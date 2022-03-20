Второй тайм

97' Обе команды могли выиграть сегодня, но Ваалвейк вырывает победу

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

95' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Бёйтинк Томас наказан за толчок Яссин Оукили

93' Мёлдер Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Мёлдер Ханс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Удар от ворот произведет Ваалвейк

92' Икома Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Удар от ворот произведет Витесс

91' Одгор Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Яссин Оукили из команды Ваалвейк делает пас партнеру.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Одгор Йенс получил желтую карточку от судьи

89' Удар от ворот произведет Ваалвейк

89' Икома Луис из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

89' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Грбич Адриан нанес удар головой, но Этьен Вассен перевел мяч на угловой!

88' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Витесс выполняет удар от ворот.

88' Тактическая замена. Айман Азхиль уходит с поля и его заменяет Мёлдер Ханс

88' Игрок Духи Данило из команды Витесс выполняет не слишком точный удар, но [goalkeeper] все равно хватает мяч.

87' Адевойе Шоун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Ваалвейк

85' Как он промахнулся? Бёйтинк Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

84' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

84' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Ваалвейк

84' Грбич Адриан из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

83' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Удар от ворот произведет Витесс

83' ШАНС! Одгор Йенс вышел один на один с голкипером...

82' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Ваалвейк

81' Фредериксен Николай решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

80' Матч возобновится спорным мячом

79' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

79' Удар от ворот произведет Ваалвейк

79' Тактическая замена. Штоккерс Финн уходит с поля и его заменяет Яссин Оукили

78' Тронстад Сондре не смог попасть в створ ударом издали

77' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

75' Бюттнер Александер бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

74' Виттек Максимилиан получил желтую карточку от судьи

73' Витесс выполняет удар от ворот.

73' Удар от ворот произведет Ваалвейк

73' Грбич Адриан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

71' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Команда Ваалвейк довольна результатом к этому моменту.

71' Матч возобновлен

70' Виттек Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

68' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Витесс выполняет удар от ворот.

66' Удар от ворот произведет Ваалвейк

65' Как он промахнулся? Икома Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

65' ШАНС! Икома Луис вышел один на один с голкипером...

65' Корнелисс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Бюттнер Александер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Матч возобновлен

64' Крамер Михил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Плохо сыграл Мёленстен Мелле - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

62' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Игрок Корнелисс Энцо из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

59' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

59' Игрок команды Витесс отправляет мяч за спину защитников.

58' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Одгор Йенс из команды Ваалвейк навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

57' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

56' Адевойе Шоун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Крамер Михил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Даса Элазар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Адевойе Шоун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Витесс выполняет удар от ворот.

54' Одгор Йенс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

52' Отличный командный гол!

51' Г О О О О Л - Бюттнер Александер забивает с левой ноги!

51' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Ороз Алоис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

48' Мёленстен Мелле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Виттек Максимилиан из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче