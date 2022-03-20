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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
1:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
1:0
7' Гол
Нуннели Че
17'

Ход матча

7'
Нуннели Че
(Овюсу Лерой)
1:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
АЗ Алкмаар
6.07
3.90
1.65
Все Коэффициенты
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
17
Саддики
Дрейс
3
Хееркенс
Фреек
19
Кроули
Дэниэл
7
Нуннели
Че
9
Хорнкамп
Ииц
14
Кабангу
Элтон
1
Виндаль-Йенсен
Петер
15
Витри
Аслак
Фонн
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
24
Рейндерс
Тиджани
20
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
Виллем II
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Виллем II
АЗ Алкмаар

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Э
4:1
Э
0:1
Э
5:3
Э
1:3
Э
1:1
К
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
0:3
Э
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.15
Нуннели Че 4 0.15
Кёлерт Матс 3 0.11
Остинг Тейс 2 0.07
Свенссон Макс 1 0.04
Саглам Геркем 1 0.04
Саддики Дрейс 1 0.04
Кабангу Элтон 1 0.04
Хорнкамп Ииц 1 0.04
Румерату Годфрид 1 0.04
Спиерингс Уэсли 1 0.04
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 13 (4) 0.48
Павлидис Вангелис 9 0.33
Де Вит Дани 7 0.26
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.15
Рейндерс Тиджани 3 0.11
Абухлал Закария 3 0.11
Бёкема Сэм 3 0.11
Вайндал Оуэн 1 0.04
Сугавара Юкинари 1 0.04
Инди Мартинс 1 0.04
Витри Аслак Фонн 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Павлидис Василис 1 0.04
Класи Йорди 1 0.04
Мидтше Фредрик 0 0
Сова Камаль 0 0
Поку Эрнест 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 5 0
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Кроули Дэниэл 2 0
Саглам Геркем 2 0
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 6 0
Мидтше Фредрик 5 0
Вайндал Оуэн 5 0
Павлидис Вангелис 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Класи Йорди 2 1
Инди Мартинс 3 0
Де Вит Дани 3 0
Сугавара Юкинари 3 0
Карлссон Йеспер III 2 0
Летсерт Тимо 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Копмейнерс Пер 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
22
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
3
33%
3
14%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
1
11%
5
23%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
22%
5
23%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
6
32%
4
24%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
4
21%
4
24%
76-90

Забито

12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
0
0%
5
19%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
2
17%
1
4%
61-75
3
25%
7
26%
76-90

Пропущено

25
14
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
20%
5
36%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
1
4%
2
14%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
3
12%
2
14%
61-75
9
36%
3
21%
76-90

Забито

21
49
10 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 11
13 Не забивали 7
3
14%
8
16%
1-15
3
14%
8
16%
16-30
4
19%
9
18%
31-45
4
19%
8
16%
46-60
2
10%
4
8%
61-75
5
24%
12
24%
76-90

Пропущено

44
31
18 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 22
5
11%
7
23%
1-15
10
23%
5
16%
16-30
3
7%
5
16%
31-45
7
16%
1
3%
46-60
6
14%
6
19%
61-75
13
30%
30%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1
Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3
АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 27 21 3 3 80 - 13 66
2. ПСВ 27 21 1 5 68 - 31 64
3. Фейеноорд 27 17 4 6 61 - 27 55
4. Твенте 27 16 6 5 41 - 30 54
5. АЗ Алкмаар 0:1 27 16 3 8 50 - 31 51
6. Витесс 26 12 5 9 33 - 42 41
7. Утрехт 27 11 7 9 44 - 36 40
8. Гронинген 27 9 9 9 35 - 37 36
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 27 6 9 12 30 - 43 27
15. Виллем II 1:0 27 7 4 16 22 - 44 25
16. Фортуна Ситтард 26 6 4 16 26 - 58 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 0:1 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 13 8 4 1 19 - 8 28
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
10. Виллем II 1:0 14 5 2 7 11 - 18 17
11. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
12. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
13. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
14. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
15. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
16. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 0:1 14 7 1 6 22 - 18 22
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
10. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
11. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
12. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
13. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
16. Виллем II 1:0 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
АЗ Алкмаар
6.07
3.90
1.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Виллем II 1:0 АЗ Алкмаар онлайн

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