Второй тайм

95' ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' ПСВ выполняет удар от ворот.

92' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Отличный пас сделал Винисиус Карлос из команды ПСВ , но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.

91' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Мадуэке Нони из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Хорошую попытку сделал Мадуэке Нони . Удар в створ, но вратарь начеку

86' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Лонвейк Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Лонвейк Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Жуниор Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Лонвейк Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Мадуэке Нони имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

79' Лонвейк Найджел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Г О О О О Л - Брума Арминду из команды ПСВ забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

76' Брума Арминду не смог попасть в створ ударом издали

76' Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' О, нет. Из многообещающей позиции Мадуэке Нони из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

73' Верман Йоэй разрезает оборону соперника отличным пасом

73' Боскальи Оливье из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

72' Отличные скиллы показывает Мадуэке Нони , обводя своих соперников

70' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Семеду Лисандру

70' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Игрок Мадуэке Нони из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

67' Гутьеррес Эрик имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

65' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Сиовас Димитрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Пинту Иву предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Отличный пас сделал Доан Рицу из команды ПСВ , но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.

61' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' ПСВ выполняет удар от ворот.

59' Хорошую попытку сделал Макс Филипп . Удар в створ, но вратарь начеку

59' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Лонвейк Найджел получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Лонвейк Найджел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

56' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Как он промахнулся? Макс Филипп имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

54' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Почти гол! Захави Эран пробил головой по воротам, но Яник ван Ош спас!

52' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Макс Филипп из команды ПСВ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

50' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

49' Тирпан Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Пинту Иву выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Лонвейк Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота