Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Конинг Виллем II
1:0
7' ГолНуннели Че
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kevin Hofland
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
-
26 Керкез МилошЗащитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виллем II
АЗ Алкмаар
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.15
|Нуннели Че
|4
|0.15
|Кёлерт Матс
|3
|0.11
|Остинг Тейс
|2
|0.07
|Свенссон Макс
|1
|0.04
|Саглам Геркем
|1
|0.04
|Саддики Дрейс
|1
|0.04
|Кабангу Элтон
|1
|0.04
|Хорнкамп Ииц
|1
|0.04
|Румерату Годфрид
|1
|0.04
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.04
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|13 (4)
|0.48
|Павлидис Вангелис
|9
|0.33
|Де Вит Дани
|7
|0.26
|Гудмундссон Альберт
|4 (1)
|0.15
|Рейндерс Тиджани
|3
|0.11
|Абухлал Закария
|3
|0.11
|Бёкема Сэм
|3
|0.11
|Вайндал Оуэн
|1
|0.04
|Сугавара Юкинари
|1
|0.04
|Инди Мартинс
|1
|0.04
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.04
|Эвьен Хэкон
|1
|0.04
|Павлидис Василис
|1
|0.04
|Класи Йорди
|1
|0.04
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сова Камаль
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саддики Дрейс
|5
|0
|Йенссен Ульрик
|3
|1
|Велленройтер Тимон
|4
|0
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Кроули Дэниэл
|2
|0
|Саглам Геркем
|2
|0
|Нуннели Че
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Остинг Тейс
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хацидиакос Пантелис
|6
|0
|Мидтше Фредрик
|5
|0
|Вайндал Оуэн
|5
|0
|Павлидис Вангелис
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Класи Йорди
|2
|1
|Инди Мартинс
|3
|0
|Де Вит Дани
|3
|0
|Сугавара Юкинари
|3
|0
|Карлссон Йеспер III
|2
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Виндаль-Йенсен Петер
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
22
5 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
3
33%
3
14%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
1
11%
5
23%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
22%
5
23%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
0
0%
2
12%
1-15
6
32%
4
24%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
4
21%
4
24%
76-90
Забито
12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
0
0%
5
19%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
2
17%
1
4%
61-75
3
25%
7
26%
76-90
Пропущено
25
14
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
20%
5
36%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
1
4%
2
14%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
3
12%
2
14%
61-75
9
36%
3
21%
76-90
Забито
21
49
10 В 1-м тайме 25
11 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 11
13 Не забивали 7
3
14%
8
16%
1-15
3
14%
8
16%
16-30
4
19%
9
18%
31-45
4
19%
8
16%
46-60
2
10%
4
8%
61-75
5
24%
12
24%
76-90
Пропущено
44
31
18 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 22
5
11%
7
23%
1-15
10
23%
5
16%
16-30
3
7%
5
16%
31-45
7
16%
1
3%
46-60
6
14%
6
19%
61-75
13
30%
30%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1
Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3
АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|27
|21
|3
|3
|80 - 13
|66
|2.
|ПСВ
|27
|21
|1
|5
|68 - 31
|64
|3.
|Фейеноорд
|27
|17
|4
|6
|61 - 27
|55
|4.
|Твенте
|27
|16
|6
|5
|41 - 30
|54
|5.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|27
|16
|3
|8
|50 - 31
|51
|6.
|Витесс
|26
|12
|5
|9
|33 - 42
|41
|7.
|Утрехт
|27
|11
|7
|9
|44 - 36
|40
|8.
|Гронинген
|27
|9
|9
|9
|35 - 37
|36
|9.
|Камбюр
|27
|10
|3
|14
|43 - 58
|33
|10.
|НЕК Неймеген
|27
|8
|8
|11
|33 - 43
|32
|11.
|Херенвен
|27
|8
|6
|13
|24 - 36
|30
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|27
|8
|6
|13
|30 - 43
|30
|13.
|Хераклес
|27
|7
|6
|14
|27 - 37
|27
|14.
|Ваалвейк
|27
|6
|9
|12
|30 - 43
|27
|15.
|Виллем II
|1:0
|27
|7
|4
|16
|22 - 44
|25
|16.
|Фортуна Ситтард
|26
|6
|4
|16
|26 - 58
|22
|17.
|Спарта Роттердам
|25
|4
|9
|12
|21 - 37
|21
|18.
|ПЕК Зволле
|27
|5
|5
|17
|20 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|14
|11
|1
|2
|52 - 7
|34
|2.
|ПСВ
|14
|11
|0
|3
|40 - 18
|33
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Твенте
|13
|8
|4
|1
|19 - 8
|28
|6.
|Утрехт
|14
|7
|4
|3
|28 - 17
|25
|7.
|Хераклес
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|8.
|Гоу Эхед Иглс
|14
|6
|1
|7
|20 - 21
|19
|9.
|Гронинген
|13
|4
|6
|3
|14 - 12
|18
|10.
|Виллем II
|1:0
|14
|5
|2
|7
|11 - 18
|17
|11.
|Витесс
|13
|5
|2
|6
|16 - 26
|17
|12.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|13.
|Херенвен
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|14.
|Ваалвейк
|13
|4
|2
|7
|11 - 21
|14
|15.
|Спарта Роттердам
|14
|3
|5
|6
|12 - 19
|14
|16.
|Фортуна Ситтард
|12
|4
|2
|6
|14 - 24
|14
|17.
|НЕК Неймеген
|13
|2
|5
|6
|12 - 18
|11
|18.
|ПЕК Зволле
|13
|2
|4
|7
|9 - 15
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|13
|10
|1
|2
|28 - 13
|31
|3.
|Фейеноорд
|14
|8
|2
|4
|29 - 15
|26
|4.
|Твенте
|14
|8
|2
|4
|22 - 22
|26
|5.
|Витесс
|13
|7
|3
|3
|17 - 16
|24
|6.
|АЗ Алкмаар
|0:1
|14
|7
|1
|6
|22 - 18
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|8.
|Гронинген
|14
|5
|3
|6
|21 - 25
|18
|9.
|Камбюр
|14
|5
|2
|7
|18 - 29
|17
|10.
|Херенвен
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|11.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Ваалвейк
|14
|2
|7
|5
|19 - 22
|13
|13.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|2
|5
|6
|10 - 22
|11
|14.
|ПЕК Зволле
|14
|3
|1
|10
|11 - 27
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|14
|2
|2
|10
|12 - 34
|8
|16.
|Виллем II
|1:0
|13
|2
|2
|9
|11 - 26
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|11
|1
|4
|6
|9 - 18
|7
|18.
|Хераклес
|13
|0
|2
|11
|8 - 24
|2