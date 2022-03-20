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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
2:2
Конец матча

Стадион:
АЗ Алкмаар
0'
1:0
7' Гол
Нуннели Че
2:0
17' Гол
Кабангу Элтон
2:1
35' Гол
Инди Мартинс
45' Undefined phrase: football_event_
Хацидиакос Пантелис
54' Желтая карточка
Инди Мартинс
76' Желтая карточка
Класи Йорди
87' Желтая карточка
Карлссон Йеспер
2:2
90' Гол
Абухлал Закария
90'+6

Ход матча

7'
Нуннели Че
(Овюсу Лерой)
1:0
17'
Кабангу Элтон
2:0
35'
2:1
Инди Мартинс
45'
 
Хацидиакос Пантелис
54'
 
Инди Мартинс
67'
Свенссон Макс
Хорнкамп Ииц
 
68'
 
Абухлал Закария
Витри Аслак Фонн
68'
 
Эвьен Хэкон
Рейндерс Тиджани
76'
 
Класи Йорди
78'
Нелом Микел
Кёлерт Матс
 
87'
 
Карлссон Йеспер
87'
 
Бёкема Сэм
Хацидиакос Пантелис
90'
Бергстрём Эмиль
Нуннели Че
 
90'
2:2
Абухлал Закария
(Карлссон Йеспер III)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
6
Даммерс
Вессель
27
Кён
Деррик
11
Кёлерт
Матс
17
Саддики
Дрейс
3
Хееркенс
Фреек
19
Кроули
Дэниэл
7
Нуннели
Че
9
Хорнкамп
Ииц
14
Кабангу
Элтон
1
Виндаль-Йенсен
Петер
15
Витри
Аслак
Фонн
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
24
Рейндерс
Тиджани
20
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
10
Де
Вит
Дани
11
Карлссон
Йеспер
III
9
Павлидис
Вангелис
Виллем II
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Виллем II
АЗ Алкмаар

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

15.4%
42.3%
42.3%
4 победы 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Э
4:1
Э
0:1
Э
5:3
Э
1:3
Э
1:1
К
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
0:3
Э
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуннели Че 5 0.19
Вридт Квази 4 0.15
Кёлерт Матс 3 0.11
Кабангу Элтон 2 0.07
Остинг Тейс 2 0.07
Свенссон Макс 1 0.04
Саглам Геркем 1 0.04
Саддики Дрейс 1 0.04
Хорнкамп Ииц 1 0.04
Румерату Годфрид 1 0.04
Спиерингс Уэсли 1 0.04
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
Овюсу Лерой 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 13 (4) 0.48
Павлидис Вангелис 9 0.33
Де Вит Дани 7 0.26
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.15
Абухлал Закария 4 0.15
Рейндерс Тиджани 3 0.11
Бёкема Сэм 3 0.11
Инди Мартинс 2 0.07
Вайндал Оуэн 1 0.04
Сугавара Юкинари 1 0.04
Витри Аслак Фонн 1 0.04
Эвьен Хэкон 1 0.04
Павлидис Василис 1 0.04
Класи Йорди 1 0.04
Мидтше Фредрик 0 0
Сова Камаль 0 0
Поку Эрнест 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 5 0
Йенссен Ульрик 3 1
Велленройтер Тимон 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Кроули Дэниэл 2 0
Саглам Геркем 2 0
Нуннели Че 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Замора Джон 1 0
Остинг Тейс 1 0
Fred Grim 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хацидиакос Пантелис 6 0
Мидтше Фредрик 5 0
Вайндал Оуэн 5 0
Класи Йорди 3 1
Инди Мартинс 4 0
Павлидис Вангелис 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Де Вит Дани 3 0
Сугавара Юкинари 3 0
Карлссон Йеспер III 3 0
Летсерт Тимо 1 0
Виндаль-Йенсен Петер 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Копмейнерс Пер 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
24
7 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 17
4
36%
3
13%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
1
9%
6
25%
31-45
2
18%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
18%
6
25%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
0
0%
3
16%
1-15
6
29%
5
26%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
5
24%
4
21%
76-90

Забито

12
27
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 17
0
0%
5
19%
1-15
2
17%
5
19%
16-30
3
25%
4
15%
31-45
2
17%
5
19%
46-60
2
17%
1
4%
61-75
3
25%
7
26%
76-90

Пропущено

25
14
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
5
20%
5
36%
1-15
4
16%
1
7%
16-30
1
4%
2
14%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
3
12%
2
14%
61-75
9
36%
3
21%
76-90

