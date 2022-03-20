Со штрафного Шлагер навесил на ближнюю штангу, но здесь Азмун оказался первым на мяче и выбил его на угловой.

Убежал по флангу Диаби и покатил в центр на Азмуна, который пробивал по воротам, но кулаками вратарь отбил сферу в сторону.

С правого фланга низом прострелил в центр штрафной Коссуну, но на выходе спокойно забрал мяч в свои руки Перван.

В центре поля получил по ногам Нмеча в подкате от Адли. Штрафной удар будет в распоряжении хозяев.

Ничего не стал компенсировать судья к времени первого тайма, отправив команды на перерыв своим свистком!

40' На фланге получил по ногам Нмеча в подкате от Диаби. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Вольфсбурга".

39' Убежал в контратаку по левому флангу Адли и вырезал пас вперед на Диаби, но на выходе забрал мяч в свои руки Перван.

38' Сольный проход по правой бровке совершил Лакруа и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Та.

37' Мягко забросил Мбабу в штрафную, куда ворвался Винд, но дотянуться головой до мяча не удалось ему в борьбе с защитником.

36' С левого фланга навесил Крузе на дальнюю штангу, где должен был замыкать Нмеча, но не попал он по мячу.

35' С угла поля навесил Арнольд на линию штрафной, где пробивал Шлагер с лету, но мяч застрял в гуще защитников.

34' Мбабу пробивал по воротам с линии штрафной после скидки от Винда, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

33' Прострелил в центр штрафной с левого фланга Руссийон, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

32' Мбабу прорывался по флангу, обыграл Баккера, но далеко отпустил от себя мяч, который выкатился за пределы поля.

31' Ушел от соперника по флангу Диаби и прострелил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

30' С угла поля Арнольд навесил в центр штрафной, где пробил головой Шлагер, но точности ему явно не хватило.

29' С дальней дистанции пробивал по воротам Шлагер, расшатав финтами соперника, но мяч полетел рядом со штангой.

28' Прорывался в штрафную соперника на скорости Шлагер после заброса от Брукса, но судья остановил атаку из-за офсайда.

27' Демирбай пробивал по воротам метров с двадцати после паса от Адли, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

26' Отдавал пас Арнольд в штрафную, куда врывался Винд, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

25' Пас по флангу исполнял Коссуну на ход Диаби, но тот не смог убежать от Руссийона и потерял сферу.

24' Красивейшим обводящим ударом Арнольд со штрафного закрутил в ближний верхний угол, но в прыжке Градецки в очередной раз отбил снаряд в сторону.

23' Пауза в матче. Неудачно приземлился в прошлом эпизоде Мбабу. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

22' В верховой борьбе против Азмуна оказался на газоне Мбабу. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.

21' Тонко отдавал Нмеча в штрафную на Крузе, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

20' Забросил в штрафную соперника Шлагер на ход Мбабу, но тому не удалось обработать мяч как следует.

19' С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Шлагер, но мяч не дошел до ворот, застряв в гуще защитников.

18' Пробивал с линии чужой штрафной Арнольд после прострела от Мбабу, но мяч полетел крайне неточно.

17' Проникающий пас вырезал Шлагер в штрафную на Нмечу, который оторвался от опеки и пробил в дальний угол, но Градецки в падении спас свою команду.

16' Пробивал Адли по воротам из пределов штрафной после заброса от Диаби, но точности ему явно не хватило.

15' Диагональ исполнял в штрафную соперника Баккер на ход Азмуну, но тому добраться до мяча помешал Лакруа.

14' Выиграл подбор у чужой штрафной Адли и пробил с лету в дальний угол, но мяч полетел намного выше перекладины.

13' С угла поля Демирбай навесил на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Борнаув и вынес сферу головой подальше.

12' Ворвался с фланга в штрафную соперника Диаби и пробил с острого угла, но на пути мяча оказался Брукс.

11' Мог убегать Винд на ворота после паса от Крузе, но упал в борьбе с Адли перед линией. Судья показал желтую карточку нарушителю.

10' В центре поля Винд получил сзади по ногам от Демирбая. Штрафной удар в пользу "волков" назначил судья.

9' Брукс диагональ исполнял на левый фланг, куда забегал Крузе, но не позволил ему добраться до мяча Коссуну.

8' Ушел от соперника по левой бровке Диаби и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.

7' Теперь уже сам Адли пробивал по воротам из пределов штрафной после паса от Диаби, но мяч оказался в руках Первана.

6' Убежал в атаку по флангу Адли и навесил на дальнюю штангу, но здесь немного не успел замкнуть Азмун.

5' По флангу забрасывал Нмеча на ход Крузе, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.

4' В центре поля получил по ногам Диаби в подкате от Шлагера. Штрафной удар в пользу "аптекарей" назначил судья.

3' С левого фланга Винд прострелил в центр штрафной на Нмечу, но тому помешал пробить по воротам Та.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя зеленых цветах, гости выбрали себе черно-красный комплект формы.