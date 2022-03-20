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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
5:0
Второй тайм: 87'

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
1:0
10' Гол
Макс Филипп
2:0
39' Гол
Доан Рицу
3:0
41' Гол
Захави Эран
4:0
77' Гол
Брума Арминду
5:0
83' Гол
Винисиус Карлос
87'

Ход матча

10'
Макс Филипп
1:0
39'
Доан Рицу
(Захави Эран)
2:0
41'
Захави Эран
(Жуниор Мауро)
3:0
65'
Мадуэке Нони
Доан Рицу
 
65'
Винисиус Карлос
Захави Эран
 
65'
Брума Арминду
Гётце Марио
 
66'
 
Ботака Жордан
Сиовас Димитрис
66'
 
Ринстра Бен
Флемминг Зиан
66'
 
Бенсоп Чарлисон
Ферати Арианит
66'
 
Мусаба Ричи
Тирпан Микаэль
77'
Брума Арминду
4:0
78'
Обиспо Армандо
Тезе Джордан
 
83'
Винисиус Карлос
(Верман Йоэй)
5:0
84'
Ван Гинкел Марко
Гутьеррес Эрик
 
84'
 
Йоханссон Райан
Самарис Андреас

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 14 Удары в створ 0
  • 10 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Фортуна Ситтард
1.15
9.20
20.00
Все Коэффициенты
Новости
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
15
Гутьеррес
Эрик
6
Сангаре
Ибрахим
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
23
Верман
Йоэй
7
Захави
Эран
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
18
Лонвейк
Найджел
33
Сиовас
Димитрис
12
Пинту
Иву
22
Самарис
Андреас
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
7
Семеду
Лисандру
ПСВ
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-3-2-1

История личных встреч

ПСВ
Фортуна Ситтард

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
2:0
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
5:0
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 8 (1) 0.3
Захави Эран 8 0.3
Вертессен Йорбе 6 0.22
Брума Арминду 6 0.22
Доан Рицу 6 0.22
Винисиус Карлос 5 0.19
Гётце Марио 3 0.11
Мадуэке Нони 3 0.11
Рамальо Андре 3 0.11
Мвене Филипп 3 0.11
Сангаре Ибрахим 3 0.11
Боскальи Оливье 3 0.11
Жуниор Мауро 2 0.07
Ван Гинкел Марко 1 0.04
Макс Филипп 1 0.04
Прёппер Дэви 1 0.04
Томас Райан 1 0.04
Обиспо Армандо 1 0.04
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 8 (2) 0.31
Флемминг Зиан 6 0.23
Ринстра Бен 2 0.08
Кокс Джордж 2 0.08
Теки Тесфальдет 1 0.04
Toshio Lake 1 0.04
Дуарте Дерой 1 0.04
Сиовас Димитрис 1 0.04
Samy Baghdadi 1 0.04
Лонвейк Найджел 1 0.04
Tijjani Noslin 1 0.04
Тирпан Микаэль 0 0
Семеду Лисандру 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Тезе Джордан 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Сангаре Ибрахим 3 0
Винисиус Карлос 3 0
Жуниор Мауро 3 0
Рамальо Андре 2 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 4 1
Анга-Лётшер Мартин 5 0
Ринстра Бен 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Флемминг Зиан 4 0
Кокс Джордж 4 0
Пинту Иву 3 0
Сёнтьенс Матс 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Самбу Бассала 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
12
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
4
12%
4
33%
1-15
8
24%
2
17%
16-30
2
6%
0
0%
31-45
9
26%
3
25%
46-60
3
9%
2
17%
61-75
8
24%
1
8%
76-90

Пропущено

19
29
11 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
21%
5
17%
1-15
2
11%
6
21%
16-30
5
26%
2
7%
31-45
0
0%
5
17%
46-60
5
26%
5
17%
61-75
3
16%
6
21%
76-90

Забито

30
14
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
14 Не забивали 16
5
17%
1
7%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
3
10%
2
14%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
6
20%
3
21%
61-75
7
23%
4
29%
76-90

Пропущено

11
24
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
2
18%
5
21%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
4
36%
5
21%
76-90

Забито

64
26
26 В 1-м тайме 12
38 Во 2-м тайме 14
18 Забивали первыми 12
2 Не забивали 6
9
14%
5
19%
1-15
12
19%
5
19%
16-30
5
8%
2
8%
31-45
14
22%
4
15%
46-60
9
14%
5
19%
61-75
15
23%
5
19%
76-90

Пропущено

30
53
14 В 1-м тайме 24
16 Во 2-м тайме 29
8 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 20
5
17%
7
13%
1-15
3
10%
11
21%
16-30
6
20%
6
11%
31-45
2
7%
10
19%
46-60
7
23%
8
15%
61-75
7
23%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1
Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 27 21 3 3 80 - 13 66
2. ПСВ 5:0 27 21 1 5 68 - 31 64
3. Фейеноорд 27 17 4 6 61 - 27 55
4. Твенте 27 16 6 5 41 - 30 54
5. АЗ Алкмаар 26 16 3 7 50 - 30 51
6. Витесс 1:2 26 12 5 9 33 - 42 41
7. Утрехт 27 11 7 9 44 - 36 40
8. Гронинген 27 9 9 9 35 - 37 36
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 2:1 27 6 9 12 30 - 43 27
15. Фортуна Ситтард 0:5 26 6 4 16 26 - 58 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 5:0 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 13 8 4 1 19 - 8 28
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
10. Витесс 1:2 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Фортуна Ситтард 0:5 12 4 2 6 14 - 24 14
14. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
15. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
16. Ваалвейк 2:1 13 4 2 7 11 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 5:0 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 1:2 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
10. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
11. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
12. Ваалвейк 2:1 14 2 7 5 19 - 22 13
13. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 0:5 14 2 2 10 12 - 34 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Фортуна Ситтард
1.15
9.20
20.00
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