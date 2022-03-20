Дуда на фланге в подкате попал по ногам Вольфу.

Джованни Рейна от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Модест.

Хорн слева навесил к дальней штанге, где Андерссон пробил головой выше ворот.

Витсель в центре поля локтем попал в лицо Дуде и получил жёлтую карточку.

Ут от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где мяча никто не ждал.

39' Холанн перед чужой штрафной площадью нарушил правила.

38' Джованни Рейна на чужой половине поля врезался в Хюбенрса.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

АНДЕРССОН!!! Хорн слева навесил на Модеста, чью скидку к дальней штанге Андерссон преобразовал в гол.

34' Джан на фланге аккуратно отобрал мяч у Шауба.

33' Пасслаку требуется помощь медиков. Шауб мячом попал в затылок Феликсу.

32' Ут слева прошёл вперёд, но в окружении трёх соперников сохранить мяч не смог.

30' Вольф на чужой половине поля толкнул в спину Шауба и не отдавал мяч соперникам. Зиберт показал Мариусу жёлтую карточку.

29' Эхизибуэ в центре поля в грубом подкате сбил Джованни Рейну.

28' Модест справа вывел к воротам Ута, которому в ноги бросился Кобель и смог выбить мяч.

27' Ут справа в штрафной площади сыграл на подборе и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

26' Холанн справа убрал мяч от Килиана и с двенадцати метров низом пробил в сантиметрах от дальней штанги.

25' Хорн слева навесил к воротам, где Дждан опередил соперников и поднял мяч вверх.

24' Вольф на левом фланге оказался в офсайде.

23' Шауб слева навесил к воротам, где Аканджи вверху всех опередил и мяч выбил.

22' Ут слева навесил к воротам, где Модест в прыжке немного не достал мяч головой.

20' Модест у центрального круга сбил Витселя.

19' "Кёльн" уверенно забрал мяч и раз за разом накатывает атаки к штрафной площади соперника.

18' Подача Хорна слева получилась низкой и не дошла до Моджеста.

16' Андерссон в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Витселя.

15' Навес Хорна слева в штрафную площадь до партнёров не дошёл.

14' Ут от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гостим мяч вынесли.

12' "Кёльн" комбинирует на чужой половине поля.

11' Подачу Хорна слева к воротам заблокировал Вольф.

10' Замена в составе "Кёльна": вместо Бенно Шмица на поле вышел Кингсли Эхизибуэ.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ВОЛЬФ!!! Беллингхэм со своей половины поля сделал заброс вперёд на ход Вольфу, который уверенно переиграл Швебе и открыл счёт в матче.

8' Шмиц получил повреждение. Медики вызваны на поле.

7' Хозяева выбили мяч после подачи Азара от углового флага.

6' Азар справа прострелил в штрафную площадь и заработал первый угловой удар в матче.

4' Азар слева оказался в офсайде.

3' Андерссон сыграл на подборе на линии штрафной площади, но по воротам Себастьяну помешал пробить Аканджи.

2' "Кёльн" играет в белой форме, "Боруссия" - в жёлтых футболках и чёрных трусах.