  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбург
0:0
Перерыв

Стадион:
Байер Л
0'
9' Желтая карточка
Адли Амин

Ход матча

9'
 
Адли Амин

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 118
Вольфсбург 15.3% (18)
X 37.3% (44)
Байер Л 47.5% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Байер Л
3.48
3.72
2.28
Все Коэффициенты
Новости
12
Перван
Павао
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
19
Мбабу
Кевин
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
15
Руссийон
Жером
9
Крузе
Макс
23
Винд
Жонас
10
Нмеча
Лукас
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
38
Беллараби
Карим
10
Демирбай
Керем
8
Андрих
Роберт
5
Баккер
Митчел
31
Адли
Амин
19
Диаби
Мусса
9
Азмун
Сердар
Вольфсбург
3-4-2-1
Байер Л
3-4-1-2

История личных встреч

Вольфсбург
Байер Л

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

31 матч

41.9%
16.1%
42%
13 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Б
0:2
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:4
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:5
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:1
К
2:1
Б
3:1
Г(
1:2
Б
3:2
Б
3:1
Б
3:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.22
Нмеча Лукас 6 0.22
Арнольд Максимилиан 3 0.11
Баку Ридле 2 0.07
Винд Жонас 2 0.07
Вранкс Астер 2 0.07
Филипп Максимилиан 1 0.04
Руссийон Жером 1 0.04
Вальдшмидт Лука 1 0.04
Борнаув Себастьян 1 0.04
Штеффен Ренато 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 20 (1) 0.74
Диаби Мусса 12 0.44
Вирц Флориан 7 0.26
Андрих Роберт 4 0.15
Адли Амин 3 0.11
Аларио Лукас 3 0.11
Беллараби Карим 2 0.07
Та Джонатан 2 0.07
Фримпонг Жереми 1 0.04
Демирбай Керем 1 (1) 0.04
Арангис Чарлес 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Амири Надим 1 0.04
Тапсоба Эдмон 1 0.04
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 3
Штеффен Ренато 6 0
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Брукс Джон 3 0
Баку Ридле 3 0
Вегхорст Ваут 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Кастельс Коэн 1 0
Герхардт Янник 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Вранкс Астер 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 8 1
Демирбай Керем 9 0
Баккер Митчел 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Андрих Роберт 4 1
Та Джонатан 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Адли Амин 3 0
Инкапье Пьеро 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Беллараби Карим 2 0
Паласиос Эксекиэль 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
28
7 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
4
31%
4
14%
1-15
2
15%
9
32%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
3
23%
3
11%
46-60
3
23%
5
18%
61-75
0
0%
4
14%
76-90

Пропущено

18
24
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
11%
4
17%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
4
22%
7
29%
29%
76-90

Забито

16
32
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
2
13%
5
16%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
3
19%
6
19%
46-60
3
19%
6
19%
61-75
5
31%
7
22%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
23%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
14%
6
29%
31-45
5
23%
5
24%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
7
32%
4
19%
76-90

Забито

29
60
12 В 1-м тайме 29
17 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
6
21%
9
15%
1-15
4
14%
12
20%
16-30
2
7%
8
13%
31-45
6
21%
9
15%
46-60
6
21%
11
18%
61-75
5
17%
11
18%
76-90

