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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Айнтрахт Фр
Прогнозы 101
РБ Лейпциг 91.1% (92)
X 5.9% (6)
Айнтрахт Фр 3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Айнтрахт Фр
1.39
5.55
8.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Гулачи
Петер
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
27
Лаймер
Конрад
8
Айдара
Амаду
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
33
Андре
Силва
18
Нкунку
Кристофер
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
36
Кнауфф
Ансгар
6
Якич
Кристиян
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
29
Линнстрем
Йеспер
15
Камада
Даити
19
Борре
Рафаэль
РБ Лейпциг
3-4-1-2
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
К
3:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
3:0

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкунку Кристофер 15 (1) 0.58
Андре Силва 10 (3) 0.38
Форсберг Эмиль 5 (3) 0.19
Поульсен Юссуф 5 0.19
Собослаи Доминик 4 0.15
Хенрихс Бенджамин 3 0.12
Айдара Амаду 3 0.12
Анхелиньо Хосе 2 0.08
Ольмо Дани 2 0.08
Лаймер Конрад 2 0.08
Гвардиол Йошко 2 0.08
Орбан Вилли 1 0.04
Мукиэле Норди 1 0.04
Симакан Мохамед 1 0.04
Новоа Уго 1 0.04
Броббей Брайан 0 0
Кампль Кевин 0 0
Клостерманн Лукас 0 0
Адамс Тайлер 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 7 0.27
Линнстрем Йеспер 5 0.19
Костич Филип 3 0.12
Н'Дика Эван 3 0.12
Камада Даити 3 0.12
Тута 3 0.12
Соу Джибриль 2 0.08
Хёуге Йенс 2 0.08
Хрустиц Айдин 2 0.08
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.08
Роде Себастьян 1 0.04
Хинтереггер Мартин 1 0.04
Ламмерс Сэм 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Кнауфф Ансгар 1 0.04
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гвардиол Йошко 5 0
Симакан Мохамед 4 0
Кампль Кевин 3 0
Хенрихс Бенджамин 3 0
Анхелиньо Хосе 3 0
Адамс Тайлер 3 0
Поульсен Юссуф 2 0
Нкунку Кристофер 2 0
Мукиэле Норди 2 0
Айдара Амаду 2 0
Собослаи Доминик 2 0
Джисс Марш 1 0
Гулачи Петер 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Забитцер Марсель 1 0
Орбан Вилли 1 0
Андре Силва 1 0
Клостерманн Лукас 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Ольмо Дани 1 0
Тедеско Доменико 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленц Кристофер 5 0
Соу Джибриль 5 0
Якич Кристиян 5 0
Тута 3 1
Хинтереггер Мартин 4 0
Чендлер Тимоти 4 0
Борре Рафаэль 4 0
Пасьенса Гонсало 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Туре Альмами 2 0
Хёуге Йенс 2 0
Н'Дика Эван 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Хрустиц Айдин 1 0

Голы по времени матча

Забито

35
22
9 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
0
0%
2
9%
1-15
6
17%
3
14%
16-30
3
9%
5
23%
31-45
10
29%
5
23%
46-60
8
23%
3
14%
61-75
8
23%
4
18%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
3
20%
4
18%
31-45
5
33%
3
14%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
20%
4
18%
76-90

Забито

23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
9%
1
7%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
6
26%
1
7%
61-75
3
13%
5
33%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
36%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
2
14%
4
22%
76-90

Забито

58
37
20 В 1-м тайме 17
38 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
2
3%
3
8%
1-15
10
17%
7
19%
16-30
8
14%
7
19%
31-45
13
22%
7
19%
46-60
14
24%
4
11%
61-75
11
19%
9
24%
76-90

Пропущено

29
40
11 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
6
21%
6
15%
1-15
1
3%
9
23%
16-30
4
14%
5
13%
31-45
9
31%
4
10%
46-60
4
14%
8
20%
61-75
5
17%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1
Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4
Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 20 3 4 81 - 28 63
2. Боруссия Д Заявка 26 18 2 6 66 - 37 56
3. Фрайбург Заявка 27 12 9 6 43 - 29 45
4. Байер Л Заявка 26 13 6 7 64 - 41 45
5. Хоффенхайм Заявка 27 13 5 9 49 - 40 44
6. РБ Лейпциг Заявка 26 13 5 8 57 - 30 44
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Унион Берлин Заявка 27 10 8 9 33 - 38 38
9. Айнтрахт Фр Заявка 26 10 7 9 39 - 38 37
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 39 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
15. Герта Заявка 27 7 5 15 29 - 60 26
16. Штуттгарт Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17. Арминия Заявка 27 5 10 12 22 - 38 25
18. Гройтер Фюрт Заявка 27 3 6 18 24 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
15. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 26 - 19 23
3. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
    Ассистент: Бенедикт Кемпкес (Урмиц, Германия);
    Ассистент: Тимо Герах (Ландау, Германия);
    Резервный: Роберт Вессель (Германия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к немецкому футболу! В очередной встрече немецкого первенства сойдутся лицом к лицу игроки «Лейпцига» и «Айнтрахта». Встреча состоится в Лейпциге, на стадионе «Ред Булл-Арена».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 часа 51 минуту.

    Главный судья: Дингерт Кристиан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 101
РБ Лейпциг 91.1% (92)
X 5.9% (6)
Айнтрахт Фр 3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Айнтрахт Фр
1.39
5.55
8.85
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Где смотреть матч РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр онлайн

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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр

Исход игры
РБ Лейпциг
91.1% (92)
Ничья
5.9% (6)
Айнтрахт Фр
3% (3)
Тотал 2.5
Больше
71.72% (71)
Меньше
28.28% (28)
Обе команды забьют
Да
73.74% (73)
Нет
26.26% (26)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
45.5% (46)
2:0 РБ Лейпциг
14.9% (15)
3:1 РБ Лейпциг
9.9% (10)
1:0 РБ Лейпциг
9.9% (10)
3:2 РБ Лейпциг
5% (5)
1:1 Ничья
3% (3)
4:1 РБ Лейпциг
2% (2)
1:2 Айнтрахт Фр
2% (2)
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