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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
5:0
Конец матча

Стадион:
Фортуна Ситтард
0'
1:0
10' Гол
Макс Филипп
2:0
39' Гол
Доан Рицу
3:0
41' Гол
Захави Эран
4:0
77' Гол
Брума Арминду
5:0
82' Гол
Винисиус Карлос
90'+5
16
Дроммел
Йоэл
17
Жуниор
Мауро
3
Тезе
Джордан
18
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
15
Гутьеррес
Эрик
6
Сангаре
Ибрахим
25
Доан
Рицу
27
Гётце
Марио
23
Верман
Йоэй
7
Захави
Эран
1
Ван
Осх
Яник
25
Тирпан
Микаэль
18
Лонвейк
Найджел
33
Сиовас
Димитрис
12
Пинту
Иву
22
Самарис
Андреас
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
8
Флемминг
Зиан
10
Сёнтьенс
Матс
7
Семеду
Лисандру
ПСВ
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-3-2-1

История личных встреч

ПСВ
Фортуна Ситтард

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
2:0
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
5:0
Э
5:0
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 8 (1) 0.3
Захави Эран 8 0.3
Винисиус Карлос 6 0.22
Вертессен Йорбе 6 0.22
Брума Арминду 6 0.22
Доан Рицу 6 0.22
Гётце Марио 3 0.11
Мадуэке Нони 3 0.11
Рамальо Андре 3 0.11
Мвене Филипп 3 0.11
Сангаре Ибрахим 3 0.11
Боскальи Оливье 3 0.11
Жуниор Мауро 2 0.07
Ван Гинкел Марко 1 0.04
Макс Филипп 1 0.04
Прёппер Дэви 1 0.04
Томас Райан 1 0.04
Обиспо Армандо 1 0.04
Тезе Джордан 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 8 (2) 0.31
Флемминг Зиан 6 0.23
Ринстра Бен 2 0.08
Кокс Джордж 2 0.08
Теки Тесфальдет 1 0.04
Toshio Lake 1 0.04
Дуарте Дерой 1 0.04
Сиовас Димитрис 1 0.04
Samy Baghdadi 1 0.04
Лонвейк Найджел 1 0.04
Tijjani Noslin 1 0.04
Тирпан Микаэль 0 0
Семеду Лисандру 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макс Филипп 4 0
Обиспо Армандо 4 0
Тезе Джордан 4 0
Гётце Марио 3 0
Ван Гинкел Марко 3 0
Сангаре Ибрахим 3 0
Винисиус Карлос 3 0
Жуниор Мауро 3 0
Рамальо Андре 2 0
Гутьеррес Эрик 2 0
Брума Арминду 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 4 1
Анга-Лётшер Мартин 5 0
Ринстра Бен 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Флемминг Зиан 4 0
Кокс Джордж 4 0
Пинту Иву 3 0
Сёнтьенс Матс 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Самбу Бассала 2 0
Сиовас Димитрис 1 0
Гладон Пол 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0

Голы по времени матча

Забито

39
12
17 В 1-м тайме 6
22 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 16
5
13%
4
33%
1-15
8
21%
2
17%
16-30
4
10%
0
0%
31-45
9
23%
3
25%
46-60
3
8%
2
17%
61-75
10
26%
1
8%
76-90

Пропущено

19
34
11 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
21%
6
18%
1-15
2
11%
6
18%
16-30
5
26%
4
12%
31-45
0
0%
5
15%
46-60
5
26%
5
15%
61-75
3
16%
8
24%
76-90

Забито

30
14
12 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
5
17%
1
7%
1-15
4
13%
3
21%
16-30
3
10%
2
14%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
6
20%
3
21%
61-75
7
23%
4
29%
76-90

Пропущено

11
24
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
9%
2
8%
1-15
1
9%
5
21%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
2
18%
5
21%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
4
36%
5
21%
76-90

Забито

69
26
29 В 1-м тайме 12
40 Во 2-м тайме 14
19 Забивали первыми 12
2 Не забивали 7
10
14%
5
19%
1-15
12
17%
5
19%
16-30
7
10%
2
8%
31-45
14
20%
4
15%
46-60
9
13%
5
19%
61-75
17
25%
5
19%
76-90

Пропущено

30
58
14 В 1-м тайме 27
16 Во 2-м тайме 31
8 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 21
5
17%
8
14%
1-15
3
10%
11
19%
16-30
6
20%
8
14%
31-45
2
7%
10
17%
46-60
7
23%
8
14%
61-75
7
23%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Копенгаген - ПСВ 0:4 Утрехт - ПСВ 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 ПСВ - Хераклес 3:1
Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Спарта Роттердам - ПСВ 1:2 Маккаби Тель-Авив - ПСВ 1:1 ПСВ - Херенвен 3:1 ПСВ - Маккаби Тель-Авив 1:0 Витесс - ПСВ 0:5 ПСВ - НАК Бреда 4:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 ПСВ - Аякс 1:2 ПСВ - Телстар 2:1 Гронинген - ПСВ 0:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 0:1 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1
Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 27 21 3 3 80 - 13 66
2. ПСВ 27 21 1 5 68 - 31 64
3. Фейеноорд 27 17 4 6 61 - 27 55
4. Твенте 27 16 6 5 41 - 30 54
5. АЗ Алкмаар 0:1 27 16 3 8 50 - 31 51
6. Витесс 26 12 5 9 33 - 42 41
7. Утрехт 27 11 7 9 44 - 36 40
8. Гронинген 27 9 9 9 35 - 37 36
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 27 6 9 12 30 - 43 27
15. Виллем II 1:0 27 7 4 16 22 - 44 25
16. Фортуна Ситтард 26 6 4 16 26 - 58 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 0:1 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 13 8 4 1 19 - 8 28
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
10. Виллем II 1:0 14 5 2 7 11 - 18 17
11. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
12. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
13. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
14. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
15. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
16. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 0:1 14 7 1 6 22 - 18 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
10. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
11. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
12. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
13. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
16. Виллем II 1:0 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард онлайн

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