Забито

23
51
12 В 1-м тайме 26
11 Во 2-м тайме 25
7 Забивали первыми 11
13 Не забивали 7
4
17%
8
16%
1-15
4
17%
8
16%
16-30
4
17%
10
20%
31-45
4
17%
8
16%
46-60
2
9%
4
8%
61-75
5
22%
13
25%
76-90

Пропущено

46
33
19 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 23
5
11%
8
24%
1-15
10
22%
6
18%
16-30
4
9%
5
15%
31-45
7
15%
1
3%
46-60
6
13%
6
18%
61-75
14
30%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Фортуна Ситтард - Виллем II 1:0 Виллем II - Херенвен 0:0 Гронинген - Виллем II 1:0 Виллем II - Аякс 0:1
Спарта Роттердам - Виллем II 1:0 Виллем II - Ваалвейк 3:1 Виллем II - Твенте 0:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Виллем II - НЕК Неймеген 0:1 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 АЗ Алкмаар - Твенте 0:1 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 1:3
АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 2:1 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4 ПСВ - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Твенте - АЗ Алкмаар 1:2 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Гент - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 27 21 3 3 80 - 13 66
2. ПСВ 27 21 1 5 68 - 31 64
3. Фейеноорд 27 17 4 6 61 - 27 55
4. Твенте 27 16 6 5 41 - 30 54
5. АЗ Алкмаар 27 16 4 7 52 - 32 52
6. Витесс 26 12 5 9 33 - 42 41
7. Утрехт 27 11 7 9 44 - 36 40
8. Гронинген 27 9 9 9 35 - 37 36
9. Камбюр 27 10 3 14 43 - 58 33
10. НЕК Неймеген 27 8 8 11 33 - 43 32
11. Херенвен 27 8 6 13 24 - 36 30
12. Гоу Эхед Иглс 27 8 6 13 30 - 43 30
13. Хераклес 27 7 6 14 27 - 37 27
14. Ваалвейк 27 6 9 12 30 - 43 27
15. Виллем II 27 6 5 16 23 - 46 23
16. Фортуна Ситтард 26 6 4 16 26 - 58 22
17. Спарта Роттердам 25 4 9 12 21 - 37 21
18. ПЕК Зволле 27 5 5 17 20 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 14 11 1 2 52 - 7 34
2. ПСВ 14 11 0 3 40 - 18 33
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 13 9 2 2 28 - 13 29
5. Твенте 13 8 4 1 19 - 8 28
6. Утрехт 14 7 4 3 28 - 17 25
7. Хераклес 14 7 4 3 19 - 13 25
8. Гоу Эхед Иглс 14 6 1 7 20 - 21 19
9. Гронинген 13 4 6 3 14 - 12 18
10. Витесс 13 5 2 6 16 - 26 17
11. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
12. Виллем II 14 4 3 7 12 - 20 15
13. Херенвен 14 4 2 8 14 - 21 14
14. Ваалвейк 13 4 2 7 11 - 21 14
15. Спарта Роттердам 14 3 5 6 12 - 19 14
16. Фортуна Ситтард 12 4 2 6 14 - 24 14
17. НЕК Неймеген 13 2 5 6 12 - 18 11
18. ПЕК Зволле 13 2 4 7 9 - 15 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 13 10 1 2 28 - 13 31
3. Фейеноорд 14 8 2 4 29 - 15 26
4. Твенте 14 8 2 4 22 - 22 26
5. Витесс 13 7 3 3 17 - 16 24
6. АЗ Алкмаар 14 7 2 5 24 - 19 23
7. НЕК Неймеген 14 6 3 5 21 - 25 21
8. Гронинген 14 5 3 6 21 - 25 18
9. Камбюр 14 5 2 7 18 - 29 17
10. Херенвен 13 4 4 5 10 - 15 16
11. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
12. Ваалвейк 14 2 7 5 19 - 22 13
13. Гоу Эхед Иглс 13 2 5 6 10 - 22 11
14. ПЕК Зволле 14 3 1 10 11 - 27 10
15. Фортуна Ситтард 14 2 2 10 12 - 34 8
16. Виллем II 13 2 2 9 11 - 26 8
17. Спарта Роттердам 11 1 4 6 9 - 18 7
18. Хераклес 13 0 2 11 8 - 24 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виллем II 2:2 АЗ Алкмаар онлайн

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