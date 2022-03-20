Голландия: Эредивизие 2021-2022
5:0
Конец матча
Стадион: Филипс
1:0
10' ГолМакс Филипп
2:0
39' ГолДоан Рицу
3:0
41' ГолЗахави Эран
4:0
77' ГолБрума Арминду
5:0
82' ГолВинисиус Карлос
Ход матча
10'
1:0
39'
2:0
41'
3:0
77'
4:0
82'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
15 Удары в створ 0
-
11 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
31
Макс
Филипп
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
23
Верман
Йоэй
12
Пинту
Иву
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
23 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гладон ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПСВ
Фортуна Ситтард
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|8 (1)
|0.3
|Захави Эран
|8
|0.3
|Винисиус Карлос
|6
|0.22
|Вертессен Йорбе
|6
|0.22
|Брума Арминду
|6
|0.22
|Доан Рицу
|6
|0.22
|Гётце Марио
|3
|0.11
|Мадуэке Нони
|3
|0.11
|Рамальо Андре
|3
|0.11
|Мвене Филипп
|3
|0.11
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.11
|Боскальи Оливье
|3
|0.11
|Жуниор Мауро
|2
|0.07
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.04
|Макс Филипп
|1
|0.04
|Прёппер Дэви
|1
|0.04
|Томас Райан
|1
|0.04
|Обиспо Армандо
|1
|0.04
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|8 (2)
|0.31
|Флемминг Зиан
|6
|0.23
|Ринстра Бен
|2
|0.08
|Кокс Джордж
|2
|0.08
|Теки Тесфальдет
|1
|0.04
|Toshio Lake
|1
|0.04
|Дуарте Дерой
|1
|0.04
|Сиовас Димитрис
|1
|0.04
|Samy Baghdadi
|1
|0.04
|Лонвейк Найджел
|1
|0.04
|Tijjani Noslin
|1
|0.04
|Тирпан Микаэль
|0
|0
|Семеду Лисандру
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макс Филипп
|4
|0
|Обиспо Армандо
|4
|0
|Тезе Джордан
|4
|0
|Гётце Марио
|3
|0
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Сангаре Ибрахим
|3
|0
|Винисиус Карлос
|3
|0
|Жуниор Мауро
|3
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Гутьеррес Эрик
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|4
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|5
|0
|Ринстра Бен
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Флемминг Зиан
|4
|0
|Кокс Джордж
|4
|0
|Пинту Иву
|3
|0
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Сиовас Димитрис
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
39
12
17 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
5
13%
4
33%
1-15
8
21%
2
17%
16-30
4
10%
0
0%
31-45
9
23%
3
25%
46-60
3
8%
2
17%
61-75
10
26%
1
8%
76-90
Пропущено
19
34
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
21%
6
18%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
5
26%
4
12%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
5
26%
5
15%
61-75
3
16%
8
24%
76-90
Забито
30
14
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
5
17%
1
7%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
3
10%
2
14%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
6
20%
3
21%
61-75
7
23%
4
29%
76-90
Пропущено
11
24
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
2
18%
5
21%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
4
36%
5
21%
76-90
Забито
69
26
29 В 1-м тайме 12
40 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 12
2 Не забивали 7
10
14%
5
19%
1-15
12
17%
5
19%
16-30
7
10%
2
8%
31-45
14
20%
4
15%
46-60
9
13%
5
19%
61-75
17
25%
5
19%
76-90
Пропущено
30
58
14 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 31
8 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
5
17%
8
14%
1-15
3
10%
11
19%
16-30
6
20%
8
14%
31-45
2
7%
10
17%
46-60
7
23%
8
14%
61-75
7
23%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1
Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|27
|21
|3
|3
|80 - 13
|66
|2.
|ПСВ
|27
|21
|1
|5
|68 - 31
|64
|3.
|Фейеноорд
|27
|17
|4
|6
|61 - 27
|55
|4.
|Твенте
|27
|16
|6
|5
|41 - 30
|54
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|27
|16
|3
|8
|50 - 31
|51
|6.
|Витесс
|26
|12
|5
|9
|33 - 42
|41
|7.
|Утрехт
|27
|11
|7
|9
|44 - 36
|40
|8.
|Гронинген
|27
|9
|9
|9
|35 - 37
|36
|9.
|Камбюр
|27
|10
|3
|14
|43 - 58
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|27
|8
|8
|11
|33 - 43
|32
|11.
|Херенвен
|27
|8
|6
|13
|24 - 36
|30
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|8
|6
|13
|30 - 43
|30
|13.
|Хераклес
|27
|7
|6
|14
|27 - 37
|27
|14.
|Ваалвейк
|27
|6
|9
|12
|30 - 43
|27
|15.
|Виллем II
|1:0
|27
|7
|4
|16
|22 - 44
|25
|16.
|Фортуна Ситтард
|26
|6
|4
|16
|26 - 58
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|25
|4
|9
|12
|21 - 37
|21
|18.
|ПЕК Зволле
|27
|5
|5
|17
|20 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|1
|2
|52 - 7
|34
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Твенте
|13
|8
|4
|1
|19 - 8
|28
|6.
|Утрехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 17
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|1
|7
|20 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|10.
|Виллем II
|1:0
|14
|5
|2
|7
|11 - 18
|17
|11.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|13.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|14.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|15.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|16.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|13
|10
|1
|2
|28 - 13
|31
|3.
|Фейеноорд
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|14
|7
|1
|6
|22 - 18
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|10.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|11.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|2
|10
|12 - 34
|8
|16.
|Виллем II
|1:0
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|13
|0
|2
|11
|8 - 24
|2