 1 0.04
Ламмерс Сэм 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Кнауфф Ансгар 1 0.04
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 5 0
Симакан Мохамед 4 0
Кампль Кевин 3 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Ольмо Дани 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 5 0
Соу Джибриль 5 0
Якич Кристиян 5 0
Тута 3 1
Хинтереггер Мартин 4 0
Чендлер Тимоти 4 0
Борре Рафаэль 4 0
Пасьенса Гонсало 3 0
Н'Дика Эван 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Туре Альмами 2 0
Хёуге Йенс 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Хрустиц Айдин 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
22
9 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
0
0%
2
9%
1-15
6
17%
3
14%
16-30
3
9%
5
23%
31-45
10
29%
5
23%
46-60
8
23%
3
14%
61-75
8
23%
4
18%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
3
20%
4
18%
31-45
5
33%
3
14%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
20%
4
18%
76-90

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
9%
1
7%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
6
26%
1
7%
61-75
3
13%
5
33%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
36%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
2
14%
4
22%
76-90

Забито

58
37
20 В 1-м тайме 17
38 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
2
3%
3
8%
1-15
10
17%
7
19%
16-30
8
14%
7
19%
31-45
13
22%
7
19%
46-60
14
24%
4
11%
61-75
11
19%
9
24%
76-90

