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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
1:2
Второй тайм: 86'

Стадион:
Ваалвейк
0'
1:0
6' Гол
Икома Луис
1:1
15' Гол
Мёленстен Мелле
1:2
51' Гол
Бюттнер Александер
74' Желтая карточка
Виттек Максимилиан
86'

Ход матча

6'
Икома Луис
1:0
15'
1:1
Мёленстен Мелле
51'
1:2
Бюттнер Александер
(Одгор Йенс)
60'
Бёйтинк Томас
Гбоо Янн
 
60'
Корнелисс Энцо
Ороз Алоис
 
60'
Грбич Адриан
Домджони Тони
 
67'
 
Ван дер Венне Рихард
Крамер Михил
74'
Виттек Максимилиан
 
79'
 
Yassin Oukili
Штоккерс Финн

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 12 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Ваалвейк
1.55
4.40
6.31
Все Коэффициенты
24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
16
Ороз
Алоис
8
Тронстад
Сондре
2
Даса
Элазар
20
Гбоо
Янн
22
Домджони
Тони
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
11
Фредериксен
Николай
1
Вассен
Этьенн
4
Адевойе
Шоун
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
6
Анита
Вурнон
8
Азхиль
Айман
28
Бюттнер
Александер
29
Крамер
Михил
7
Одгор
Йенс
9
Штоккерс
Финн
Витесс
3-1-4-2
Ваалвейк
3-4-3

История личных встреч

Витесс
Ваалвейк

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:2
Э
1:1
Э
0:1
Э
1:2
К
4:1
Э
3:1
Э
4:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
4:0
Э
4:1
Э
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 12 (2) 0.46
Фредериксен Николай 7 0.27
Духи Данило 3 0.12
Ороз Алоис 3 0.12
Тронстад Сондре 2 0.08
Бёйтинк Томас 2 0.08
Гбоо Янн 2 0.08
Базур Рихедли 1 0.04
Дарфалу Усама 1 0.04
Виттек Максимилиан 0 0
Даса Элазар 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 9 0.33
Одгор Йенс 8 0.3
Бюттнер Александер 3 (1) 0.11
Ван дер Венне Рихард 3 0.11
Мёленстен Мелле 2 0.07
Штоккерс Финн 1 0.04
Анита Вурнон 1 0.04
Бакари Саид 1 0.04
Гаари Жюрьен 1 0.04
Кёйперс Рой 1 0.04
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 10 1
Виттек Максимилиан 8 0
Бёйтинк Томас 6 1
Базур Рихедли 7 0
Расмуссен Якоб 3 1
Икома Луис 3 1
Тронстад Сондре 4 0
Ороз Алоис 4 0
Духи Данило 2 1
Таннан Уссама 2 0
Фредериксен Николай 2 0
Грбич Адриан 0 1
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Домджони Тони 1 0
Даса Элазар 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
Thomas Letsch 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюттнер Александер 6 0
Крамер Михил 6 0
Тоуба Ахмед 6 0
Гаари Жюрьен 5 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
Адевойе Шоун 2 1
Анита Вурнон 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Одгор Йенс 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
17
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
3
19%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
6
38%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
19%
1
6%
76-90

Пропущено

21
21
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
14%
6
29%
1-15
5
24%
1
5%
16-30
3
14%
7
33%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
4
19%
3
14%
76-90

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
11%
1
9%
1-15
4
22%
3
27%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
3
17%
4
36%
76-90

Пропущено

15
21
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
13%
2
10%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
1
7%
3
14%
76-90

Забито

34
28
14 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
5
15%
3
11%
1-15
4
12%
7
25%
16-30
5
15%
6
21%
31-45
10
29%
29%
4
14%
46-60
4
12%
3
11%
61-75
6
18%
5
18%
76-90

Пропущено

36
42
22 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 21
5
14%
8
19%
1-15
9
25%
4
10%
16-30
8
22%
10
24%
31-45
5
14%
9
21%
46-60
4
11%
5
12%
61-75
5
14%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1
Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1
Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 27 21 3 3 80 - 13 66
2. ПСВ 5:0 27 21 1 5 68 - 31 64
3. Фейеноорд 27 17 4 6 61 - 27 55
4. Твенте 27 16 6 5 41 - 30 54
5. АЗ Алкмаар 26 16 3 7 50 - 30 51
6. Витесс 1:2 26 12 5 9 33 - 42 41
7. Утрехт 27 11 7 9 44 - 36 40
8. Гронинген 27 9 9 9 35 - 37 36
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 2:1 27 6 9 12 30 - 43 27
15. Фортуна Ситтард 0:5 26 6 4 16 26 - 58 22
16. Виллем II 26 6 4 16 21 - 44 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 5:0 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 13 8 4 1 19 - 8 28
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
10. Витесс 1:2 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
13. Фортуна Ситтард 0:5 12 4 2 6 14 - 24 14
14. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
15. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
16. Ваалвейк 2:1 13 4 2 7 11 - 21 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 5:0 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 1:2 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
10. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
11. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
12. Ваалвейк 2:1 14 2 7 5 19 - 22 13
13. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 0:5 14 2 2 10 12 - 34 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
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Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Ваалвейк
1.55
4.40
6.31
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Где смотреть матч Витесс 1:2 Ваалвейк онлайн

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