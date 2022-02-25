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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбург
 
Позже

Стадион:
Байер Л
Прогнозы 47
Вольфсбург 14.9% (7)
X 38.3% (18)
Байер Л 46.8% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Байер Л
3.12
3.70
2.43
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Вольфсбург
Байер Л

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 12 побед

31 матч

41.9%
16.1%
42%
13 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

29%
35.5%
35.5%
9 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.5%
25.8%
38.7%
11 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Б
0:2
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:4
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
4:5
Б
4:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
1:1
К
2:1
Б
3:1
Г(
1:2
Б
3:2
Б
3:1
Б
3:0
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.23
Нмеча Лукас 6 0.23
Арнольд Максимилиан 3 0.12
Баку Ридле 2 0.08
Винд Жонас 2 0.08
Вранкс Астер 2 0.08
Филипп Максимилиан 1 0.04
Руссийон Жером 1 0.04
Вальдшмидт Лука 1 0.04
Борнаув Себастьян 1 0.04
Штеффен Ренато 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 20 (1) 0.77
Диаби Мусса 12 0.46
Вирц Флориан 7 0.27
Андрих Роберт 4 0.15
Адли Амин 3 0.12
Аларио Лукас 3 0.12
Беллараби Карим 2 0.08
Та Джонатан 2 0.08
Фримпонг Жереми 1 0.04
Демирбай Керем 1 (1) 0.04
Арангис Чарлес 1 0.04
Инкапье Пьеро 1 0.04
Амири Надим 1 0.04
Тапсоба Эдмон 1 0.04
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 3
Штеффен Ренато 6 0
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Брукс Джон 3 0
Баку Ридле 3 0
Вегхорст Ваут 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Кастельс Коэн 1 0
Герхардт Янник 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Вранкс Астер 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 8 1
Демирбай Керем 9 0
Баккер Митчел 6 0
Фримпонг Жереми 6 0
Андрих Роберт 4 1
Та Джонатан 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Инкапье Пьеро 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Беллараби Карим 2 0
Паласиос Эксекиэль 2 0
Адли Амин 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
28
7 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 14
4
31%
4
14%
1-15
2
15%
9
32%
16-30
1
8%
3
11%
31-45
3
23%
3
11%
46-60
3
23%
5
18%
61-75
0
0%
4
14%
76-90

Пропущено

18
24
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
2
11%
4
17%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
4
22%
7
29%
29%
76-90

Забито

16
32
5 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
2
13%
5
16%
1-15
2
13%
3
9%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
3
19%
6
19%
46-60
3
19%
6
19%
61-75
5
31%
7
22%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
5
23%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
14%
6
29%
31-45
5
23%
5
24%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
7
32%
4
19%
76-90

Забито

29
60
12 В 1-м тайме 29
17 Во 2-м тайме 31
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
6
21%
9
15%
1-15
4
14%
12
20%
16-30
2
7%
8
13%
31-45
6
21%
9
15%
46-60
6
21%
11
18%
61-75
5
17%
11
18%
76-90

Пропущено

40
45
17 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 22
7
18%
6
13%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
7
18%
10
22%
31-45
6
15%
7
16%
46-60
6
15%
6
13%
61-75
11
28%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Фрайбург - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2
Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0
Байер Л
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Байер Л - Аталанта 0:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Аталанта - Байер Л 3:2 Бавария - Байер Л 1:1
Байер Л - Арминия 3:0 Майнц - Байер Л 3:2 Байер Л - Штуттгарт 4:2 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 3 4 77 - 28 60
2. Боруссия Д Заявка 26 18 2 6 66 - 37 56
3. Байер Л Заявка 26 13 6 7 64 - 41 45
4. Хоффенхайм Заявка 26 13 5 8 49 - 37 44
5. РБ Лейпциг Заявка 26 13 5 8 57 - 30 44
6. Фрайбург Заявка 26 12 8 6 43 - 29 44
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Унион Берлин Заявка 26 10 8 8 33 - 34 38
9. Айнтрахт Фр Заявка 26 10 7 9 39 - 38 37
10. Майнц Заявка 25 10 4 11 35 - 30 34
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 37 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 36 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 26 5 10 11 22 - 34 25
16. Герта Заявка 26 6 5 15 26 - 60 23
17. Штуттгарт Заявка 26 5 8 13 32 - 48 23
18. Гройтер Фюрт Заявка 26 3 5 18 24 - 70 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
2. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 13 8 3 2 24 - 8 27
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
15. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
16. Штуттгарт Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
17. Гройтер Фюрт Заявка 13 3 4 6 13 - 24 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 26 - 19 23
3. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
11. Арминия Заявка 13 3 3 7 10 - 17 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 1 час 22 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Вольфсбург 14.9% (7)
    X 38.3% (18)
    Байер Л 46.8% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Байер Л
    3.12
    3.70
    2.43
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вольфсбург - Байер Л онлайн

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    Прогнозы на матч Вольфсбург - Байер Л

    Исход игры
    Вольфсбург
    14.3% (7)
    Ничья
    36.7% (18)
    Байер Л
    49% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    91.84% (45)
    Нет
    8.16% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    32.7% (16)
    1:1 Ничья
    26.5% (13)
    2:1 Вольфсбург
    12.2% (6)
    2:2 Ничья
    10.2% (5)
    1:3 Байер Л
    4.1% (2)
    0:2 Байер Л
    4.1% (2)
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