Пропущено

29
40
11 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
6
21%
6
15%
1-15
1
3%
9
23%
16-30
4
14%
5
13%
31-45
9
31%
4
10%
46-60
4
14%
8
20%
61-75
5
17%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1
Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4
Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 20 3 4 81 - 28 63
2. Боруссия Д Заявка 26 18 2 6 66 - 37 56
3. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 27 13 6 8 57 - 30 45
4. Фрайбург Заявка 27 12 9 6 43 - 29 45
5. Байер Л Заявка 26 13 6 7 64 - 41 45
6. Хоффенхайм Заявка 27 13 5 9 49 - 40 44
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 27 10 8 9 39 - 38 38
9. Унион Берлин Заявка 27 10 8 9 33 - 38 38
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 39 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
15. Герта Заявка 27 7 5 15 29 - 60 26
16. Штуттгарт Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17. Арминия Заявка 27 5 10 12 22 - 38 25
18. Гройтер Фюрт Заявка 27 3 6 18 24 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
15. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 26 - 19 23
3. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
4. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
7. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    И все! Звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло пока не открыт! 0:0.
  • Офсайд
    44'
    Из офсайда забивает сейчас Нкунку. После передачи с левого края от Анхелиньо на дальней штанге мяч получил Кристофер, который качнул на замахе вратаря, после чего отправил снаряд в сетку. Из офсайда!
  • 43'
    Снова "Лейпциг" оказался со снарядом. Следует потеря и быстрый перевод на Борре, который с правого края пробивает прямо в защитника.
  • 42'
    Анхелиньо в итоге выполнил подачу в штрафную соперника. Пытались партнеры по команде добавить снаряд в ворота, но сделать это им не удалось.
  • Фол, нарушение
    40'
    Получил удар по ногам сейчас Нкунку. Крайне недоволен игрок "Лейпцига", что судья не наказывает его обидчика карточкой желтого цвета.
  • Опасный момент
    39'
    МОМЕНТИЩЕ! Мощный удар фактически с линии штрафной нанес Лаймер. Мяч попал в перекладину и вылетел в поле. Был реальный шанс у него отличиться!
  • 37'
    Идет в нашей встрече дело к перерыву. Отбивается в эти минуты "Лейпциг". Команда "быков" ждет свой шанс в это противостоянии.
  • Желтая карточка
    36'
    Н'Дика за фол в центре поля наказан рефери карточкой желтого цвета. Грубовато, но вполне надежно сыгранно.
  • Угловой
    35'
    Успел сейчас Анхелиньо сыграть на подстраховке. Передачу с левого фланга низом он отправляет за пределы футбольного поля. На угловой.
  • 33'
    Линнстрем снова долго возился с мячом перед штрафной соперника Решился он на удар в тот момент, когда против него в отборе уверенно сыграл защитник.
  • 32'
    Вышел к кромке поля Тедеско, чтобы что-то высказать главному арбитру встречи. Пока не ясны претензии специалиста, и к какому эпизоду они обращены.
  • Травма, повреждение
    31'
    Роде рискованно пошел сейчас в отбор и снес соперника на газон. Симакан в данном случае получил повреждение. 
  • Опасный момент
    29'
    Ольмо попытался пробить по воротам соперника с дальней дистанции, но слишком сильный и неточный выстрел он нанес. Сфера полетела в сторону трибун!
  • 28'
    Отличная поддержка сегодня есть у "быков", стоит этот факт признать. Фанаты гонят вперед "Лейпциг", но открыть счет в матче пока не удается.
  • Фол, нарушение
    27'
    Анхелиньо в атаке нарушил правила против соперника. По ногам игрок обороны "Лейпцига" получил. Без карточки желтого цвета дело обошлось.
  • 25'
    Ольмо теперь пробивал с линии штрафной по воротам "Айнтрахта", но с близкого расстояния умудрился Дани направить мяч выше ворот!
  • 24'
    Заброс сейчас пошел в сторону Андре Силвы, которому добраться до снаряда у ворот соперника не удалось. Защитники внимательно играют против него и сферу выбивают.
  • 23'
    Еще одна передача от Нкунку к воротам соперника. Спокойно на выходе играет голкипер "Айнтрахта", который уверенно в прыжке забирает снаряд в перчатки.
  • Фол, нарушение
    22'
    Опасно сейчас сфолил в атаке Нкунку. Рефери не мог не отреагировать на этот эпизод. Фол он в данном случае определяет.
  • Желтая карточка
    20'
    Лаймер за "накладку" в центре поля получает от рефери карточку желтого цвета тем временем. Заслуженное наказание от арбитра.
  • 19'
    Силва не смог обыграть один в один кого-то из защитников соперника. В итоге снаряд достается игрокам "Айнтрахта", выбившим сферу в центр поля.
  • Офсайд
    18'
    Андре Силва попадает в положение "вне игры" тем временем на половине поля соперника. На левой бровке он слишком рано забежал под передачу от партнера.
  • 16'
    К слову, "Лейпциг" получил себе в соперники "Аталанту" Гасперини, а "Айнтрахт" сыграл против "Барселоны" Хави. Будет очень интересно за этими играми посмотреть.
  • 15'
    15 мину отыграли соперники в первом тайме. Совсем скоро оба коллектива будут играть в 1/4 финала Лиги Европы. И "Лейпциг", и "Айнтрахт" пробились в столь позднюю стадию.
  • 14'
    Как-то тяжело начинают эту встречу "быки". Приходится хозяевам много времени играть в обороне. К матчу оказался готов "Айнтрахт", и это факт.
  • 12'
    Вот это да! Линнстрем получил мяч сейчас на чужой половине поля. Впору было самому ему решать эпизод в пользу своей команды, однако он отдал сферу на Борре, но в центре штрафной отработали уже защитники "Лейпцига".
  • 11'
    Борре в ответной атаке "орлов" разгонял атаку своей команды по правой бровке. Последовала подача с правого края на дальнюю штангу, где оказался расторопным Гулачи.
  • Угловой
    10'
    Неудачно разыграли тем временем угловой у ворот соперника игроки "Лейпцига". Мяч в свои перчатки сумел забрать голкипер "Айнтрахта".
  • Опасный момент
    9'
    МОМЕНТ! Нкунку! Получил он сферу на левом краю штрафной, двинулся вперед и нанес выстрел в дальнюю правую "девятку". Снаряд полетел выше цели, но только по причине рикошета!
  • 8'
    Пока "быкам" не удалось у ворот соперника придумать чего интересного. Вполне неплохо "орлы" смотрятся в обороне. Отбиваются они здорово.
  • 6'
    Тяжко пока в атаке проявлять себя игрокам "Лейпцига". Соперник плотно играет против "быков" и не позволяет ему обострять ситуацию у ворот.
  • 5'
    Перекатывает снаряд в районе центрального круга "Лейпциг", но до ударов по воротам дело пока не доводит. Мало у "быков" шансов проявить себя.
  • 3'
    Все, рассеялась дымка, хотя отдельные участки поля все также кажутся туманными. Но играть нужно командам. Так и весь первый тайм могут простоять.
  • 2'
    Затянула тут же поле дымка от петард. Играть пока нельзя командам. Видимость очень плохая. Задымленность высокая.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
    Ассистент: Бенедикт Кемпкес (Урмиц, Германия);
    Ассистент: Тимо Герах (Ландау, Германия);
    Резервный: Роберт Вессель (Германия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к немецкому футболу! В очередной встрече немецкого первенства сойдутся лицом к лицу игроки «Лейпцига» и «Айнтрахта». Встреча состоится в Лейпциге, на стадионе «Ред Булл-Арена».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Прогнозы 117
    РБ Лейпциг 89.7% (105)
    X 6.8% (8)
    Айнтрахт Фр 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    1.40
    5.55
    8.80
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 0:0 Айнтрахт Фр

Исход игры
РБ Лейпциг
89.7% (105)
Ничья
6.8% (8)
Айнтрахт Фр
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
72.17% (83)
Меньше
27.83% (32)
Обе команды забьют
Да
74.78% (86)
Нет
25.22% (29)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
43.6% (51)
2:0 РБ Лейпциг
14.5% (17)
3:1 РБ Лейпциг
12.8% (15)
1:0 РБ Лейпциг
9.4% (11)
3:2 РБ Лейпциг
4.3% (5)
1:1 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:2 Айнтрахт Фр
2.6% (3)
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