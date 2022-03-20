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США: МЛС 2022

2022
Остин
1:1
Второй тайм: 88'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
0:1
43' Гол
Брюин Уилл
58' Желтая карточка
Jackson Ragen
1:1
70' Гол
Фагундес Диего
77' Желтая карточка
Рольдан Александер
88'
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
23
Колманич
Жан
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
10
Домингес
Сесильо
2
Джитте
Мусса
30
Кливленд
Стефан
16
Рольдан
Александер
25
Jackson
Ragen
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
73
Obed
Vargas
6
Joao
Paulo
I
7
Ролдан
Кристиан
11
Руснак
Альберт
23
Leo
Chu
17
Брюин
Уилл
Остин
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Остин
Сиэтл Саундерс

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

М
0:1
М
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 3 0.75
Домингес Сесильо 2 0.5
Финлей Итан 2 0.5
Фагундес Диего 1 0.25
Ринг Александр 1 0.25
Касканте Хулио 1 0.25
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюин Уилл 1 0.25
Моррис Джордан 1 0.25
Арреага Хавьер 1 0.25
Монтеро Фреди 1 (1) 0.25
Ролдан Кристиан 0 0
Рольдан Александер 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jhojan Valencia 2 0
Даниэль Перейра 1 0
Фагундес Диего 1 0
Домингес Сесильо 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Kipp Keller 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 2 0
Рольдан Александер 2 0
Брюин Уилл 1 0
Роу Келин 1 0
Руснак Альберт 1 0
Joao Paulo I 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Obed Vargas 1 0
Jackson Ragen 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0
Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0
Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Коламбус Кру 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Чикаго Файр 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Нью-Йорк Ред Буллз 4 2 1 1 8 - 4 7
5. Орландо Сити 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
7. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Цинциннати 4 2 0 2 5 - 8 6
9. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Нью-Инглэнд Революшн 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Миннесота Юнайтед 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Лос-Анджелес 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Остин 1:1 4 2 1 1 11 - 3 7
5. Даллас 4 2 1 1 7 - 3 7
6. Колорадо Рэпидс 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
8. Хьюстон Динамо 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Портленд Тимберс 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
11. Сиэтл Саундерс 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спортинг Канзас-Сити 4 1 0 3 3 - 8 3
13. Ванкувер Уайткэпс 3 0 1 2 1 - 6 1
14. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 1 3 4 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Нью-Йорк Ред Буллз 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:1 3 2 1 0 11 - 2 7
2. Даллас 3 2 1 0 7 - 2 7
3. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Реал Солт-Лейк 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Хьюстон Динамо 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Портленд Тимберс 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Лос-Анджелес 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Спортинг Канзас-Сити 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Сиэтл Саундерс 1:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Орландо Сити 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 2 1 0 1 2 - 6 3
7. Коламбус Кру 2 0 2 0 4 - 4 2
8. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
10. Нью-Инглэнд Революшн 2 0 1 1 3 - 5 1
11. Клёб де Фут Монреаль 3 0 1 2 4 - 9 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 4 1 1 2 3 - 5 4
2. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Сиэтл Саундерс 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
7. Портленд Тимберс 2 0 1 1 2 - 5 1
8. Колорадо Рэпидс 2 0 1 1 1 - 4 1
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 0 2 0 - 3 0
10. Ванкувер Уайткэпс 2 0 0 2 1 - 6 0
11. Спортинг Канзас-Сити 3 0 0 3 2 - 8 0
12. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Даллас 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Остин 1:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Брюин Уилл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.03
3.60
3.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остин 1:1 Сиэтл Саундерс онлайн

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