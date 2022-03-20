Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
6' ГолИкома Луис
1:1
15' ГолМёленстен Мелле
1:2
51' ГолБюттнер Александер
74' Желтая карточкаВиттек Максимилиан
90' Желтая карточкаОдгор Йенс
Ход матча
6'
1:0
15'
1:1
51'
1:2
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
14 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
10 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
24
Хауэн
Йерун
16
Ороз
Алоис
20
Гбоо
Янн
59
Тоуба
Ахмед
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ороз АлоисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Япи РомарикПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Витесс
Ваалвейк
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|12 (2)
|0.46
|Фредериксен Николай
|7
|0.27
|Духи Данило
|3
|0.12
|Ороз Алоис
|3
|0.12
|Тронстад Сондре
|2
|0.08
|Бёйтинк Томас
|2
|0.08
|Гбоо Янн
|2
|0.08
|Базур Рихедли
|1
|0.04
|Дарфалу Усама
|1
|0.04
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|9
|0.33
|Одгор Йенс
|8
|0.3
|Бюттнер Александер
|3 (1)
|0.11
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0.11
|Мёленстен Мелле
|2
|0.07
|Штоккерс Финн
|1
|0.04
|Анита Вурнон
|1
|0.04
|Бакари Саид
|1
|0.04
|Гаари Жюрьен
|1
|0.04
|Кёйперс Рой
|1
|0.04
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|10
|1
|Виттек Максимилиан
|8
|0
|Бёйтинк Томас
|6
|1
|Базур Рихедли
|7
|0
|Расмуссен Якоб
|3
|1
|Икома Луис
|3
|1
|Тронстад Сондре
|4
|0
|Ороз Алоис
|4
|0
|Духи Данило
|2
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Фредериксен Николай
|2
|0
|Грбич Адриан
|0
|1
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Вруг Патрик
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
|Thomas Letsch
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюттнер Александер
|6
|0
|Крамер Михил
|6
|0
|Тоуба Ахмед
|6
|0
|Гаари Жюрьен
|5
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|Адевойе Шоун
|2
|1
|Анита Вурнон
|3
|0
|Одгор Йенс
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
19
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
4
24%
3
16%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
12%
5
26%
31-45
6
35%
4
21%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
3
18%
1
5%
76-90
Пропущено
23
22
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
17%
7
32%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
3
13%
7
32%
31-45
5
22%
3
14%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
4
17%
3
14%
76-90
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
16 Не забивали 18
2
11%
1
9%
1-15
4
22%
3
27%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
3
17%
4
36%
76-90
Пропущено
15
21
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
2
13%
2
10%
1-15
4
27%
3
14%
16-30
5
33%
3
14%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
1
7%
3
14%
76-90
Забито
35
30
15 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
6
17%
4
13%
1-15
4
11%
7
23%
16-30
5
14%
6
20%
31-45
10
29%
5
17%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
6
17%
5
17%
76-90
Пропущено
38
43
23 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 22
6
16%
9
21%
1-15
9
24%
4
9%
16-30
8
21%
10
23%
31-45
6
16%
9
21%
46-60
4
11%
5
12%
61-75
5
13%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рома - Витесс 1:1 Хераклес - Витесс 0:0 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - Рома 0:1
Витесс - Сонабель Уагадугу 0:1 Витесс - Полис Уагудугу 1:1 Витесс - НЕК Неймеген 4:1 Дуанес - Витесс 1:0 Витесс - Рапид Вена 2:0 Утрехт - Витесс 1:1 Рапид Вена - Витесс 2:1 Витесс - ПСВ 0:5 Аякс - Витесс 5:0 Твенте - Витесс 3:0 Витесс - Гронинген 1:3 Витесс - ДВС '33 2:0 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Дуанес 1:0 Полис Уагудугу - Витесс 1:1 Витесс - ПЕК Зволле 1:0
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ваалвейк - Херенвен 0:0 Аякс - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1
Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|27
|21
|3
|3
|80 - 13
|66
|2.
|ПСВ
|27
|21
|1
|5
|68 - 31
|64
|3.
|Фейеноорд
|27
|17
|4
|6
|61 - 27
|55
|4.
|Твенте
|27
|16
|6
|5
|41 - 30
|54
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|27
|16
|3
|8
|50 - 31
|51
|6.
|Витесс
|26
|12
|5
|9
|33 - 42
|41
|7.
|Утрехт
|27
|11
|7
|9
|44 - 36
|40
|8.
|Гронинген
|27
|9
|9
|9
|35 - 37
|36
|9.
|Камбюр
|27
|10
|3
|14
|43 - 58
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|27
|8
|8
|11
|33 - 43
|32
|11.
|Херенвен
|27
|8
|6
|13
|24 - 36
|30
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|8
|6
|13
|30 - 43
|30
|13.
|Хераклес
|27
|7
|6
|14
|27 - 37
|27
|14.
|Ваалвейк
|27
|6
|9
|12
|30 - 43
|27
|15.
|Виллем II
|1:0
|27
|7
|4
|16
|22 - 44
|25
|16.
|Фортуна Ситтард
|26
|6
|4
|16
|26 - 58
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|25
|4
|9
|12
|21 - 37
|21
|18.
|ПЕК Зволле
|27
|5
|5
|17
|20 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|1
|2
|52 - 7
|34
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Твенте
|13
|8
|4
|1
|19 - 8
|28
|6.
|Утрехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 17
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|1
|7
|20 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|10.
|Виллем II
|1:0
|14
|5
|2
|7
|11 - 18
|17
|11.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|13.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|14.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|15.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|16.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|13
|10
|1
|2
|28 - 13
|31
|3.
|Фейеноорд
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|14
|7
|1
|6
|22 - 18
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|10.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|11.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|2
|10
|12 - 34
|8
|16.
|Виллем II
|1:0
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|13
|0
|2
|11
|8 - 24
|2