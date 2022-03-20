РБ Лейпциг

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к немецкому футболу! В очередной встрече немецкого первенства сойдутся лицом к лицу игроки «Лейпцига» и «Айнтрахта». Встреча состоится в Лейпциге, на стадионе «Ред Булл-Арена».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!