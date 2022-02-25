Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Фольксваген-Арена
История личных встреч
Вольфсбург
Байер Л
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед
31 матч
41.9%
16.1%
42%
13 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.23
|Нмеча Лукас
|6
|0.23
|Арнольд Максимилиан
|3
|0.12
|Баку Ридле
|2
|0.08
|Винд Жонас
|2
|0.08
|Вранкс Астер
|2
|0.08
|Филипп Максимилиан
|1
|0.04
|Руссийон Жером
|1
|0.04
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.04
|Борнаув Себастьян
|1
|0.04
|Штеффен Ренато
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|20 (1)
|0.77
|Диаби Мусса
|12
|0.46
|Вирц Флориан
|7
|0.27
|Андрих Роберт
|4
|0.15
|Адли Амин
|3
|0.12
|Аларио Лукас
|3
|0.12
|Беллараби Карим
|2
|0.08
|Та Джонатан
|2
|0.08
|Фримпонг Жереми
|1
|0.04
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.04
|Арангис Чарлес
|1
|0.04
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Амири Надим
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.04
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|3
|Штеффен Ренато
|6
|0
|Руссийон Жером
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Баку Ридле
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Кастельс Коэн
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|8
|1
|Демирбай Керем
|9
|0
|Баккер Митчел
|6
|0
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Андрих Роберт
|4
|1
|Та Джонатан
|4
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Инкапье Пьеро
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Беллараби Карим
|2
|0
|Паласиос Эксекиэль
|2
|0
|Адли Амин
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
28
7 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
4
31%
4
14%
1-15
2
15%
9
32%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
3
23%
3
11%
46-60
3
23%
5
18%
61-75
0
0%
4
14%
76-90
Пропущено
18
24
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
11%
4
17%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
4
22%
7
29%
29%
76-90
Забито
16
32
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
2
13%
5
16%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
3
19%
6
19%
46-60
3
19%
6
19%
61-75
5
31%
7
22%
76-90
Пропущено
22
21
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
23%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
14%
6
29%
31-45
5
23%
5
24%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
7
32%
4
19%
76-90
Забито
29
60
12 В 1-м тайме 29
17 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
6
21%
9
15%
1-15
4
14%
12
20%
16-30
2
7%
8
13%
31-45
6
21%
9
15%
46-60
6
21%
11
18%
61-75
5
17%
11
18%
76-90
Пропущено
40
45
17 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 22
7
18%
6
13%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
7
18%
10
22%
31-45
6
15%
7
16%
46-60
6
15%
6
13%
61-75
11
28%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0
Байер Л
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1
Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|77 - 28
|60
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|66 - 37
|56
|3.
|Байер Л
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|64 - 41
|45
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|49 - 37
|44
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|57 - 30
|44
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|43 - 29
|44
|7.
|Кёльн
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 39
|39
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 38
|37
|10.
|Майнц
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|35 - 30
|34
|11.
|Бохум
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|28 - 37
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|29 - 40
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|36 - 51
|30
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|22 - 34
|25
|16.
|Герта
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 60
|23
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|32 - 48
|23
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|24 - 70
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|2.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|4.
|Майнц
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 8
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 14
|25
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|33 - 20
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|15.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 27
|15
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 26
|15
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 24
|13
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|39 - 16
|29
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|3.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 15
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 33
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
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Прогнозы на матч Вольфсбург - Байер Л
Исход игры
Вольфсбург
14.3% (7)
Ничья
36.7% (18)
Байер Л
49% (24)
Тотал 2.5
Больше
65.31% (32)
Меньше
34.69% (17)
Обе команды забьют
Да
91.84% (45)
Нет
8.16% (4)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
32.7% (16)
1:1 Ничья
26.5% (13)
2:1 Вольфсбург
12.2% (6)
2:2 Ничья
10.2% (5)
1:3 Байер Л
4.1% (2)
0:2 Байер Л
4.1% (2)
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