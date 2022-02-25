Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Рейн Энерги
История личных встреч
Кёльн
Боруссия Д
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед
22 матча
18.2%
22.7%
59.1%
4 победы 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
13.6%
36.4%
50%
3 победы 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|15
|0.58
|Кайнц Флориан
|3
|0.12
|Ут Марк
|3
|0.12
|Скири Эйе
|3
|0.12
|Андерссон Себастьян
|2
|0.08
|Дуда Ондрей
|2
|0.08
|Эзкан Салих
|2
|0.08
|Лемперте Тим
|2
|0.08
|Шауб Луис
|1
|0.04
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Любичич Деян
|1
|0.04
|Хюберс Тимо
|1
|0.04
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|0.62
|Ройс Марко
|9
|0.35
|Брандт Юлиан
|5
|0.19
|Мален Дониэлл
|4
|0.15
|Геррейро Рафаэль
|4 (1)
|0.15
|Азар Торган
|4
|0.15
|Беллингхем Джуд
|3
|0.12
|Тиггес Штеффен
|3
|0.12
|Джан Эмре
|3 (3)
|0.12
|Мёнье Тома
|2
|0.08
|Дауд Махмуд
|2
|0.08
|Джованни Рейна
|2
|0.08
|Вольф Мариус
|2
|0.08
|Хуммельс Матс
|1
|0.04
|Витсель Аксель
|1
|0.04
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.04
|Шульц Нико
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Хюберс Тимо
|4
|0
|Любичич Деян
|4
|0
|Тилманн Ян
|4
|0
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Андерссон Себастьян
|3
|0
|Скири Эйе
|3
|0
|Эзкан Салих
|3
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Килиан Лука
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дауд Махмуд
|6
|1
|Беллингхем Джуд
|7
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Витсель Аксель
|3
|0
|Вольф Мариус
|3
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Понграчич Марин
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Ройс Марко
|2
|0
|Джан Эмре
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Загаду Дан-Аксель
|2
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
24
3 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
5%
1
4%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
1
5%
6
25%
31-45
6
30%
4
17%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
10
50%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
31%
4
19%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
1
6%
4
19%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
6
38%
3
14%
61-75
2
13%
3
14%
76-90
Забито
18
40
8 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 13
15 Не забивали 13
1
6%
6
15%
1-15
2
11%
6
15%
16-30
5
28%
6
15%
31-45
3
17%
6
15%
46-60
3
17%
6
15%
61-75
4
22%
10
25%
76-90
Пропущено
22
18
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 9
1
5%
1
6%
1-15
2
9%
3
17%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
9
41%
3
17%
46-60
5
23%
3
17%
61-75
1
5%
6
33%
76-90
Забито
38
64
11 В 1-м тайме 27
27 Во 2-м тайме 37
13 Забивали первыми 19
5 Не забивали 2
2
5%
7
11%
1-15
3
8%
8
13%
16-30
6
16%
12
19%
31-45
9
24%
10
16%
46-60
4
11%
10
16%
61-75
14
37%
17
27%
76-90
Пропущено
38
39
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 20
6
16%
5
13%
1-15
4
11%
5
13%
16-30
5
13%
6
15%
31-45
9
24%
8
21%
46-60
11
29%
6
15%
61-75
3
8%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0
РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2
Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|77 - 28
|60
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|26
|18
|2
|6
|66 - 37
|56
|3.
|Байер Л
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|64 - 41
|45
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|49 - 37
|44
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|57 - 30
|44
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|43 - 29
|44
|7.
|Кёльн
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 39
|39
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 38
|37
|10.
|Майнц
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|35 - 30
|34
|11.
|Бохум
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|28 - 37
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|29 - 40
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|36 - 51
|30
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|22 - 34
|25
|16.
|Герта
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 60
|23
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|32 - 48
|23
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|24 - 70
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|2.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|4.
|Майнц
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|24 - 8
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 14
|25
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|33 - 20
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|15.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 27
|15
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 26
|15
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 24
|13
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|39 - 16
|29
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|26 - 19
|23
|3.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 15
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 33
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
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Прогнозы на матч Кёльн - Боруссия Д
Исход игры
Кёльн
2.7% (1)
Ничья
10.8% (4)
Боруссия Д
86.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (24)
Меньше
35.14% (13)
Обе команды забьют
Да
75.68% (28)
Нет
24.32% (9)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
45.9% (17)
0:2 Боруссия Д
21.6% (8)
1:1 Ничья
10.8% (4)
1:3 Боруссия Д
10.8% (4)
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