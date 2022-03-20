Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Нелом Микел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Г О О О О О О Л - Абухлал Закария из команды АЗ Алкмаар с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

85' Матч возобновлен

84' Даммерс Вессель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Павлидис Вангелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Свенссон Макс из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

82' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Кабангу Элтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Овюсу Лерой предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Кён Деррик решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

76' Рефери не любит споров - именно за это Класи Йорди сейчас получил желтую

75' Кёлерт Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Класи Йорди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Де Вит Дани видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

61' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Де Вит Дани оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Хорнкамп Ииц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Матч возобновлен

58' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Сугавара Юкинари имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

58' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Кёлерт Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Отличные скиллы показывает Нуннели Че , обводя своих соперников

56' Матч возобновлен

55' Кабангу Элтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Инди Мартинс получил желтую карточку от судьи

53' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

48' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля