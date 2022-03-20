США: МЛС 2022
1:1
Конец матча
Стадион: Q2 Stadium
0:1
43' ГолБрюин Уилл
58' Желтая карточкаJackson Ragen
1:1
70' ГолФагундес Диего
77' Желтая карточкаРольдан Александер
Ход матча
43'
0:1
58'
70'
1:1
24
Лима
Ник
23
Колманич
Жан
13
Финлей
Итан
73
Obed
Vargas
23
Leo
Chu
17
Брюин
Уилл
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Kipp Keller
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Obed VargasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
-
22 Роу КелинПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Остин
Сиэтл Саундерс
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|3
|0.75
|Домингес Сесильо
|2
|0.5
|Финлей Итан
|2
|0.5
|Фагундес Диего
|1
|0.25
|Ринг Александр
|1
|0.25
|Касканте Хулио
|1
|0.25
|Колманич Жан
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюин Уилл
|1
|0.25
|Моррис Джордан
|1
|0.25
|Арреага Хавьер
|1
|0.25
|Монтеро Фреди
|1 (1)
|0.25
|Ролдан Кристиан
|0
|0
|Рольдан Александер
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jhojan Valencia
|2
|0
|Даниэль Перейра
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Урути Максимилиано
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Kipp Keller
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|2
|0
|Рольдан Александер
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Роу Келин
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Obed Vargas
|1
|0
|Jackson Ragen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
2
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0
Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс - Остин 3:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Остин - Даллас 3:5 Остин - Портленд Тимберс 3:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 1:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0
Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Коламбус Кру
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Чикаго Файр
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|5.
|Орландо Сити
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|6.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|7.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Цинциннати
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|9.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Миннесота Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|11 - 3
|7
|5.
|Даллас
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|Колорадо Рэпидс
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Портленд Тимберс
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Нэшвилл
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|14.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Торонто
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|3
|2
|1
|0
|11 - 2
|7
|2.
|Даллас
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Реал Солт-Лейк
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Портленд Тимберс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Орландо Сити
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|7.
|Коламбус Кру
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|8.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|7.
|Портленд Тимберс
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|Колорадо Рэпидс
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|12.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Даллас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0