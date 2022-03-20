ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Адевойе Шоун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Мёленстен Мелле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Хорошую попытку сделал Одгор Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

35' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

34' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновится спорным мячом

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

32' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Вассен Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Икома Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Удар от ворот произведет Ваалвейк

29' Даса Элазар из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

28' Витесс выполняет удар от ворот.

28' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

27' Тронстад Сондре из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

26' Удар от ворот произведет Ваалвейк

25' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

23' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

22' Гбоо Янн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Айман Азхиль из команды Ваалвейк нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

19' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

18' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Виттек Максимилиан из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

17' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Команда Ваалвейк сравняла счет! Игра продолжается!

15' Г О О О О Л - Мёленстен Мелле из команды Ваалвейк левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

15' Плохо сыграл Базур Рихедли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

9' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Команда Витесс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Икома Луис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

6' Виттек Максимилиан нанес удар издали, а Этьен Вассен отбил его обратно в игру!

4' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

4' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Ваалвейк начинает с центра поля