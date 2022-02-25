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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
Прогнозы 37
Кёльн 2.7% (1)
X 10.8% (4)
Боруссия Д 86.5% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Боруссия Д
3.54
3.86
2.07
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Кёльн
Боруссия Д

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

22 матча

18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:0
Б
2:2
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:3
Б
2:3
Б
5:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:0
Б
2:1
ТМС
1:0
Б
1:6
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 15 0.58
Кайнц Флориан 3 0.12
Ут Марк 3 0.12
Скири Эйе 3 0.12
Андерссон Себастьян 2 0.08
Дуда Ондрей 2 0.08
Эзкан Салих 2 0.08
Лемперте Тим 2 0.08
Шауб Луис 1 0.04
Шиндлер Кингсли 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Любичич Деян 1 0.04
Хюберс Тимо 1 0.04
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.62
Ройс Марко 9 0.35
Брандт Юлиан 5 0.19
Мален Дониэлл 4 0.15
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.15
Азар Торган 4 0.15
Беллингхем Джуд 3 0.12
Тиггес Штеффен 3 0.12
Джан Эмре 3 (3) 0.12
Мёнье Тома 2 0.08
Дауд Махмуд 2 0.08
Джованни Рейна 2 0.08
Вольф Мариус 2 0.08
Хуммельс Матс 1 0.04
Витсель Аксель 1 0.04
Мукоко Юссуфа 1 0.04
Шульц Нико 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Хюберс Тимо 4 0
Любичич Деян 4 0
Тилманн Ян 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Стеффен Баумгарт 3 0
Андерссон Себастьян 3 0
Скири Эйе 3 0
Эзкан Салих 3 0
Модест Антони 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Мере Хорхе 2 0
Килиан Лука 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хорн Яннес 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дауд Махмуд 6 1
Беллингхем Джуд 7 0
Хуммельс Матс 4 0
Мёнье Тома 4 0
Витсель Аксель 3 0
Вольф Мариус 3 0
Холанн Эрлинг 3 0
Понграчич Марин 3 0
Розе Марко 1 1
Ройс Марко 2 0
Джан Эмре 2 0
Шульц Нико 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Загаду Дан-Аксель 2 0
Азар Торган 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
24
3 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
5%
1
4%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
1
5%
6
25%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
10
50%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

16
21
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
31%
4
19%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
6
38%
3
14%
61-75
2
13%
3
14%
76-90

Забито

18
40
8 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
15 Не забивали 13
1
6%
6
15%
1-15
2
11%
6
15%
16-30
5
28%
6
15%
31-45
3
17%
6
15%
46-60
3
17%
6
15%
61-75
4
22%
10
25%
76-90

Пропущено

22
18
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
9
41%
3
17%
46-60
5
23%
3
17%
61-75
1
5%
6
33%
76-90

Забито

38
64
11 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 37
13 Забивали первыми 19
5 Не забивали 2
2
5%
7
11%
1-15
3
8%
8
13%
16-30
6
16%
12
19%
31-45
9
24%
10
16%
46-60
4
11%
10
16%
61-75
14
37%
17
27%
76-90

Пропущено

38
39
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 20
6
16%
5
13%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
9
24%
8
21%
46-60
11
29%
6
15%
61-75
3
8%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0
РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2
Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 3 4 77 - 28 60
2. Боруссия Д Заявка 26 18 2 6 66 - 37 56
3. Байер Л Заявка 26 13 6 7 64 - 41 45
4. Хоффенхайм Заявка 26 13 5 8 49 - 37 44
5. РБ Лейпциг Заявка 26 13 5 8 57 - 30 44
6. Фрайбург Заявка 26 12 8 6 43 - 29 44
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Унион Берлин Заявка 26 10 8 8 33 - 34 38
9. Айнтрахт Фр Заявка 26 10 7 9 39 - 38 37
10. Майнц Заявка 25 10 4 11 35 - 30 34
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 37 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 36 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 26 5 10 11 22 - 34 25
16. Герта Заявка 26 6 5 15 26 - 60 23
17. Штуттгарт Заявка 26 5 8 13 32 - 48 23
18. Гройтер Фюрт Заявка 26 3 5 18 24 - 70 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
2. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 13 8 3 2 24 - 8 27
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
15. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
16. Штуттгарт Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
17. Гройтер Фюрт Заявка 13 3 4 6 13 - 24 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 26 - 19 23
3. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
11. Арминия Заявка 13 3 3 7 10 - 17 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кёльн - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 8 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Кёльн 2.7% (1)
    X 10.8% (4)
    Боруссия Д 86.5% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кёльн
    Ничья
    Боруссия Д
    3.54
    3.86
    2.07
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кёльн - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч Кёльн - Боруссия Д

    Исход игры
    Кёльн
    2.7% (1)
    Ничья
    10.8% (4)
    Боруссия Д
    86.5% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (24)
    Меньше
    35.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (28)
    Нет
    24.32% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    45.9% (17)
    0:2 Боруссия Д
    21.6% (8)
    1:1 Ничья
    10.8% (4)
    1:3 Боруссия Д
    10.8% (4)
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