Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
33
Андре
Силва
35
Тута
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Айнтрахт Фр
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкунку Кристофер
|15 (1)
|0.58
|Андре Силва
|10 (3)
|0.38
|Форсберг Эмиль
|5 (3)
|0.19
|Поульсен Юссуф
|5
|0.19
|Собослаи Доминик
|4
|0.15
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0.12
|Айдара Амаду
|3
|0.12
|Анхелиньо Хосе
|2
|0.08
|Ольмо Дани
|2
|0.08
|Лаймер Конрад
|2
|0.08
|Гвардиол Йошко
|2
|0.08
|Орбан Вилли
|1
|0.04
|Мукиэле Норди
|1
|0.04
|Симакан Мохамед
|1
|0.04
|Новоа Уго
|1
|0.04
|Броббей Брайан
|0
|0
|Кампль Кевин
|0
|0
|Клостерманн Лукас
|0
|0
|Адамс Тайлер
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|7
|0.27
|Линнстрем Йеспер
|5
|0.19
|Костич Филип
|3
|0.12
|Н'Дика Эван
|3
|0.12
|Камада Даити
|3
|0.12
|Тута
|3
|0.12
|Соу Джибриль
|2
|0.08
|Хёуге Йенс
|2
|0.08
|Хрустиц Айдин
|2
|0.08
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.08
|Роде Себастьян
|1
|0.04
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.04
|Ламмерс Сэм
|1
|0.04
|Якич Кристиян
|1
|0.04
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.04
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гвардиол Йошко
|5
|0
|Симакан Мохамед
|4
|0
|Кампль Кевин
|3
|0
|Хенрихс Бенджамин
|3
|0
|Анхелиньо Хосе
|3
|0
|Адамс Тайлер
|3
|0
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|Мукиэле Норди
|2
|0
|Айдара Амаду
|2
|0
|Собослаи Доминик
|2
|0
|Джисс Марш
|1
|0
|Гулачи Петер
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Орбан Вилли
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Ольмо Дани
|1
|0
|Тедеско Доменико
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленц Кристофер
|5
|0
|Соу Джибриль
|5
|0
|Якич Кристиян
|5
|0
|Тута
|3
|1
|Хинтереггер Мартин
|4
|0
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Борре Рафаэль
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Хёуге Йенс
|2
|0
|Н'Дика Эван
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
|Хрустиц Айдин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
35
22
9 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
14 Не забивали 15
0
0%
2
9%
1-15
6
17%
3
14%
16-30
3
9%
5
23%
31-45
10
29%
5
23%
46-60
8
23%
3
14%
61-75
8
23%
4
18%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
1
7%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
3
20%
4
18%
31-45
5
33%
3
14%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
20%
4
18%
76-90
Забито
23
15
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
9%
1
7%
1-15
4
17%
4
27%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
3
13%
2
13%
46-60
6
26%
1
7%
61-75
3
13%
5
33%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
5
36%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
2
14%
4
22%
76-90
Забито
58
37
20 В 1-м тайме 17
38 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
2
3%
3
8%
1-15
10
17%
7
19%
16-30
8
14%
7
19%
31-45
13
22%
7
19%
46-60
14
24%
4
11%
61-75
11
19%
9
24%
76-90
Пропущено
29
40
11 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 23
6
21%
6
15%
1-15
1
3%
9
23%
16-30
4
14%
5
13%
31-45
9
31%
4
10%
46-60
4
14%
8
20%
61-75
5
17%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1
Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3 Герта - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Реал Сосьедад 2:2 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 РБ Лейпциг - Арминия 0:2 Аугсбург - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4
Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Аугсбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Айнтрахт Фр - Антверпен 2:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|20
|3
|4
|81 - 28
|63
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|66 - 37
|56
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 29
|45
|4.
|Байер Л
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|64 - 41
|45
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|49 - 40
|44
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|57 - 30
|44
|7.
|Кёльн
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 39
|39
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|33 - 38
|38
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 38
|37
|10.
|Майнц
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|39 - 30
|37
|11.
|Бохум
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|28 - 39
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|29 - 40
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|38 - 51
|30
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 44
|26
|15.
|Герта
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|29 - 60
|26
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|22 - 38
|25
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|24 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 12
|34
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 14
|25
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|33 - 20
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|39 - 16
|29
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|3.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 15
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 33
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр
Исход игры
РБ Лейпциг
91.1% (92)
Ничья
5.9% (6)
Айнтрахт Фр
3% (3)
Тотал 2.5
Больше
71.72% (71)
Меньше
28.28% (28)
Обе команды забьют
Да
73.74% (73)
Нет
26.26% (26)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
45.5% (46)
2:0 РБ Лейпциг
14.9% (15)
3:1 РБ Лейпциг
9.9% (10)
1:0 РБ Лейпциг
9.9% (10)
3:2 РБ Лейпциг
5% (5)
1:1 Ничья
3% (3)
4:1 РБ Лейпциг
2% (2)
1:2 Айнтрахт Фр
2% (2)
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