Пропущено

40
45
17 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 22
7
18%
6
13%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
7
18%
10
22%
31-45
6
15%
7
16%
46-60
6
15%
6
13%
61-75
11
28%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0
Байер Л
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1
Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 20 3 4 81 - 28 63
2. Боруссия Д Заявка 26 18 2 6 66 - 37 56
3. Байер Л 0:0 Заявка 27 13 7 7 64 - 41 46
4. РБ Лейпциг Заявка 27 13 6 8 57 - 30 45
5. Фрайбург Заявка 27 12 9 6 43 - 29 45
6. Хоффенхайм Заявка 27 13 5 9 49 - 40 44
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Айнтрахт Фр Заявка 27 10 8 9 39 - 38 38
9. Унион Берлин Заявка 27 10 8 9 33 - 38 38
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 39 32
12. Вольфсбург 0:0 Заявка 27 9 5 13 29 - 40 32
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
15. Герта Заявка 27 7 5 15 29 - 60 26
16. Штуттгарт Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17. Арминия Заявка 27 5 10 12 22 - 38 25
18. Гройтер Фюрт Заявка 27 3 6 18 24 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
10. Байер Л 0:0 Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург 0:0 Заявка 14 5 3 6 14 - 17 18
15. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Байер Л 0:0 Заявка 14 6 5 3 31 - 21 23
3. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 26 - 19 23
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург 0:0 Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не стал компенсировать судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв своим свистком!
  • 44'
    В центре поля получил по ногам Нмеча в подкате от Адли. Штрафной удар будет в распоряжении хозяев.
  • 43'
    С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Коссуну, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Перван.
  • 42'
    Убежал по флангу Диаби и покатил в центр на Азмуна, который пробивал по воротам, но кулаками вратарь отбил сферу в сторону. 
  • Угловой
    41'
    Со штрафного Шлагер навесил на ближнюю штангу, но здесь Азмун оказался первым на мяче и выбил его на угловой.
  • 40'
    На фланге получил по ногам Нмеча в подкате от Диаби. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Вольфсбурга".
  • 39'
    Убежал в контратаку по левому флангу Адли и вырезал пас вперед на Диаби, но на выходе забрал мяч в свои руки Перван.
  • 38'
    Сольный проход по правой бровке совершил Лакруа и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Та.
  • 37'
    Мягко забросил Мбабу в штрафную, куда ворвался Винд, но дотянуться головой до мяча не удалось ему в борьбе с защитником.
  • 36'
    С левого фланга навесил Крузе на дальнюю штангу, где должен был замыкать Нмеча, но не попал он по мячу.
  • 35'
    С угла поля навесил Арнольд на линию штрафной, где пробивал Шлагер с лету, но мяч застрял в гуще защитников. 
  • Угловой
    34'
    Мбабу пробивал по воротам с линии штрафной после скидки от Винда, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 33'
    Прострелил в центр штрафной с левого фланга Руссийон, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 32'
    Мбабу прорывался по флангу, обыграл Баккера, но далеко отпустил от себя мяч, который выкатился за пределы поля.
  • 31'
    Ушел от соперника по флангу Диаби и прострелил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 30'
    С угла поля Арнольд навесил в центр штрафной, где пробил головой Шлагер, но точности ему явно не хватило.
  • 29'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Шлагер, расшатав финтами соперника, но мяч полетел рядом со штангой.
  • Офсайд
    28'
    Прорывался в штрафную соперника на скорости Шлагер после заброса от Брукса, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 27'
    Демирбай пробивал по воротам метров с двадцати после паса от Адли, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 26'
    Отдавал пас Арнольд в штрафную, куда врывался Винд, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
  • 25'
    Пас по флангу исполнял Коссуну на ход Диаби, но тот не смог убежать от Руссийона и потерял сферу.
  • Опасный момент
    24'
    Красивейшим обводящим ударом Арнольд со штрафного закрутил в ближний верхний угол, но в прыжке Градецки в очередной раз отбил снаряд в сторону.
  • 23'
    Пауза в матче. Неудачно приземлился в прошлом эпизоде Мбабу. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 22'
    В верховой борьбе против Азмуна оказался на газоне Мбабу. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
  • Офсайд
    21'
    Тонко отдавал Нмеча в штрафную на Крузе, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 20'
    Забросил в штрафную соперника Шлагер на ход Мбабу, но тому не удалось обработать мяч как следует.
  • 19'
    С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Шлагер, но мяч не дошел до ворот, застряв в гуще защитников.
  • 18'
    Пробивал с линии чужой штрафной Арнольд после прострела от Мбабу, но мяч полетел крайне неточно.
  • Опасный момент
    17'
    Проникающий пас вырезал Шлагер в штрафную на Нмечу, который оторвался от опеки и пробил в дальний угол, но Градецки в падении спас свою команду.
  • 16'
    Пробивал Адли по воротам из пределов штрафной после заброса от Диаби, но точности ему явно не хватило.
  • 15'
    Диагональ исполнял в штрафную соперника Баккер на ход Азмуну, но тому добраться до мяча помешал Лакруа.
  • 14'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Адли и пробил с лету в дальний угол, но мяч полетел намного выше перекладины. 
  • 13'
    С угла поля Демирбай навесил на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Борнаув и вынес сферу головой подальше.
  • 12'
    Ворвался с фланга в штрафную соперника Диаби и пробил с острого угла, но на пути мяча оказался Брукс.
  • Желтая карточка
    11'
    Мог убегать Винд на ворота после паса от Крузе, но упал в борьбе с Адли перед линией. Судья показал желтую карточку нарушителю.
  • 10'
    В центре поля Винд получил сзади по ногам от Демирбая. Штрафной удар в пользу "волков" назначил судья.
  • 9'
    Брукс диагональ исполнял на левый фланг, куда забегал Крузе, но не позволил ему добраться до мяча Коссуну.
  • 8'
    Ушел от соперника по левой бровке Диаби и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.
  • 7'
    Теперь уже сам Адли пробивал по воротам из пределов штрафной после паса от Диаби, но мяч оказался в руках Первана.
  • 6'
    Убежал в атаку по флангу Адли и навесил на дальнюю штангу, но здесь немного не успел замкнуть Азмун.
  • 5'
    По флангу забрасывал Нмеча на ход Крузе, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.
  • 4'
    В центре поля получил по ногам Диаби в подкате от Шлагера. Штрафной удар в пользу "аптекарей" назначил судья.
  • 3'
    С левого фланга Винд прострелил в центр штрафной на Нмечу, но тому помешал пробить по воротам Та.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя зеленых цветах, гости выбрали себе черно-красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вольфсбург 0:0 Байер Л онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Байер Л

Исход игры
Вольфсбург
15.3% (18)
Ничья
37.3% (44)
Байер Л
47.5% (56)
Тотал 2.5
Больше
64.6% (73)
Меньше
35.4% (40)
Обе команды забьют
Да
92.04% (104)
Нет
7.96% (9)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
33.1% (39)
1:1 Ничья
26.3% (31)
2:1 Вольфсбург
12.7% (15)
2:2 Ничья
8.5% (10)
1:3 Байер Л
3.4% (4)
0:2 Байер Л
2.5% (3)
0:1 Байер Л
2.5% (3)
2:3 Байер Л
1.7% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 