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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
1:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Боруссия Д
0'
0:1
8' Гол
Вольф Мариус
30' Желтая карточка
Вольф Мариус
1:1
36' Гол
Андерссон Себастьян
43' Желтая карточка
Витсель Аксель
45'

Ход матча

8'
0:1
Вольф Мариус
(Беллингхем Джуд)
10'
Эхизибуэ Кингсли
Шмиц Бенно
 
30'
 
Вольф Мариус
36'
Андерссон Себастьян
(Модест Антони)
1:1
43'
 
Витсель Аксель

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 121
Кёльн 3.3% (4)
X 9.9% (12)
Боруссия Д 86.8% (105)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Боруссия Д
3.72
4.17
2.01
Все Коэффициенты
Новости
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
23
Хорн
Яннес
6
Эзкан
Салих
13
Ут
Марк
18
Дуда
Ондрей
21
Шауб
Луис
9
Андерссон
Себастьян
27
Модест
Антони
1
Кобель
Грегор
30
Пасслак
Феликс
23
Джан
Эмре
16
Аканджи
Мануэль
13
Геррейро
Рафаэль
39
Вольф
Мариус
7
Джованни
Рейна
28
Витсель
Аксель
22
Беллингхем
Джуд
10
Азар
Торган
9
Холанн
Эрлинг
Кёльн
4-1-3-2
Боруссия Д
4-5-1

История личных встреч

Кёльн
Боруссия Д

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

22 матча

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
5:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
ТМС
1:0
Б
1:6
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 15 0.56
Кайнц Флориан 3 0.11
Ут Марк 3 0.11
Андерссон Себастьян 3 0.11
Скири Эйе 3 0.11
Дуда Ондрей 2 0.07
Эзкан Салих 2 0.07
Лемперте Тим 2 0.07
Шауб Луис 1 0.04
Шиндлер Кингсли 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Любичич Деян 1 0.04
Хюберс Тимо 1 0.04
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.59
Ройс Марко 9 0.33
Брандт Юлиан 5 0.19
Мален Дониэлл 4 0.15
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.15
Азар Торган 4 0.15
Беллингхем Джуд 3 0.11
Вольф Мариус 3 0.11
Тиггес Штеффен 3 0.11
Джан Эмре 3 (3) 0.11
Мёнье Тома 2 0.07
Дауд Махмуд 2 0.07
Джованни Рейна 2 0.07
Хуммельс Матс 1 0.04
Витсель Аксель 1 0.04
Мукоко Юссуфа 1 0.04
Шульц Нико 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Эзкан Салих 4 0
Хюберс Тимо 4 0
Любичич Деян 4 0
Тилманн Ян 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Стеффен Баумгарт 3 0
Андерссон Себастьян 3 0
Скири Эйе 3 0
Модест Антони 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Мере Хорхе 2 0
Килиан Лука 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хорн Яннес 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 6 1
Беллингхем Джуд 7 0
Хуммельс Матс 4 0
Мёнье Тома 4 0
Вольф Мариус 4 0
Витсель Аксель 3 0
Холанн Эрлинг 3 0
Понграчич Марин 3 0
Розе Марко 1 1
Ройс Марко 2 0
Джан Эмре 2 0
Шульц Нико 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Загаду Дан-Аксель 2 0
Азар Торган 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
24
3 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
5%
1
4%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
1
5%
6
25%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
10
50%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
31%
4
19%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
6
38%
3
14%
61-75
2
13%
3
14%
76-90

Забито

18
40
8 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
15 Не забивали 13
1
6%
6
15%
1-15
2
11%
6
15%
16-30
5
28%
6
15%
31-45
3
17%
6
15%
46-60
3
17%
6
15%
61-75
4
22%
10
25%
76-90

Пропущено

22
18
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
9
41%
3
17%
46-60
5
23%
3
17%
61-75
1
5%
6
33%
76-90

Забито

38
64
11 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 37
13 Забивали первыми 19
5 Не забивали 2
2
5%
7
11%
1-15
3
8%
8
13%
16-30
6
16%
12
19%
31-45
9
24%
10
16%
46-60
4
11%
10
16%
61-75
14
37%
17
27%
76-90

Пропущено

38
39
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 20
6
16%
5
13%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
9
24%
8
21%
46-60
11
29%
6
15%
61-75
3
8%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0
РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2
Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 20 3 4 81 - 28 63
2. Боруссия Д 1:1 Заявка 27 18 3 6 67 - 38 57
3. Байер Л Заявка 27 14 6 7 66 - 41 48
4. РБ Лейпциг Заявка 27 13 6 8 57 - 30 45
5. Фрайбург Заявка 27 12 9 6 43 - 29 45
6. Хоффенхайм Заявка 27 13 5 9 49 - 40 44
7. Кёльн 1:1 Заявка 27 10 10 7 38 - 40 40
8. Айнтрахт Фр Заявка 27 10 8 9 39 - 38 38
9. Унион Берлин Заявка 27 10 8 9 33 - 38 38
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 39 32
12. Вольфсбург Заявка 27 9 4 14 29 - 42 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
15. Герта Заявка 27 7 5 15 29 - 60 26
16. Штуттгарт Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17. Арминия Заявка 27 5 10 12 22 - 38 25
18. Гройтер Фюрт Заявка 27 3 6 18 24 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д 1:1 Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
7. Кёльн 1:1 Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
8. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
15. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
3. Боруссия Д 1:1 Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн 1:1 Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Угловой
    45'
    Ут от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где мяча никто не ждал.
  • Желтая карточка
    44'
    Витсель в центре поля локтем попал в лицо Дуде и получил жёлтую карточку.
  • 42'
    Хорн слева навесил к дальней штанге, где Андерссон пробил головой выше ворот.
  • Угловой
    41'
    Джованни Рейна от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Модест.
  • Фол, нарушение
    40'
    Дуда на фланге в подкате попал по ногам Вольфу.
  • Фол, нарушение
    39'
    Холанн перед чужой штрафной площадью нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    38'
    Джованни Рейна на чужой половине поля врезался в Хюбенрса.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    АНДЕРССОН!!! Хорн слева навесил на Модеста, чью скидку к дальней штанге Андерссон преобразовал в гол.
  • 34'
    Джан на фланге аккуратно отобрал мяч у Шауба.
  • Травма, повреждение
    33'
    Пасслаку требуется помощь медиков. Шауб мячом попал в затылок Феликсу.
  • 32'
    Ут слева прошёл вперёд, но в окружении трёх соперников сохранить мяч не смог.
  • Желтая карточка
    30'
    Вольф на чужой половине поля толкнул в спину Шауба и не отдавал мяч соперникам. Зиберт показал Мариусу жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    29'
    Эхизибуэ в центре поля в грубом подкате сбил Джованни Рейну.
  • Опасный момент
    28'
    Модест справа вывел к воротам Ута, которому в ноги бросился Кобель и смог выбить мяч.
  • 27'
    Ут справа в штрафной площади сыграл на подборе и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Опасный момент
    26'
    Холанн справа убрал мяч от Килиана и с двенадцати метров низом пробил в сантиметрах от дальней штанги.
  • 25'
    Хорн слева навесил к воротам, где Дждан опередил соперников и поднял мяч вверх.
  • Офсайд
    24'
    Вольф на левом фланге оказался в офсайде.
  • 23'
    Шауб слева навесил к воротам, где Аканджи вверху всех опередил и мяч выбил.
  • 22'
    Ут слева навесил к воротам, где Модест в прыжке немного не достал мяч головой.
  • Фол, нарушение
    20'
    Модест у центрального круга сбил Витселя.
  • 19'
    "Кёльн" уверенно забрал мяч и раз за разом накатывает атаки к штрафной площади соперника.
  • 18'
    Подача Хорна слева получилась низкой и не дошла до Моджеста.
  • Фол, нарушение
    16'
    Андерссон в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Витселя.
  • 15'
    Навес Хорна слева в штрафную площадь до партнёров не дошёл.
  • Угловой
    14'
    Ут от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гостим мяч вынесли.
  • 12'
    "Кёльн" комбинирует на чужой половине поля.
  • 11'
    Подачу Хорна слева к воротам заблокировал Вольф.
  • Замена
    10'
    Замена в составе "Кёльна": вместо Бенно Шмица на поле вышел Кингсли Эхизибуэ.
  • Описание гола
    8'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ВОЛЬФ!!! Беллингхэм со своей половины поля сделал заброс вперёд на ход Вольфу, который уверенно переиграл Швебе и открыл счёт в матче.
  • Травма, повреждение
    8'
    Шмиц получил повреждение. Медики вызваны на поле.
  • Угловой
    7'
    Хозяева выбили мяч после подачи Азара от углового флага.
  • 6'
    Азар справа прострелил в штрафную площадь и заработал первый угловой удар в матче.
  • Офсайд
    4'
    Азар слева оказался в офсайде.
  • 3'
    Андерссон сыграл на подборе на линии штрафной площади, но по воротам Себастьяну помешал пробить Аканджи.
  • 2'
    "Кёльн" играет в белой форме, "Боруссия" - в жёлтых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Рейн Энерги"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кёльн 1:1 Боруссия Д онлайн

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Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Боруссия Д

Исход игры
Кёльн
3.3% (4)
Ничья
9.9% (12)
Боруссия Д
86.8% (105)
Тотал 2.5
Больше
70.43% (81)
Меньше
29.57% (34)
Обе команды забьют
Да
79.13% (91)
Нет
20.87% (24)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
47.1% (57)
1:3 Боруссия Д
13.2% (16)
0:2 Боруссия Д
10.7% (13)
1:1 Ничья
8.3% (10)
0:1 Боруссия Д
8.3% (10)
2:3 Боруссия Д
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:1 Кёльн
1.7% (2)
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